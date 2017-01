Door Arnoud Wokke, donderdag 26 januari 2017 12:03, 50 reacties • Feedback

Meer dan 200.000 Nederlanders zijn overgestapt naar Tele2 sinds die provider in november 2015 zijn 4g-netwerk live zette. Dat heeft de provider bekendgemaakt bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Het klantenbestand van Tele2 groeide in Nederland met bijna een kwart.

Inmiddels heeft Tele2 meer dan een miljoen mobiele klanten in Nederland, blijkt uit de donderdag gepubliceerde kwartaalcijfers. Het aantal klanten komt uit op 1,05 miljoen. Dat is 23,9 procent meer dan het aantal klanten een jaar geleden. De afgelopen kwartalen stijgt het aantal met ongeveer 6 procent per drie maanden.

De provider claimt inmiddels dat 90 procent van de Nederlanders binnenshuis dekking heeft met zijn 4g-netwerk. Tele2 bouwt zijn netwerk voornamelijk op de 800MHz-band, frequentieruimte die zich goed leent voor het bieden van bereik over grote afstanden en binnenshuis.

De omzet kwam uit op 1,58 miljard Zweedse kronen, omgerekend momenteel ongeveer 166 miljoen euro. Daarbij leed de Nederlandse tak een brutoverlies van 23 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ongeveer 2,42 miljoen euro.