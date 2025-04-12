Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 12-04-2025 06:00 314

Nintendo-games worden duurder, maar zijn historisch gezien een koopje

12-04-2025 • 06:00

314

Nintendo duur

De aankondiging van de Nintendo Switch 2 was voor velen ongetwijfeld een schokkende ervaring. Wellicht omdat de aankomende console met allerlei nieuwe functies komt of misschien ook vanwege de prijzen. De console heeft een adviesprijs die 140 euro hoger is dan die van de oorspronkelijke Switch. Ook de games gaan een stuk meer kosten. Mario Kart World kost bijvoorbeeld fysiek 90 euro en digitaal 80 euro, wat reden was voor uitvoerige discussie. Voor sommigen voelt die prijs als behoorlijk hoog of 'veel geld', maar is het ook een onredelijke prijs? Dat valt eigenlijk best mee, als je puur en alleen naar de cijfers kijkt.

Uiteraard hebben we Nintendo voor dit artikel om een reactie gevraagd op de cijfers. Het bedrijf schrijft: "Prijzen worden van geval tot geval bepaald, na zorgvuldige afweging van verschillende factoren." Wat die factoren zijn, is niet duidelijk. Wel laat het bedrijf doorschemeren dat de prijzen in principe niet bepalend zijn voor alle aankomende firstpartygames.

Maar cijfers zeggen natuurlijk niet alles, aangezien er ook nog zoiets als subjectieve waarde bestaat. Om een objectiever licht te laten schijnen op deze spraakmakende kwestie kijken we in dit artikel naar de historische en economische factoren rondom consolegameprijzen en dient Mario Kart World vooral als een rekenvoorbeeld.

Nintendo is nog laat

Op basis van historische gegevens is best een duidelijk beeld te schetsen van het prijsbeleid van Nintendo en vergelijkbare bedrijven, specifiek Microsoft en Sony. Die drie bedrijven bepalen namelijk, uiteraard samen met de rest van de game-industrie, impliciet wat de norm voor gameprijzen ongeveer is. Bedrijven mogen vanzelfsprekend geen prijsafspraken maken; dan zou het een gamekartel zijn. Maar wat de een doet, heeft absoluut invloed op het prijsbeleid van de ander.

De verandering van een Switch-releasegame van 60 à 70 euro, bijvoorbeeld The Legend of Zelda: Breath of the Wild, naar de 80 à 90 euro voor Mario Kart World is op het eerste gezicht een behoorlijk drastische prijsverandering. Daarmee is Nintendo eigenlijk de laatste van de grote drie die een prijsverhoging doorvoert.

Mario Kart World

Microsoft en Sony vragen sinds de release van respectievelijk de Xbox Series X/S- en PlayStation 5-consoles, allebei in 2020, tussen de 60 en 80 euro voor firstpartygames via de eigen gamewinkels. Ook veel derden hanteren sindsdien ongeveer de maximumprijs van rond de 80 euro, uiteraard alleen als het om AAA-games of 'vlaggenschiptitels' gaat.

Dan zou je nog kunnen afvragen of het vergelijken van een game Mario Kart World met bijvoorbeeld Forza Horizon 5 of Gran Turismo 7 terecht is. Ze kosten ongeveer hetzelfde, maar zijn ze ook net zoveel waard? Je zou het zelfs nog breder kunnen trekken. Wat voor invloed hebben secundaire verdienmodellen zoals battlepasses, cosmetische items en dlc op een geaccepteerde prijs? En wat doet de exclusiviteit van een Switch 2-game vergeleken met het prijskaartje als je het vergelijkt met een crossgen-Xbox-spel dat ook via de Game Pass beschikbaar is? Daar is geen eenduidig objectief antwoord op te geven.

