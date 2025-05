Microsoft vraagt vanaf 20 april meer punten voor Xbox Game Pass-abonnement

Microsoft zal vanaf 20 april 2025 meer Rewards-punten vragen voor het afsluiten of vernieuwen van een Xbox Game Pass-abonnement. Gebruikers die de automatische vernieuwfunctie van het Microsoft Rewards-programma gebruiken, moeten deze dan opnieuw instellen.

Mail van Microsoft over de wijziging. Bron: Pure Xbox

Pure Xbox heeft een e-mail van Microsoft ingezien waarin de wijziging werd aangekondigd. Uit de mail blijkt dat de maatregel geldt voor alle Xbox Game Pass-abonnementen. Klanten uit het Verenigd Koninkrijk moeten volgens de techwebsite binnenkort 17.000 Rewards-punten verzamelen voor een maandabonnement op Xbox Game Pass Ultimate, in plaats van de huidige 12.000 punten. Het aantal punten voor een maand PC Game Pass stijgt in het Verenigd Koninkrijk van 7750 punten naar 10.500 punten. Het is niet duidelijk of deze aantallen ook gelden voor andere regio's. Het is niet bekend of Microsoft de prijzen van zijn Xbox-abonnementen aanpast.

Update, 09.55 uur - In het artikel stond aanvankelijk dat Xbox Game Pass Ultimate-abonnees in de toekomst 12.000 punten moeten verzamelen voor een abonnement van een maand. Dat was onjuist. Het juiste aantal is volgens het bronartikel 17.000 punten.