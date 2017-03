Door Olaf van Miltenburg, maandag 13 maart 2017 07:59, 17 reacties • Feedback

Microsoft heeft de OneDrive-app voor de Xbox One een update gegeven. Op de console kunnen nu alle bestanden die bij de opslagdienst gestald zijn geopend worden. Met de oude app waren alleen foto's en video's te bekijken.

Met de update naar de Universal Windows Platform-app beschikt de OndeDrive-applicatie van de Xbox One nu over dezelfde functionaliteit als de versies op Windows 10 voor pc's en smartphones. Alleen de interface is iets aangepast voor gebruik op de console, schrijft MSPpoweruser.

Met de app zijn alle in Microsofts dienst vrijwel opgeslagen bestanden te benaderen, zoals Office-documenten. Pdf-bestanden zijn bijvoorbeeld nog niet te openen. Microsoft raadt Xbox One-gebruikers die foto's en video's vanuit OneDrive willen bekijken aan daar de Photos-app voor in te zetten. Voorheen waren dit de enige bestanden die met de beperkte OneDrive-app te benaderen waren.

De app is via de Store of via de 'ready to install'-link te verkrijgen. De oude app staat ook nog in de downloadwinkel en is aan de blauwe kleur te herkennen.