Historische prijzen

Hoe dan ook is de tijd van wat wellicht gevoelsmatig als 'traditionele' prijzen van 50 à 60 euro aanvoelt, al een half decennium voorbij. Nintendo sluit zich daar nu bij aan. Wat dat betreft is Nintendo dus nog vrij laat met de prijsverhoging van games. Zeker aangezien er in de afgelopen decennia vrij weinig veranderd is aan de prijsvoering van games, specifiek bij die van Nintendo. Uit een oude Intertoys-folder blijkt dat Super Mario 64 voor de Nintendo 64 rond de release in 1997 door die winkel verkocht werd voor 149 gulden, wat omgerekend bijna 68 euro is en dat is nog niet eens gecorrigeerd voor inflatie. Sindsdien bracht het bedrijf GameCube-games voor 59,99 uit, net als sommige Wii-, Wii U- en Switch-releasetitels. Er is in de afgelopen dertig jaar dus stiekem niet zoveel veranderd wat prijzen betreft.

Nintendo-games in oude Intertoys-foldersNintendo-games in oude Intertoys-folders

Bron: Intertoys

Maar het is dan natuurlijk wel de vraag of dat genoeg is om de nieuwe prijzen te rechtvaardigen. 'Als je vrienden in de sloot springen, doe jij dat dan ook?', zo opperde menig moeder vroeger. Dat Xbox en PlayStation 80 euro rekenen, hoeft nog niet te betekenen dat Nintendo dit ook gaat doen.

De Japanse gamegigant heeft immers een unieke positie in de gamemarkt omdat het niet direct met Microsoft en Sony concurreert. Xbox en PlayStation concurreren met een praktisch gelijktijdige release en een grote overlap in games direct met elkaar; Nintendo heeft een eigen ecosysteem met veel exclusieve games, waarbij specifiek de Switch en Switch 2 ook nog eens halverwege de overkoepelende consolegeneratie uitkomen. Nintendo is daarom in theorie minder genoodzaakt om zich met de prijsontwikkelingen van Sony en Microsoft te meten.

Aan de andere kant laten bronnen uit de industrie aan Tweakers, die anoniem willen blijven, weten dat het gebruikelijke argument van hoger wordende werk- en energieprijzen in combinatie met de alsmaar groeiende omvang van games het in ieder geval niet goedkoper maken om games te produceren. Daar is ook weer een tegenargument voor te bedenken: de afzetmarkt van games is sinds de genesis van gaming alleen maar groter geworden. Hoe ontwikkelprijzen en afzetmarkten zich tot elkaar verhouden, is onmogelijk in kaart te brengen met openbare informatie. Het zijn hoe dan ook factoren die voor gamebedrijven meespelen in de prijsbepaling van games.

Gamen was nog nooit zo goedkoop?

Inflatiecijfers

De doorberekeningen op basis van inflatiecijfers zijn gebaseerd op de Nederlandse consumentenprijsindex van de Organisation for Economic Co-operation and Development en de Wereldbank; dit komt overeen met de inflatiecijfers van het CBS. Voor 2025 is het recentste inflatiepercentage, namelijk 3,7 procent voor maart 2025, geëxtrapoleerd over heel het jaar.

Er is ook nog de factor inflatie. Vooropgesteld: de gemiddelde consument zal in tijden van hoge inflatie zeker merken dat bijvoorbeeld boodschappen duurder worden, maar niet actief bezig zijn met wat dat voor producten zoals games doet. Corrigeren voor inflatie is een manier om dat inzichtelijk te maken en met die bril op was gamen op enkele uitzonderingen na nog nooit zo goedkoop als nu.

Zo kostte de fysieke versie van Breath of the Wild uit 2017 op basis van de Nintendo-adviesprijs net geen 70 euro. Dat is in hedendaagse euro's al 92,21 euro; dat is dus al meer dan de fysieke versie van Mario Kart World in 2025 kost.

