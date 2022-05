Tekken 7 is meer dan zeven miljoen keer verkocht

Er zijn wereldwijd meer dan zeven miljoen exemplaren van Tekken 7 verkocht. De game kwam in juni 2017 uit voor consoles en pc's. Het vechtspel verslaat daarmee Street Fighter V van concurrent Capcom, daarvan zijn ruim vijf miljoen exemplaren verkocht.

Met zeven miljoen verkochte exemplaren doet Tekken 7 het beter dan het voorgaande deel. Tekken 6 kwam in 2009 uit voor consoles, en was twee jaar later 3,5 miljoen keer verkocht. Uitgever en ontwikkelaar Bandai Namco overtreft ook concurrent Capcom. Uit cijfers van dat bedrijf blijkt dat Street Fighter V, dat in 2016 uitkwam, tot nu toe 5,2 miljoen keer is verkocht. SNES-game Street Fighter II uit 1992 deed het beter, maar met 6,3 miljoen verkochte exemplaren moet ook dat spel Tekken 7 voor zich laten.

Tekken 7 kwam in 2015 al uit in arcades, twee jaar later werd het spel uitgebracht voor de PlayStation 4 en Xbox One, en op Steam. Tweakers publiceerde in het voorjaar van 2017 een review van Tekken 7. Bandai Namco brengt geregeld nieuwe inhoud uit voor Tekken 7. Vorige maand verscheen een nieuw personage: Lidia Sobieska. In de game is zij de premier van Polen en karateka. Over een opvolger van het spel is nog niets bekend, maar gezien de goede verkopen is het aannemelijk dat Bandai Namco aan een nieuwe game in de Tekken-serie werkt.