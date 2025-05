GVB gaat 121 oplaadautomaten verwijderen door stoppen ondersteuning pinsoftware

Het Amsterdamse Gemeentevervoerbedrijf, afgekort GVB, gaat vanaf begin 2025 verkoop- en oplaadautomaten op metro-, tram- en bushaltes verwijderen. De pinsoftware van de automaten wordt niet meer door de fabrikant ondersteund. Er is geen alternatief voor de software.

Bron: GVB

Vanaf 1 januari 2025 wordt de niet nader beschreven pinsoftware niet meer ondersteund, zo legt GVB uit. De automaten die de pinsoftware gebruiken, werken dan niet meer en het openbaarvervoerbedrijf start vanaf dezelfde datum met het verwijderen van de automaten. GVB is actief in Amsterdam en omliggende gemeenten.

Alleen de automaten langs de metrolijn 52 van Amsterdam, ook bekend als de Noord-Zuidlijn, blijven 'voorlopig in gebruik'. Vermoedelijk gebruikt dit relatief nieuwe metrotraject, dat in 2018 officieel geopend werd, andere betaalsoftware voor de automaten.

Het bedrijf benadrukt dat reizigers op andere manieren vervoersbewijzen kunnen blijven kopen, namelijk via de GVB-app en met de betaalpas via OVpay. GVB claimt dat er in 'toekomstbestendige producten' geïnvesteerd wordt; OVpay zou een dergelijk product zijn. Vooralsnog gebruikt negentien procent van de klanten van GVB een betaalpas om via OVpay te betalen. Verder blijven de vier Service & Tickets-winkels en veertig servicepunten in onder andere Primera’s en tabaksshop beschikbaar voor de aanschaf van een vervoersbewijs. Reizigers kunnen tot slot in de tram nog kaartjes bij de conducteur blijven kopen.