Reken je verder terug, dan krijg je nog drastischere verschillen. Bepaalde Nintendo Wii-releasegames, bijvoorbeeld The Legend of Zelda: Twilight Princess, kostten in 2006 rond de 60 euro, wat gecorrigeerd voor inflatie 93,65 euro anno 2025 is. GameCube-games waren rond de release van die console in 2002 ook 60 euro, gecorrigeerd voor inflatie is dat 99,54 euro. De prijs van Super Mario 64 was in 1997 zo'n 149 gulden, omgerekend 67,61 euro, wat gecorrigeerd voor inflatie tegenwoordig een slordige 128,67 euro zou zijn. En als we dan toch bezig zijn, de Super Nintendo-games van 1992 kostten 199 gulden, wat omgerekend en gecorrigeerd voor inflatie maar liefst 192,29 euro zou zijn.

Uit de vergelijking van de videogameprijzen van Nintendo en de twee andere grote bedrijven is duidelijk te zien dat de relatieve gameprijzen van firstpartygames al decennia aan het dalen zijn en zelfs op het laagste punt ooit zijn. Er zijn twee kanttekeningen bij dat statement. Enerzijds heb je de Wii- en Wii U-consolegames, die afgezien van de in de vergelijking meegenomen vlaggenschiptitels vaak nog veel goedkoper waren dan 59,99 euro.

Los daarvan is 2020 technisch gezien het laagste punt voor relatieve videogameprijzen, toen Microsoft de Xbox Series X en S uitbracht. Die console had echter geen exclusieve firstpartygames bij release en dus werden nog veel Xbox One-prijzen gehanteerd. In de loop van 2021 kwamen er nieuwe grote releases uit en ging de maximale prijs met bijvoorbeeld Battlefield 2042 en Halo Infinite omhoog naar 69,99 euro. Neem je dat jaar als uitgangspunt, dan zou de relatieve gameprijs net geen 85 euro zijn.

Conclusie

Dat zijn de cijfers, maar maar wat een videogame écht waard is, blijft onmogelijk objectief vast te stellen. Iedereen moet vooral zelf weten of 90 euro voor een game als Mario Kart World gerechtvaardigd is. Hoe dan ook is het historisch gezien niet zo vreemd dat Nintendo de prijzen verhoogt; we betalen al decennia grofweg hetzelfde voor videogames. Daarbij is het bedrijf de laatste van de grote drie die de prijzen van firstpartygames verhoogt. Als je die prijzen dan naast elkaar legt, zeker gecorrigeerd voor inflatie, dan is 90 euro allesbehalve buitensporig en onredelijk. Sterker nog, eigenlijk zijn games de afgelopen jaren goedkoper dan ooit!

Redactie: Yannick Spinner Eindredactie: Monique van den Boomen

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Reacties (314)

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DutchReaper 12 april 2025 07:36
Ik mis in dit artikel dat spellen voor de xbox, ps5 of pc wel flink in prijs zakken, maar nintendo spellen over het algemeen niet. Er zijn genoeg mensen die wachten met t kopen totdat het spel goedkoper is.

Als nintendo net zo steevast gaat blijven op 90e zoals ze nu al doen voor de 60, ben ik benieuwd hoeveel klanten ze daardoor mislopen. Zelf spellen van 5 jaar oud kosten nog steeds bijna advies prijs
DrRoetker @DutchReaper12 april 2025 07:51
Dat is toch een voordeel? De 2e hands verkoop waarde blijft daardoor ook enigzins op peil. Relatief weinig afschrijving als je een Nintendo game koopt.
hawke84 @DrRoetker12 april 2025 10:07
Beetje een non-argument; veruit de meeste sales van games zijn digitaal (dat weet je denk ik ook)

Ik had 3 jaar lang een Switch, en 3 jaar lang Donkey Kong Tropical Freeze (digital) in mijn shopping cart. Wachtend op een korting die nooit kwam.
DrRoetker @hawke8412 april 2025 10:22
Dat wist ik niet, koop zelf alles nog op cartridge, zie ook nog steeds wel de schappen vol liggen in Intertoys en mediamarkt. Maar is dat bij Nintendo dan zo, meerderheid digitaal?
JackAvery
@DrRoetker12 april 2025 11:38
Dit verschilt wat per periode, maar in het vorige fiscale jaar (april 2023 tot maart 2024) lag deze verdeling op 51,5%. Voor de voorbije drie kwartalen van het huidige fiscale jaar zat dit op 47.5%. (bron, p.22)We hebben het nu over de proportie van digitale sales voor games op het Switch platform die ook een fysieke versie hebben. Ik weet niet onmiddellijk hoe de verhouding zou liggen voor first-party software.
Edit voor de mensen die misschien niet goed lezen, het gaat om de proportie van de omzet, niet sell-in/sell-through.

