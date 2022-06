Als je het tijdperk van de NES, SNES en Mega Drive hebt meegemaakt, maar je hebt nooit een Teenage Mutant Ninja Turtles-game gespeeld, ben je dan wel echt een jonge gamer geweest? Wie de avonturen van Leonardo, Donatello, Raphael, Michelangelo en Master Splinter heeft meegekregen, kan deze dagen uitkijken naar een feest van herkenning. Teenage Mutant Ninja Turles: Shredder’s Revenge is in alles een ode aan de legendarische beat-'em-upgames van weleer. De game verscheen onlangs voor de Nintendo Switch, Windows, Linux, de PlayStation 4 en de Xbox One, en is uiteraard ook speelbaar op de PS5 en de Xbox Series X/S. Wij speelden de Switch-versie en rekenden af met Beebop, Rocksteady, honderden soldaten van de Foot-clan en natuurlijk Shredder.

De oude 16-bit-Turtles-games hebben een simpele opzet. Een vijand, meestal Shredder, bedenkt een plan en de Turtles moeten dat plan zien te dwarsbomen. Dat doen ze in verschillende levels, die side-scrollend aan de speler voorbijtrekken. In die levels kom je in het begin vrij eenvoudig verslaanbare vijanden tegen, waarbij het niveau in latere levels natuurlijk verder omhooggaat. Elk level wordt afgesloten met een baasgevecht, waarbij je bekende en minder bekende vijanden van de gemuteerde schildpadden tegenkomt. Het ligt voor de hand dat je onderweg wat levens verliest. Als die op zijn, dan zijn er nog continues in te zetten, maar als die ook op zijn: vette pech, opnieuw beginnen.

Arcademodus: optimale nostalgie

TMNT: Shredder’s Revenge biedt die klassieke spelvariant en voegt er een moderne manier van spelen aan toe. De campagnemodus laat spelers vanuit een bovenwereld levels selecteren. Je speelt de levels dus een voor een en kunt, als je door je levens heen bent, simpelweg dat level opnieuw proberen. De arcademodus biedt de meer natuurgetrouwe aanpak: je werkt met een gelimiteerd aantal levens en continues en dient het hele avontuur te herstarten als je door je voorraad heen bent, precies zoals dat vroeger werkte. Voor wat oudere gamers is dat de meest optimale weg naar nostalgie.

Die weg leidt spelers langs zestien verschillende levels die inhoudelijk lijken samengesteld uit diverse oudere Turtles-games. Niet dat levels letterlijk gekopieerd zijn, maar wie bekend is met de oude games, zal de verschillende settings herkennen. Je vecht in de riolen onder Manhattan, zweeft op een hoverboard boven de stad, rekent af met prehistorische tegenstanders en belandt zelfs op een buitenaardse locatie. Tussen de levels door wordt middels simpele beelden gedeeld wat er in het verhaal gebeurt, maar eigenlijk is dat van ondergeschikt belang. Het draait om de actie en de soepele manier waarop dat in beeld wordt gebracht, met daarbij veel aandacht voor kleurgebruik en allerlei subtiele verwijzingen naar de succesvolle games van weleer.

De actie begint met de keuze voor een personage. Je kunt kiezen uit een van de vier Turtles, maar ook uit Master Splinter of April O’Neil. Speel je de campagne een keer uit, dan speel je Casey Jones als extra personage vrij. Dat er hoe dan ook zes personages zijn om uit te kiezen, is geen toeval. TMNT: Shredder’s Revenge ondersteunt namelijk coöperatieve gameplay voor maximaal zes personen. Dat zorgt voor heerlijke chaos op het scherm. We speelden de game solo uit, maar voegden er daarna nog wat sessies met twee, drie en zes spelers aan toe. Met zijn zessen is het chaos alom. Dat gaat zo ver dat wij zelfs ons personage af en toe kwijtraakten in al het geweld. Met twee of drie personen is dat een stuk beter te doen. Smaken verschillen, maar wat ons betreft komt de game op deze manier het best tot zijn recht. De moeilijkheidsgraad schaalt in co-op uiteraard mee: als je met meer spelers bent, komen er ook meer vijanden op je af, terwijl de bazen in de baasgevechten wat meer klappen kunnen verdragen alvorens ze zich gewonnen geven.

