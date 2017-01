Door Olaf van Miltenburg, donderdag 19 januari 2017 17:39, 23 reacties • Feedback

AOC heeft de AG352UCG in zijn Agon-serie van gamemonitors aangekondigd. Deze 35"-monitor met G-Sync-ondersteuning beschikt over een 21:9-beeldverhouding en een gebogen paneel. De fabrikant rekent een adviesprijs 899 euro.

De AOC AGON AG352UCG biedt een resolutie van 3440x1440 pixels en het gebogen va-paneel levert een verversingssnelheid van 100Hz. De geïntegreerde G-Sync-module van Nvidia moet tearing en stotteren verminderen. AOC heeft zelf een monitorinstelling toegevoegd aan zijn beeldscherm die ghosting en motion blur zou reduceren, al is niet bekend in hoeverre dit werkt.

Het scherm bevat hdmi, displayport, vier usb 3.0-poorten en geïntegreerde speakers. Gebruikers kunnen de AGON op zijn standaard in de hoogte afstellen en het scherm kantelen en zwenken. Bovendien is een handgreep toegevoegd die het makkelijk moet maken de monitor te vervoeren, bijvoorbeeld naar lan-parties.

Verder is led-verlichting aan de achterkant en de onderzijde toegevoegd, die in drie kleuren en drie helderheidsniveau's in te stellen zijn. In maart komt de AG352UCG op de markt in de Benelux voor een adviesprijs van 899 euro.