De Vlaamse overheid gaat binnenkort drones inzetten voor de inspectie van de havendammen in Oostende. Door de inzet van drones moet de veiligheid voor inspecteurs fors toenemen. Die kunnen na inspectie van een drone op een veilige plaats controles uitvoeren.

Na een succesvolle proef waarbij een drone werd ingezet voor de inspectie van de IJzerwegbrug over de Schelde in Avelgem, heeft de Vlaamse overheid besloten om in de toekomst vaker drones in te zetten voor inspecties. Persbureau Belga meldt dat de Vlaamse minister van Openbare Werken Ben Weyts dat heeft gezegd in een antwoord op een vraag van volksvertegenwoordiger Bert Maertens.

Bij de komende inspecties van de havendammen worden de drones gebruikt om op regelmatige tijdstippen foto's te maken. Eerst komt er een nulmeting en daarna moet er regelmatig een controlemeting plaatsvinden. Met software worden de gemaakte foto's vergelijken om na te gaan of er verschuivingen zijn opgetreden. Specialisten moeten vervolgens oordelen of er reparaties nodig zijn. Met deze methode neemt de veiligheid voor de inspecteurs volgens de overheid flink toe.