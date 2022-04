Gegevens van honderden bezoekers discotheek op straat door datalek bij GGD

De contactgegevens van 460 bezoekers van een discotheek in Groenlo zijn per ongeluk gelekt door de GGD. Bij het bron- en contactonderzoek is door de instantie een mail verstuurd naar honderden bezoekers waarin de e-mailadressen van de ontvangers niet waren afgeschermd.

Tegenover de Gelderlander heeft een woordvoerder van de GGD Noord en Oost-Gelderland laten weten dat het om een menselijke fout gaat. De e-mail had verstuurd moeten worden met de e-mailadressen in de bcc-regel, zodat ontvangers het e-mailadres van andere ontvangers van de mail niet konden zien. Dat is niet gebeurd.

De woordvoerder laat weten te betreuren dat het mis is gegaan en heeft zijn excuses aangeboden aan de bezoekers waarvan het e-mailadres is gelekt. De GGD heeft het incident als datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De mail werd verstuurd naar aanleiding van een melding van een bezoeker van de discotheek. Deze kwam er een dag na zijn bezoek aan de discotheek in Groenlo achter dat hij een positief testresultaat had ontvangen. De bezoeker had het testresultaat voor zijn bezoek aan de discotheek niet meer bekeken, omdat hij vlak voor zijn bezoek een vaccin had ontvangen en met de QR-code van zijn vaccinatie de discotheek binnen kon komen.

De GGD benadrukt dat het belangrijk is dat mensen die het Janssen-vaccin hebben ontvangen de twee weken wachttijd in acht nemen.