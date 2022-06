Olympus 150-400mm f/4.5-objectief met interne teleconverter kost 6999 euro

Olympus brengt zijn 150-400mm f/4.5-objectief eind januari uit voor 6999 euro. Deze lichtsterke telezoom beschikt over een ingebouwde teleconverter met een vergroting van 1,25x. Ook krijgt de E-M1X-camera een autofocusmodus bedoeld voor vogels.

De M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS Pro heeft volgens Olympus beeldstabilisatie tot acht stops, al baseert de fabrikant zich bij die waarde op de combinatie met de E-M1X-systeemcamera en een brandpuntsafstand van 300mm. Het objectief is opgebouwd uit 28 lenselementen verdeeld over 18 groepen en heeft een minimale scherpstelafstand van 1,3 meter over het gehele zoombereik.

Door de ingebouwde teleconverter is een bereik van 300-1000mm mogelijk in 35mm-equivalent. Het bedrijf zegt dat daarbij ook de externe M.Zuiko Digital 2x Teleconverter MC-20 is te gebruiken, zodat een brandpuntsafstand van 2000mm in fullframe-equivalent mogelijk wordt. Een gebruiker zal dan echter wel met een aantal stops aan lichtverlies te maken krijgen.

De behuizing van de telezoom is volgens de fabrikant gemaakt van een magnesiumlegering, waarbij de zonnekap uit koolstofvezel bestaat. Dit alles leidt tot een gewicht van 1,88kg, zonder dat de lenskap, achterdop en zonnekap zijn meegerekend. De lengt van de 150-400mm bedraagt 314,3 mm en het objectief is bestand tegen stof, water en vorst.

Olympus komt ook met nieuwe firmware voor zijn high-end systeemcamera, de OM-D E-M1X. Versie 2.0 is vanaf 3 december te downloaden en bevat onder meer vogelherkenning bij de autofocus. Met die functie probeert de camera scherp te stellen op de ogen van een vogel, waarna de camera de vogel moet blijven volgen. Als de ogen niet meer te detecteren zijn, schakelt de autofocus over op de kop of het lichaam van de vogel. Verder voegt de nieuwe firmware de mogelijkheid toe van video-output in het raw-bestandsformaat, al is dan wel het gebruik van de Atomos Ninja V-veldmonitor nodig.