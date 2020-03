Microsoft maakt testversie Windows 10X voor meer gebruikers beschikbaar

Microsoft heeft nieuwe versies van de Microsoft Emulator en de Windows 10X-emulatorimage vrijgegeven. Om de testversie van het besturingssysteem te kunnen draaien, hoeven gebruikers nu niet meer een Insider-build van Windows 10 te hebben.

De bijgewerkte images van Windows 10X en de Microsoft Emulator staan in de Microsoft Store en dragen respectievelijk 10.0.19578 en 1.1.54.0 als versienummers, meldt Microsoft. De emulator vereist Windows 10 64bit versie 17763 of nieuwer, oftewel de October 2018 Update. Voorheen was een 64bit-versie van Windows 10 Pro, Enterprise of Education vereist om de emulator te draaien en dan moest het ook nog om Insider Preview-buildversie 19555 of later gaan.

Nieuw is dat vanuit de emulator images in de Microsoft Store te vinden en te installeren zijn. Verder draaien Win32-apps in de container nu vergelijkbaar wat vensterplaatsing betreft als de native containers voor msix- en uwp-apps. Daarnaast is een vroege versie van de nieuwe bestandsbeheerder aanwezig. Microsoft meldt dat deze ontworpen is om in combinatie met gesynchroniseerde OneDrive-bestanden te werken, en dus een koppeling met een Microsoft Account vereist. Tenslotte zijn er wat bugfixes doorgevoerd.