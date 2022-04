Sony komt met bluetoothspeaker SRS-NB10 voor om de nek

Sony heeft dinsdag een draadloze nekspeaker aangekondigd. De nekspeaker is een alternatief voor het dragen van een koptelefoon volgens Sony. De SRS-NB10 gaat ongeveer 150 euro kosten en is vanaf september verkrijgbaar.

De SRS-NB10 moet om de nek worden gehangen en heeft twee speakers die zijn gericht op de oren van de drager. Hierdoor moet het geluid van de speaker vooral hoorbaar zijn voor de drager en niet door andere mensen in de ruimte volgens Sony.

De bluetoothspeaker kan ook worden gebruikt om te bellen, want er zit ook een microfoon in. Daarnaast claimt Sony dat de speaker omgevingsgeluid en echo kan onderdrukken. Op de nekspeaker zit ook een mute-knop, waarmee de microfoon tijdelijk kan worden uitgezet tijdens vergaderingen.

Op een volle accu moet de speaker 20 uur meegaan. De accu kan worden opgeladen via een usb type-c-poort. De nekspeaker weegt circa 113 gram en is beschikbaar in twee kleuren: houtskool grijs en wit. De SRS-NB10 is spatwaterbestendig met een IPX4-rating.

De draadloze nekspeaker moet in september van dit jaar verschijnen. Volgens Sony gaat de SRS-NB10 'ongeveer' 150 euro kosten.

Het is niet de eerste keer dat Sony met een nekspeaker komt. In 2019 verscheen in de VS al een eerdere versie van de draadloze nekspeaker: de SRS-WS1.