De moeilijkheidsgraad en het aantal spelers waarmee je speelt, hebben er invloed op, maar uiteindelijk zal TMNT: Shredder’s Revenge een keer doorspelen je net wat meer dan twee uur kosten. In de campagnemodus kun je in de diverse levels dan nog op zoek naar diverse verborgen items, waarmee je de game uiteindelijk voor de volle honderd procent kunt uitspelen. De langdurige waarde is vooral te vinden in het herhaaldelijk doorspelen van de zestien levels, bij voorkeur in de arcademodus. Niet heel verwonderlijk, want de games van vroeger zullen velen ook tientallen keren hebben uitgespeeld; het blijft leuk.

De actie is zo divers als je het zelf maakt. Alle personages die je kunt kiezen, beschikken over eigen sterke en zwakke punten en welke vechtstijl het best is, hangt af van je eigen voorkeuren. Leonardo’s double-jumpaanval is bijvoorbeeld erg effectief doordat hij dan meerdere salto’s maakt met een uitgestoken zwaard. Raphael is pijlsnel met zijn aanvallen, maar heeft niet het bereik van de veel langzamere Donatello. Zeker als je de campagne in je eentje speelt, is het leuk om af en toe eens te wisselen van actief personage, zodat je kunt uitproberen wat voor jou het fijnst werkt. De movesets die de personages in het begin hebben, worden trouwens gaandeweg uitgebreid: naarmate de Turtles sterker worden, leren ze nieuwe speciale aanvallen. Die zijn vooral handig als er te veel vijanden tegelijk op je afkomen, waarbij de speciale aanvallen je scherm in één keer leeg kunnen vegen.

Toffe soundtrack

Dat de game keer op keer leuk is om te spelen, dankt de game ook aan een uitstekende combinatie van fijne gameplay en een prima stijl, zowel grafisch als in het geluid. De game mag dan gebaseerd zijn op de Turtles-games van vroeger, de techniek is uiteraard flink vooruitgegaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat Shredder’s Revenge een volwaardige soundtrack heeft, die op meerdere momenten in positieve zin opvalt. Het is wel jammer dat de kreten die de Turtles en overige personages uitslaan al snel in herhaling vallen en dat ook het hele avontuur blijven doen. Dat gaat op een gegeven moment wat afgezaagd aanvoelen. Niet dat het het spelplezier negatief beïnvloedt, maar toch: het viel wel op.

In de graphics valt natuurlijk op dat de stijl duidelijk afkomstig is van de oude games, maar dan profiterend van modernere hardware. Dat blijkt een recept voor een heerlijk chaotisch en kleurrijk geheel. Er gebeurt op vrijwel ieder moment van alles op je scherm, zowel in de voorgrond als op de achtergrond. Vijanden kunnen overal vandaan komen en zijn net zo kleurrijk en divers als de omgevingen die je tegenkomt. Alle animaties die horen bij de gevechten en de speciale effecten die gekoppeld zijn aan de diverse aanvallen, komen daar dan nog bij. Het levert zeker in co-op meer actie op dan een menselijk oog eigenlijk nog kan bijhouden … en dat is precies hoe het zou moeten zijn.

Conclusie

TMNT: Shredder’s Revenge is een heerlijke ode aan de Turtles-games van eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Het spel combineert oude elementen van de games met moderne features en dat werkt uitstekend. Hoewel de grafische stijl is afgeleid van de oude TMNT-games, is duidelijk dat de hoeveelheid actie die je op het scherm ziet in een potje met zes spelers vroeger niet mogelijk zou zijn geweest. Datzelfde geldt voor de prima werkende online matchmaking, waarmee je snel en makkelijk potjes met andere spelers kunt spelen. Een level duurt ergens tussen de vijf en vijftien minuten en de hele campagne houdt je net wat langer dan twee uur bezig. Dat maakt het ook leuk om de arcademodus wat vaker te spelen, zoals je dat vroeger ook deed. Wel zijn games anno 2022 wat groter en uitgebreider dan wat TMNT: Shredder’s Revenge te bieden heeft. Gelukkig kost de game ook wat minder dan andere games. De Nintendo Switch-versie die wij speelden kost je 25 euro en op het moment van schrijven zelfs een paar euro minder, doordat Nintendo momenteel kortingsacties heeft in zijn online winkel. Een prima bedrag voor een game waar je zeker de nodige uren plezier aan kunt beleven, al is het maar om vervlogen Cowabunga-tijden te laten herleven.