Onderzoekers hebben materiaal gevonden waarin licht de magnetisatie kan veranderen, zonder dat hierbij warmte vrijkomt. Dit kan op termijn snelle magnetische opslag voor bijvoorbeeld datacenters mogelijk maken, zonder het nadeel van de hittevorming.

Alexey Kimel, natuurkundige aan de Radboud Universiteit Nijmegen, onderzocht manieren om licht te gebruiken om magnetisatie te beïnvloeden en experimenteerde daarbij met materialen die weinig licht absorbeerden. Zo stuitte hij op yttrium-ijzergranaat, maar bij dit mineraal was het effect van licht te klein. "Daarom hebben we de gevoeligheid vergroot door kobalt-ionen aan het kristal toe te voegen", zegt Kimel.

Door gebruik te maken van kleine stukjes kobaltgranaat, een glasachtig, transparant materiaal, slaagde de onderzoeker erin om magnetische spins snel om te polen, zonder dat er warmte vrij kwam. De richting van de spin vertegenwoordigt de bit, en dat deze snel van een 0 naar een 1 omgezet kan worden komt door de kobaltionen. Deze hebben een sterke koppeling tussen de spin van elektronen en het magnetisch veld dat gegeneerd wordt door de beweging van elektronen rond de kern. Met licht is die rondgaande beweging, en daarmee de magnetisatie, te beïnvloeden.

Wetenschappers van de Radboud Universiteit slaagden er in 2007 al in om met licht invloed uit te oefenen op de magnetisatie, maar toen gebruikten ze een laserpuls. Deze zorgde voor dermate hoge temperaturen, dat de magnetische ordening werd verstoord waardoor de methode niet bruikbaar was voor data-opslag. Met de nieuwe methode op basis van kobaltgranaat is dat wel mogelijk, al denkt Kimel dat zijn vinding op termijn met name een rol kan spelen bij grote data-opslagcentra en wetenschappelijke opslagsystemen die bij extreme omstandigheden moeten kunnen werken, zoals bij supergeleiding-elektronica en quantumcomputers.

De Nijmeegse onderzoekers hebben hun werk in Nature gepubliceerd onder de noemer 'Ultrafast nonthermal photo-magnetic recording in transparent medium'.