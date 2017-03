Door Julian Huijbregts, maandag 13 maart 2017 10:30, 10 reacties • Feedback

Filmproductiemaatschappij Lionsgate kondigt Reservoir Dogs: Bloody Days aan. Het is een topdown-shooter die is gebaseerd op de film van regisseur Quentin Tarantino uit 1992. De game moet dit jaar verschijnen op Steam en voor de Xbox One.

Het verhaal van de missies is gebaseerd op scenes uit de film en de zes personages uit de cultklassieker keren terug in de game. Spelers dienen overvallen te plegen en kunnen momenten steeds herhalen met een ander personage.

Reservoir Dogs: Bloody Days moet in het voorjaar verschijnen op Steam. Later in het jaar zal er een Xbox One-versie komen. Specifieke data heeft de uitgever nog niet bekendgemaakt en wat de game gaat kosten is ook nog niet duidelijk. De game wordt ontwikkeld door Big Star Games.

Het nieuwe spel wordt gemaakt ter ere van de 25e verjaardag van de film. In 2006 kwam er ook al een game uit die gebaseerd was op de Reservoir Dogs-film. Die actiegame gemaakt door Volatile Games en uitgebracht door Eidos kreeg op alle platforms lage cijfers van recensenten.