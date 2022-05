'Nintendo schroeft ambities met smartphonegames terug'

Nintendo zou zijn mobiele strategie wijzigen; het zou minder focussen op de smartphonemarkt en meer op zijn eigen Switch-console. Het bedrijf zou minder enthousiast zijn over de smartphonegames wegens tegenvallende omzetten en de beperkingen van de interface.

Nintendo's enthousiasme voor de smartphonemarkt is flink getemperd doordat de omzet uit zijn mobiele games tegenvalt en de opties om er geld aan te verdienen beperkt blijken. Dat claimt Bloomberg, dat ook schrijft dat Nintendo moeite heeft met touchscreeninterfaces en van mening is dat zijn games het beste werken met zijn eigen controllers.

Dat Nintendo niet meer zo enthousiast is over de smartphonemarkt, bleek begin mei al uit uitlatingen van Shuntaro Furukawa, president van het bedrijf. Die zei in een toelichting op de kwartaalcijfers dat Nintendo weliswaar nieuwe apps blijft ontwikkelen, maar 'niet noodzakelijk veel nieuwe applicaties voor de mobiele markt blijft uitbrengen'. De apps moeten spelers volgens hem vooral in contact brengen met Nintendo-games, waarbij hij als voorbeeld geeft dat Animal Crossing: Pocket Camp nieuwe Animal Crossing: New Horizons-spelers kan opleveren. Hij zei ook geen grote toename van de mobiele omzet te verwachten. In 2018 zette de ceo nog vol in op smartphonegames.

Een paar jaar geleden zette Nintendo hoog in op de mobiele markt met de belofte jaarlijks twee tot drie nieuwe games uit te brengen. Een van de succesvolste games is Super Mario Run, dat meer dan vierhonderd miljoen downloads heeft. Volgens Bloomberg wil Nintendo geen technieken in zijn games die spelers ertoe dwingen om veel uit te geven, vanwege de reputatieschade die dit kan opleveren. Nintendo zou de blik destijds vooral op de smartphonemarkt hebben gericht vanwege de matige verkopen van de Wii U. Omdat de Switch een groot succes is, zou die noodzaak er nu niet meer zijn.