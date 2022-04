Reclame doorspoelen op Belgische tv wordt vanaf woensdag onmogelijk gemaakt

Woensdag wordt een nieuw reclamemodel voor Belgische digitale televisiekijkers ingevoerd. Hierdoor wordt het in de toekomst onmogelijk om reclameblokken door te spoelen bij uitgesteld tv-kijken. Er gaat voortaan een minuut aan niet-doorspoelbare reclame vooraf aan de opnames.

"Bij deze opnames wordt wel mogelijk om tussentijdse reclameblokken over te slaan", benadrukt Wilfrid Celis, voorzitter van de Belgische Vereniging voor Audiovisuele Media, aan de VRT. Om teleurgestelde kijkers tegemoet te komen wordt de functionaliteit waarmee je zeven dagen kan terugkijken naar tv-programma’s ook gratis gemaakt.

Niet iedereen zal de verandering meteen merken. De wijziging wordt vanaf woensdag bij een groep van 230.000 Telenet-klanten geactiveerd. Het gaat volgens Celis over Telenet-klanten die over de laatste generatie tv-decoders beschikken met spraakbediening en in augustus een brief hebben ontvangen over de verandering. Daarna volgen de klanten van Proximus en Orange, maar wanneer precies is nog niet bekendgemaakt. Celis zegt dat deze wijziging er komt omdat zenders het reclamemodel nodig hebben om de productie van lokale programma’s te ondersteunen.

Begin augustus maakte Telenet als eerste telecombedrijf bekend dat het een nieuw reclamemodel zou hanteren vanaf eind september en in eerste instantie bij VTM, VTM2, VTM3, VTM4, VTM GOLD, Play4, Play5, Play6 en Play7. In een latere fase zouden de andere zenders volgen waaronder één en Canvas.

Toen stelde Telenet dat het toenemend doorspoelen van reclame investeringen in lokale producties 'onder druk' zet. Zendergroepen zouden naar verluidt een afname registreren van het aandeel live-tv-kijkers ten koste van streaming en uitgesteld tv-kijken. Reclame wordt in deze gevallen ook sneller doorgespoeld wat ervoor zorgt dat het minder interessant wordt voor merken om te adverteren via televisiezenders.

Update, 21.00: Inleiding aangepast. Er gaat een minuut aan niet-doorspoelbare reclame vooraf aan de opnames en niet andersom. Met dank aan rdcL.be.