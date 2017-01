Door Arnoud Wokke, woensdag 11 januari 2017 16:52, 20 reacties • Feedback

Samsung is van plan om een smartphone die uit te vouwen is tot een tablet deze zomer uit te brengen. Dat meldt een Zuid-Koreaanse site. De smartphone met vouwbaar display is al jaren in ontwikkeling. Samsung brengt al wel een paar jaar toestellen met gebogen scherm uit.

De ontwikkeling van het uitvouwbare model begon in augustus vorig jaar, meldt The Investor. Daarvoor werkte Samsung onder de codenaam Project Valley aan een toestel dat standaard naar binnen gevouwen is. Dat zou echter irritatie kunnen opwekken bij consumenten, omdat zij ook bij het gebruik van het apparaat als telefoon het toestel open moeten klappen. Dat zou bij het huidige prototype niet het geval zijn. De telefoon zou uit te vouwen zijn tot een 7"-tablet. Hoe dat precies werkt, is onbekend.

Samsung zou de beslissing over het uitbrengen van de telefoon nog uitstellen, omdat het twijfelt over commerciële haalbaarheid van een release. Het zou sowieso gaan om relatief kleine aantallen. Samsung zou er honderdduizend willen maken in de zomer. Eerdere geruchten wezen erop dat het toestel Galaxy X zou gaan heten.

De Zuid-Koreaanse fabrikant werkt al jaren aan buigbare oledschermen. Het bracht in 2014 de Galaxy Note edge uit, gevolgd door de S6 edge en S7 edge in de jaren erna. Die hebben buigbare schermen, maar gebruikers kunnen de displays niet zelf buigen: ze komen gebogen uit de fabriek.

Volgens The Investor werkt LG eveneens aan uitvouwbare toestellen. De eerste daarvan moet ook in 2016 uitkomen. De twee Zuid-Koreaanse kemphanen zijn vaker tegelijkertijd met soortgelijke initiatieven bezig. Zo brachten ze vrijwel tegelijkertijd in het najaar van 2013 de eerste smartphones met gebogen scherm uit.

Oud prototype van een gebogen Samsung-scherm