Heel algemeen genomen lag dit percentage bij Nintendo voor de Covid-19 pandemie ergens rond de 20 tot 30%. Het is pas de laatste jaren gestegen.

De digitale prijs van Tropical Freeze is overigens regelmatig gedaald naar 40 euro.

[Reactie gewijzigd door JackAvery op 12 april 2025 20:08]

hawke84 @JackAvery12 april 2025 18:31
Als dit klopt; 2 x gezakt naar 40 EUR in de periode dat ik hem had. Heb ik om een of andere reden nooit gezien, mijn fout dan.

Maar laten we eerlijk zijn, de deals bij Nintendo zijn ver te zoeken in de e-shop. Een game uit 2014 van de Wii U voor 60 EUR op de Switch, vandaag de dag nog steeds.

Pricing is een heel stuk beter op Playstation, en op Steam uiteraard uitstekend.

Onder de streep geef ik ook een sterke voorkeur naar fysieke games, maar die markt zal langzaam verdwijnen; Nintendo, Playstation & Microsoft verdienen bakken meer met digitale sales. Bijna geen productie overhead (hosting) en geen 2dehands markt.
JackAvery
@hawke8412 april 2025 18:53
Ik heb zelf Tropical Freeze voor 30 euro fysiek gekocht in 2018 :) de moeite om deals in de winkels in de gaten te houden, en je zit niet vast aan digitaal. Maar ieder zijn voorkeur natuurlijk. Zeer goede game alleszins die ik toen aan een heel strakke prijs kon krijgen.

En ja, Nintendo vindt dat hun werk een bepaalde waarde heeft en dat de diepe discounts die andere uitgevers soms toepassen die waarde fundamenteel ondermijnen.

[Reactie gewijzigd door JackAvery op 12 april 2025 18:54]

T_elic @JackAvery14 april 2025 15:18
Goed om rekening mee te houden, digital sales houdt doorgaans alle digitale omzet in. Ik heb even snel door je bron gebladerd en het lijkt erop dat dat hier ook het geval is. Dus dit betekent dat expansion passes, membership fees, microtransactions en battlepasses ook allemaal onder digital sales vallen.

De split wat van die digital sales game verkopen zijn en in game dingen of add-ons is niet duidelijk, of heb ik overheen gelezen. In geval van het tweede hoor ik het graag :)
JackAvery
@T_elic14 april 2025 17:23
Pagina 14 van dezelfde slidedeck bevat de splitsing van de digitale omzet, waarbij men enerzijds de digitale verkopen van retailgames en de download-only software, add-ons etc. anderzijds toont. Dat geeft je alleszins een idee. De omvang van microtransacties enzo tegenover de omzet van software die enkel digitaal te koop is in de eShop weten we zo niet.

(en als je nog meer met die cijfers gaat spelen... dan speelt ook de verhouding first-party tot third-party parten. Nintendo neemt een percentage van de omzet op third-party "verkopen", terwijl ze de volledige first-party omzet kunnen nemen in deze cijfers.)
kujinshi @DrRoetker12 april 2025 10:49
Ieder zijn ding, als het kan koop ik ook liever op cartridge. Zeker de single player spellen. Blijf je onafhankelijk van de toekomst.
Dauthi @hawke8412 april 2025 12:32
Afgelopen augustus nog afgeprijsd naar 40 euro.
https://www.dekudeals.com...g-country-tropical-freeze
CodeAsm @Dauthi12 april 2025 22:14
Kan die site wel echt aanbevelen, en ze vergelijken niet alleen digitaal, ook een aantal nederlandse winkels word mee vergeleken. seintje per mail en hopa, ik toch een mooie deal binnegesleept.

