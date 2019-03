'Nintendo wil niet te veel winst uit mobiele games uit angst voor imagoschade'

Nintendo wil dat smartphonegames waar het zijn naam aan verbindt niet te agressief zijn met microtransacties. Het bedrijf zou bang zijn dat het imagoschade oploopt als er excessen plaatsvinden.

Dat melden bronnen van The Wall Street Journal. De krant merkte dat een Japanse gameontwikkelaar zijn winstvoorspelling naar beneden bijstelde en daarvoor impliciet een door Nintendo uitgegeven smartphonegame de schuld gaf. De game 'had een goede start, maar de prestaties vallen nu lager uit dan verwacht', stelt de studio, genaamd CyberAgent Inc. De game in kwestie is Dragalia Lost, maakte de studio duidelijk tegenover de krant. "Nintendo heeft geen interesse in veel geld verdienen aan een enkele smartphonegame", stelt een woordvoerder van de studio. "Als we de game zelf uitgaven, hadden we meer kunnen verdienen".

Desgevraagd bevestigt Nintendo dit ook tegenover The Wall Street Journal. "We bespreken verschillende zaken, niet alleen betalingen, om plezier van hoge kwaliteit te leveren aan onze klanten", stelt een woordvoerder. De uitspraak dat het Nintendo gaat om het imago van het merk, wordt echter niet toegeschreven aan deze woordvoerder, maar aan andere, anonieme bronnen die bekend zijn met de strategieën van Nintendo.

The Wall Street Journal tekent verder aan dat Nintendo's omzetdoel voor zijn smartphonegames betrekkelijk bescheiden is. Het Japanse bedrijf wil per jaar zo'n 800 miljoen euro binnenhalen met de games. Een mobiele game van Sony, Fate/Grand Order, zou in zijn eentje al meer dan dat opbrengen. Dit doel wil het hoofdzakelijk halen met meer spelers in plaats van hogere prijzen, stelde Nintendo-kopstuk Furukawa.