Verbeterde versie Metro Exodus komt 18 juni naar PS5 en Xbox Series X en S

Een verbeterde versie van de game Metro Exodus verschijnt 18 juni voor op de Playstation 5 en Xbox Series X en S. De nieuwe versie draait in 4k-resolutie met 60fps en raytracing. Ook zijn er verbeteringen voor audio en de controllers.

De verbeterde versie krijgt op de nieuwe generatie consoles ook de optie om de field of view aan te passen. Ook krijgt de game op Xbox verbeterde ruimtelijke audio en wordt controller latency aangepakt. Op de PS5 krijgt de game support voor de haptische features van de Dual Sense-controller. Op de Xbox Series S draait de game in 1080p met 60fps en raytracing.

Spelers die de game al hebben, kunnen een gratis upgrade krijgen. Ook komt er een fysieke Complete Edition uit voor de Xbox Series X en S, de Xbox One en de PS5. Die volledige versie bevat naast de basisgame ook beide uitbreidingen, Sam's Story en The Two Colonels.

De verbeterde versie voor pc van Metro Exodus is 6 mei uitgekomen. Die heeft ook ondersteuning voor meer raytracing-effecten. Als minimumeis voor die game noemt ontwikkelaar 4A Games een RTX 2060- of RX 6700 XT-gpu. Die pc-versie is te krijgen in de meeste gamestores en is ook gratis voor spelers die de game al bezitten.