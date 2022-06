In de herfst kunnen we - althans de 1,3 miljard Windows 10-gebruikers - de grootste update voor het OS tot nu toe verwachten. Onder de codenaam Sun Valley gaat Microsoft zijn besturingssysteem de eerste uiterlijke opfrisbeurt in lange tijd geven, een breuk met de sluimerstand waarin de ontwikkeling van Windows de afgelopen jaren terecht was gekomen.

Windows 10X als inspiratiebron

Windows 10X is de belangrijkste inspiratiebron voor de vernieuwingen die in het desktop-OS worden doorgevoerd. 10X kent een roerige geschiedenis - eerst zou het verschijnen op dualscreen-apparaten zoals de Surface Neo, daarna was het plan juist om van start te gaan met Chromebook-concurrenten - maar technisch kun je het gerust de beoogde opvolger van Windows 10 noemen. De stip op de horizon was duidelijk: alle varianten van Windows, van het desktop-OS tot de Xbox-software en het OS van de HoloLens-brillen, zouden in de toekomst worden gebaseerd op deze moderne en modulaire basis, zonder alle legacyfunctionaliteit die het OS sinds Windows 95 heeft verzameld.