Mobvoi kondigt oortjes van 109 euro aan die met hoofdbewegingen te bedienen zijn

Mobvoi komt met een set nieuwe draadloze oordopjes. Gebruikers kunnen die bedienen door met hun hoofd te bewegen. Mobvoi verkoopt de oortjes op IndieGogo voor 109 euro.

Mobvoi noemt de oortjes de Earbuds Gesture. Het bedrijf verkoopt die via crowdfundingplatform IndieGogo, waar inmiddels al 52.000 euro is opgehaald terwijl er slechts 4200 nodig was. De oortjes zijn nog in productie en kosten 109 euro. In de vroege verkoopfase biedt Mobvoi ze wel aan voor 57 euro.

De Earbuds Gesture krijgen ondersteuning voor Mobvois zelfontworpen TicMotion-technologie, waar functies zoals bewegingssensoren uit andere Mobvoi-apparaten ook onder vallen. Via TicMotion kunnen gebruikers de Earbuds Gesture bedienen door hoofdgebaren te maken. Als gebruikers bijvoorbeeld hun hoofd op en neer of heen en weer schudden kunnen ze telefoontjes aannemen of weigeren. Dat zijn vooralsnog de enige gebaren die Mobvoi zelf noemt.

De oortjes hebben daarnaast ook gewoon een handmatige besturing. Daarmee kunnen gebruikers muziek pauzeren of doorspoelen. De oortjes werken op bluetooth 5.0 en hebben ondersteuning voor zowel Siri als Google Assistant.

De Earbuds Gesture hebben een dual-mic ruisonderdrukking die omgevingsgeluid kan filteren. Ze hebben een ip5x-rating, en de oortjes zijn los van elkaar te gebruiken, zodat gebruikers er een kunnen gebruiken terwijl de ander oplaadt. De batterij van de oortjes gaat tien uur mee, en het doosje kan ze zeker vijftig uur opladen volgens Mobvoi.