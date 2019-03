Nederlandse studio brengt in 2020 adventure-game Privacy uit

De Nederlandse indie-studio Codalyn van ontwikkelaar Jim Offerman heeft een game genaamd Privacy aangekondigd. Dit wordt door hem omschreven als een avonturenspel dat draait om een verhaal. Privacy komt ergens in 2020 uit voor pc en Mac.

In Privacy wordt de speler in het jaar 2079 opgedragen om naar het Drenthse huis van de onlangs bij een auto-ongeluk omgekomen miljardair Robert-Paul den Heer te gaan. De speler heeft tot doel om de geheime onderzoeksbestanden van Den Heer veilig te stellen, waarbij het de vraag is hoe ver spelers zullen gaan om de geheimen te ontdekken.

Het wordt de speler namelijk niet eenvoudig gemaakt om de bestanden op te halen. Hubert, de kunstmatige intelligentie die verantwoordelijk is voor het huis, is daarbij behulpzaam, totdat blijkt dat iemand zijn programmering heeft aangepast waardoor hij geen toegang tot het kantoor meer kan geven. Kortom, het enige dat nog rest is het spitten in persoonlijke spullen om toch op de een of andere manier toegang tot de geheime bestanden te krijgen.

Codalyn spreekt van een rijk gedetailleerde villa die in 4k-resolutie kan worden verkend. Wat de mogelijke handelingen in het spel betreft kunnen spelers onder meer communiceren met Hubert en deuren en lades openen. Afhankelijk van hoe diep de speler graaft en het gekozen tempo bedraagt de speeltijd ongeveer twee tot vijf uur.

Volgens de studio gaat het in het spel om een visie op de toekomst, waarin apparaten als laptops, tablets, smartphones en televisies zijn verdwenen; deze zijn vervangen door augmented reality en kunstmatige intelligentie.

Codalyn wordt gevormd door alleen Jim Offerman. Hij bracht in september 2017 via uitgever Green Man Gaming zijn eerste eigen spel uit, de ruimteoverlevingsgame Stable Orbit. Voordat hij Codalyn oprichtte was Offerman werkzaam bij Nixxes Software, waar hij als programmeur meewerkte aan Deus Ex: Human Revolution, Tomb Raider en Thief.