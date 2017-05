Door Julian Huijbregts, maandag 8 mei 2017 11:17, 8 reacties • Feedback

Uitgever Starbreeze maakt bekend dat Overkill's The Walking Dead wordt uitgesteld tot de tweede helft van 2018. De co-opgame werd in 2014 aangekondigd en zou oorspronkelijk in 2016 uitkomen. Woensdag maakt Starbreeze meer bekend over de game.

Het is de tweede keer dat Starbreeze Overkill's The Walking Dead uitstelt. Eerder werd de release van 2016 verplaatst naar eind 2017. Het nieuwe uitstel is volgens de uitgever nodig om de game zijn 'volledige potentieel' te laten bereiken.

Het uitstel staat in een aankondiging van de Zweedse uitgever. Daarin zegt Starbreeze ook dat er woensdag 10 mei een livestream is waarin details getoond worden over nieuwe games waaraan studio's van de uitgever werken. Onder andere Overkill's The Walking Dead komt daarin aan bod.

De co-opgame is gebaseerd op de stripserie die ook als basis diende voor de tv-serie The Walking Dead. Overkill Software, een studio van het Zweedse Starbreeze, maakt de game. De naam van de studio is in de titel verwerkt. Het spel zal uitkomen voor Windows, de Xbox One en de PlayStation 4. Uitgever 505 Games is verantwoordelijk voor het aan de man brengen van de consoleversies.

Van de game moet ook een virtual reality experience verschijnen. Starbreeze wil deze inzetten in combinatie met zijn StarVR-headset. Deze headset is niet te koop voor consumenten, maar wordt gemaakt voor bedrijven die vr-ervaringen aanbieden. Op dit moment is er een samenwerking met IMAX, dat een aantal proeflocaties heeft opgezet.

Aankondigingstrailer van Overkill's The Walking Dead uit 2014