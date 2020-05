Een gevleugelde uitspraak rond de videokaarten en meer specifiek de drivers van AMD is dat de techniek rijpt als een goede wijn. Dit zogenoemde fine-winefenomeen zou zich manifesteren in steeds betere prestaties van AMD-videokaarten naarmate ze ouder worden. Met andere woorden: als je een Radeon-kaart koopt, heb je na een jaar hogere framerates in je games dan op de dag dat je de kaart kocht.

Bij Nvidia zou die rijping veel minder spelen. Vanaf de eerste dag presteren de kaarten van het groene kamp zoals je verwacht en veel progressie zit er niet in. Dat zou deels komen doordat Nvidia regelmatig een nieuwe architectuur uitbracht, waaraan behoorlijke veranderingen ten grondslag liggen, terwijl AMD juist veel langer met een architectuur doet en daar steeds meer uit weet te persen.

We hebben om de proef op de som te nemen, twee videokaarten getest: de Radeon 5700 XT van AMD en de RTX 2070 Super van Nvidia. Beide kaarten kwamen in juli 2019 uit en we hebben de prestaties van de twee met maandelijkse driverupdates getest. We kijken naar de resultaten van de zeven geteste games en natuurlijk proberen we de vraag te beantwoorden: welke rijpt beter, AMD of Nvidia?