NS zet treinsimulator op stations om nieuw personeel te werven

NS zet op bepaalde stations een treinsimulator neer voor bezoekers. Dat doet de spoorwegmaatschappij om personeel te werven. De simulator staat vrijdag 3 juni een dag op Utrecht Centraal, later volgen andere stations.

NS schrijft dat bezoekers in de simulator kunnen 'ervaren hoe het is om machinist te zijn' en de nieuwe Intercity van het bedrijf besturen, de ICNG. De simulator bootst de werkplek van de machinist volgens NS na, met bediening en knoppen die hetzelfde zijn als die van de Intercity. Daarmee kunnen gebruikers bijvoorbeeld de stroomafnemer bedienen, deuren openen en sluiten en de snelheid bepalen. Bezoekers rijden in de simulator tussen de stations Amsterdam, Rotterdam en Breda. Volgens de spoorwegmaatschappij worden daarbij ook obstakels als slecht weer en vertraagde treinen nagebootst.

De spoorwegmaatschappij zet de simulator normaal gesproken in om machinisten op te leiden. Door personeelstekorten maakt NS de treinsimulator nu beschikbaar voor bezoekers om zo nieuwe werknemers te werven. NS heeft naar eigen zeggen momenteel in totaal 1100 vacatures uitstaan onder alle bedrijfsonderdelen. Met de simulator wil het bedrijf specifiek de beroepen machinist en conducteur 'onder de aandacht brengen'. Door het personeelstekort moet in ieder geval op een traject al met minder treinen gereden dan de bedoeling is.

Op vrijdag 3 juni staat de treinsimulator op station Utrecht Centraal. Later komt de simulator ook te staan op Arnhem Centraal, Alkmaar, Deventer, Rotterdam Centraal en Eindhoven Centraal. De simulator is op die dagen tussen 10.00 en 16.00 uur beschikbaar.