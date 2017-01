Door Julian Huijbregts, woensdag 11 januari 2017 13:30, 22 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

Volgens Samsung is 96 procent van de in omloop zijnde Galaxy Note 7-telefoons teruggestuurd. Inmiddels heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit besloten dat het niet langer nodig is passagiers te waarschuwen dat het toestel niet mee aan boord mag.

Samsung meldt dat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft besloten dat luchtvaartmaatschappijen niet langer mee hoeven te delen dat Note 7-toestellen niet mee aan boord mogen. Toen kort na de release van het toestel bleek dat de telefoon kan ontploffen, verbood de de autoriteit de aanwezigheid van het toestel in vliegtuigen.

Volgens Samsung is het percentage teruggestuurde Note 7-smartphones opgelopen tot 96 procent vanwege de recente maatregelen die de Zuid-Koreaanse fabrikant getroffen heeft. In december pushte Samsung een update naar Note 7-toestellen die ervoor zorgde dat de telefoons niet meer opgeladen kunnen worden. Daarvoor was het percentage teruggestuurde toestellen 90 procent.

Naar schatting waren er 2,5 miljoen exemplaren van de Note 7 in omloop. Als dat klopt, zijn er op dit moment nog honderdduizend toestellen niet teruggestuurd. In Nederland en omliggende landen zijn volgens Samsung geen exemplaren van de Note 7 meer in gebruik.

Samsung beloofde begin januari dat er binnenkort een rapport verschijnt over de perikelen rondom de Galaxy Note 7. De precieze oorzaak van de ontploffingen is tot op heden niet bekendgemaakt.