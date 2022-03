'Google breidt datacenter in België opnieuw uit'

Google breidt zijn datacenter in het Belgische Saint-Ghislain naar verluidt opnieuw uit. In 2022 zou het bedrijf er zijn vijfde complex met servers in gebruik willen nemen. Binnenkort wordt het vierde gebouw van het serverpark in gebruik genomen.

De voorbereiding voor de bouw van de vijfde faciliteit op het terrein van Google in Saint-Ghislain in de Belgische provincie Henegouwen zijn in volle gang en de technische details zijn afgerond, schrijft De Tijd. De werkzaamheden beginnen in de komende weken, aldus de krant. Google heeft de komst van het nieuwe complex niet bevestigd.

Met de uitbreiding zou een bedrag van 400 tot 600 miljoen euro gemoeid zijn. Dat zou de totale investering van Google in het serverpark in Saint-Ghislain op 2 miljard euro brengen. In 2018 was het serverpark goed voor 350 banen en nog eens 1500 indirecte banen, waaronder voor IT-dienstverleners.

Google bezit op de locatie 90 hectare grond en opende er in 2009 zijn eerste datacenterfaciliteit, gevolgd door uitbreidingen in 2013, 2018 en 2019. Dat laatste gebouw staat op het punt om in gebruik genomen te worden. Het terrein in Wallonië is voorzien van een zonnepanelenpark en Google kan gebruikmaken van kanaalwater om servers te koelen.