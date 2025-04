Micron werkt aan compacte Lpcamm2-geheugenmodules voor in laptops

Micron heeft zijn dunne Lpcamm2-geheugenmodules getoond, bedoeld voor in laptops. Dit is het eerste bedrijf dat de CAMM2-standaard van Jedec op de markt brengt. Lenovo brengt vermoedelijk als een van de eerste fabrikanten laptops met Lpcamm2-modules uit.

De Lpcamm2-modules komen beschikbaar in groottes van 16GB, 32GB en 64GB en bieden ondersteuning voor Lpddr5-geheugen, schrijft Micron. Bij de CAMM-standaard worden er geheugenchips op een module geplaatst, die vervolgens op het moederbord van de laptop wordt vastgeschroefd. Dit werkt met drie schroeven die de contacten achterop tegen de contactpunten op het moederbord aanduwen. Er worden dus geen pinnen gebruikt.

CAMM2-geheugenmodules hebben een compactere formfactor dan reguliere SO-DIMM-geheugenreepjes. Volgens Micron behouden zijn geheugenmodules dezelfde formfactor bij verschillende geheugengroottes en zijn ze 64 procent kleiner dan een configuratie van twee gestapelde SO-DIMM-reepjes. Daarnaast verbruiken ze volgens de geheugenfabrikant 61 procent minder vermogen en kunnen ze snelheden van maximaal 9,6GB/s behalen, terwijl 'huidige' DDR5-SO-DIMM's topsnelheden van ongeveer 5,6GB/s zouden kunnen bereiken.

Micron noemt niet wat de eerste laptops zullen zijn met deze Lpcamm2-modules, maar wel claimt Lenovo in het persbericht dat het 'een van de eerste fabrikanten' zal zijn die deze beschikbaar gaan stellen aan klanten. Ook Intel laat weten de technologie in te zullen zetten.

Jedec kondigde zijn CAMM2-standaard in december aan. Dit is een variant op CAMM van Dell. De Amerikaanse computerfabrikant bracht in 2022 laptops uit in de Dell Precision-lijn met deze geheugenmodules.

Update, 11.40 - In een eerdere versie van het artikel werd gemeld dat de geheugenmodule op het moederbord wordt gesoldeerd. Dat klopt niet; de module wordt vastgeschroefd. Het artikel is hierop aangepast.