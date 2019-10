Lebara-abonnement met 2GB data en 50 belminuten kost 7,5 euro per maand

De mobiele provider Lebara, die gebruikmaakt van het netwerk van KPN, voegt een nieuw sim only-abonnement toe aan zijn assortiment. Het abonnement biedt 2GB data en 50 belminuten of sms'jes voor 7,5 euro per maand bij een tweejarig contract.

Lebara mikt met het nieuwe abonnement naar eigen zeggen op kleingebruikers. Volgens de provider is er veel vraag naar een goedkoper abonnement. Het goedkoopste abonnement was tot nu toe een variant die 10 euro per maand kost. Abonnees krijgen daarbij 5GB data en onbeperkte belminuten of sms'jes.

De prijs van 7,50 euro per maand van het nieuwe abonnement geldt bij een tweejarig contract. Alle abonnementen van Lebara zijn echter ook te krijgen als een maandelijks opzegbare variant, tegen een meerprijs van 1 euro per maand.

Het nieuwe abonnement komt bij de bestaande sim only-abonnementen die Lebara vorig jaar introduceerde. Klanten kunnen via de Lebara-app of de MyLebara-website eventueel hun abonnement up- of downgraden.

Databundel Belmiuten / sms'jes Prijs per maand (€)* 2GB 50 7,50 5GB Onbeperkt 10 7GB Onbeperkt 15 10GB Onbeperkt 20

* Bij contract van 24 maanden. Maandelijks opzegbare abonnementen hebben een meerprijs van 1 euro per maand.