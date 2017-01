Door Olaf van Miltenburg, zondag 1 januari 2017 13:05, 5 reacties • Feedback

Submitter: JS1982

Sakai Display Products, de joint venture van Foxconn en Sharp, gaat een omvangrijke fabriek voor de productie van lcd's voor televisies en monitoren in China bouwen. De faciliteit is gericht op het maken van grote schermen en moet in 2019 operationeel zijn.

De bouw van de fabriek gaat 61 miljard Chinese yuan kosten, omgerekend 8,35 miljard euro. Met de faciliteit wil Sakai Display Products tegemoet komen aan de verwachte toename van de vraag naar grote schermen in Azië, schrijft Reuters.

Het gaat om een zogeheten Gen 10.5-productiefaciliteit. In de huidige Japanse Gen 10-fabriek van Sakai Display Products, operationeel sinds 2009, rollen glassubstraten van 3130x2880mm van de lopende band. Daaruit kunnen bijvoorbeeld acht 60"-schermen geproduceerd worden. Bij de komende Gen 10.5-fabriek gaat het om glassubstraten van 3370x2940mm, waaruit acht 65"-schermen gehaald kunnen worden.

Sakai Display Products volgt met de bouw het Chinese BOE Technology Group, dat eind 2015 al met de bouw van een Gen 10.5-fabriek begon, die in 2018 in werking moet treden. Sakai Display Products is het resultaat van de overname door Foxconn van Sharp. De joint venture moet onder andere de concurrentie met Samsung aangaan. Sharp leverde altijd lcd's aan Samsung maar Sakai Display Products stopt daarmee volgend jaar.

De huidige Gen 10-fabriek van SDP in Sakai