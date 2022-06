GGD haalt kennisplatform uit de lucht vanwege kwetsbaarheid

De landelijke GGD-koepel GGD GHOR heeft zijn Kennisnet offline gehaald nadat een ingeschakeld red team via het kennisplatform toegang kreeg tot documenten die niet voor het team beschikbaar hadden moeten zijn.

Kennisnet werd 2 februari uitgeschakeld, een forensisch onderzoek loopt. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vertelt dat in een Kamerbrief. Nadat eerder bleek dat medewerkers van GGD's toegang hadden tot gegevens van miljoenen Nederlanders en dat hierin werd gehandeld, en nadat bleek dat coronatest.nl niet goed beveiligd is, heeft de minister een redteamonderzoek ingesteld naar andere systemen van de GGD. Een red team is een groep beveiligingsonderzoekers die proberen om computersystemen binnen te komen, als ware het een groep kwaadaardige computercriminelen.

In de brief is te lezen dat het red team er een dag na de start in geslaagd is om toegang te krijgen tot documenten die niet voor het team beschikbaar zouden moeten zijn. Dit lukte het team via GGD GHOR Kennisnet, een site die gebruikt wordt door zorgprofessionals en GGD-medewerkers, en die onder andere werkinstructies en handleidingen bevat. Er is forensisch onderzoek gestart naar de aangetroffen informatie en of deze kwetsbaarheid al is gebruikt om toegang te krijgen tot de systemen.

De site is onmiddellijk offline gehaald nadat alle logs en bestanden veilig gesteld waren. Het offline halen betekent voor zorgprofessionals en GGD-medewerkers dat zij tijdelijk minder makkelijk bij werkinstructies kunnen en dat die nu niet meer eenvoudig beschikbaar zijn. Er is voor hen nog geen alternatief beschikbaar. Het red team gaat intussen door met het testen van de andere systemen van de GGD's.