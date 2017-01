Door Arnoud Wokke, donderdag 19 januari 2017 10:15, 11 reacties • Feedback

Er zijn foto's opgedoken van screenprotectors voor de nog niet aangekondigde Galaxy S8-smartphone van Samsung. De accessoires tonen dat het toestel een afgerond scherm heeft met minimale bezels en laten bovendien veel openingen zien boven het scherm.

De screenprotectors stonden als eerste in een Poolse tweet van DforDesign. De twitteraar zegt tegen Android Police dat het geen voorkantjes van de S8 en S8 Plus zijn, maar dat het gaat om screenprotectors die een ander bedrijf heeft gemaakt. Volgens de bronnen van de goed ingevoerde Android-fansite komen ze goed overeen met het ontwerp van de telefoon.

Het gaat om twee telefoons. Eerdere geruchten spraken over schermen van 5,7" en 6,2" en hoewel het formaat niet op te meten is, lijkt dat in grove lijnen overeen te komen met de grootte van de screenprotectors. Ze tonen bovendien afgeronde hoeken van het scherm op het punt waar ze afbuigen naar de zijkant.

Boven het scherm zijn veel openingen te vinden. Enkele daarvan zijn voor de nabijheidssensor en de frontcamera. Vermoedelijk zitten daar ook nog een infraroodzender en infraroodcamera bij om een irisscanner mogelijk te maken, zoals die zat op de Galaxy Note 7.

Samsung presenteert de Galaxy S8 vermoedelijk binnen enkele maanden. Tot nu toe gebeurde dat het vaakst in februari, hoewel de smartphonemaker de S III presenteerde in mei 2012 en de S4 in maart 2013. Inmiddels draait de geruchtenmolen rondom de S8 op volle toeren. Alle hiervoor verschenen foto's bleken echter nep te zijn.