Nintendo blijft duur aanvoelen en weinig top games voor weinig tho.
cold_as_ijs @hawke8412 april 2025 16:33
Dit laat toch een ander beeld zien https://imgur.com/physica...-are-more-than-80-Tr2p6Sv

Digitaal heeft de grootste winst maar qua verkoop aantallen domineert fysiek
Marcelloz @cold_as_ijs12 april 2025 22:57
Die cijfers zijn uit 2020/2021. Dat is pre-covid dus de verhouding ligt nu wel anders.
luppien @Marcelloz16 april 2025 16:54
Ik weet dat het lijkt of het nog niet zo lang geleden is, maar 2020/2021 is niet pre-covid, dat is peak covid.
Minoesh @hawke8413 april 2025 09:22
Fysiek worden de prijzen wel goedkoper. Meerdere Nintendo titels zakte tot € 47. Kon je dat beter doen dan digitaal, alleen dan heb je dus een cartridge.

Nu met Switch 2 zal dat niet meer zo zijn.
Wowkazmir @hawke8413 april 2025 08:18
Delete.

[Reactie gewijzigd door Wowkazmir op 13 april 2025 08:18]

Finraziel
@DrRoetker12 april 2025 07:56
Nee, dat is een manier om het enigszins te compenseren voor wie het niet erg vindt om door de rompslomp van tweedehands verkoop te gaan... Ik vind het zelf veel fijner om games gewoon meteen goedkoper te kopen, niet met rare marktplaats snuiters hoeven dealen en ik heb de game gewoon nog als ik jaren later denk dat ik hem nog eens wil starten.
Bovendien is tweedehands natuurlijk geen optie bij digitale distributie.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 12 april 2025 07:57]

DrRoetker @Finraziel12 april 2025 08:15
Tja, verschil in mening. Ik koop dus liever iets met weinig afschrijving. En ook met de wetenschap dat als ik het bij release koop het niet een paar maanden later alweer voor de helft in de schappen ligt.
Bij mijn PlayStation games koop ik daardoor ook haast nooit op release.
Thekilldevilhil @DrRoetker12 april 2025 10:11
Goedkope games schrijven ook weinig af, ze zijn immers goedkoop. Dus dat lijkt me niet echt een argument. Het is alleen fijn voor de mensen die niet kunnen/willen wachten tot de prijs zakt.
Thalaron @DrRoetker12 april 2025 10:21
Ik heb liever de keuze. Wil ik niet wachten? Dan koop ik het direct. Kan het wachten? Dan bespaar ik mij wat centen. Ik koop mijn games in principe met het idee ze te bewaren. Dus wat de restwaarde is boeit niet echt voor mij.

En zo gek is dat niet. Buiten Apple om zijn de meeste producten in het begin duurder om erna afgeprijsd te worden.

Om het bij consumptie media te houden: Nieuwe film die je wil zien met je partner? Bioscoop kost je al snel €10 p.p. Excl. eten en drinken, vervoer etc. Wanneer ik naar de bioscoop ga ben ik gemiddeld €35-50 kwijt. Wacht ik tot ik de film op AppleTV kan kopen: €10-15. Huren op Apple TV? €5-15. Wacht ik nog wat langer? “Gratis” via een streamingsdienst als ik die al afneem (voor het kijken van voornamelijk series, films zijn voor mij leuk meegenomen).

Laten we niet vergeten dat 2e hands verkoop bij Nintendo alleen mogelijk is bij fysieke aanschaf. Dat is natuurlijk ook het geval bij Sony en MS, maar mede daardoor zijn games op Nintendo IMHO toch echt veel duurder dan bij de concurrenten.

Maar of we het nu eens zijn met elkaar of niet, dat doet er niet echt toe. We kopen beide toch wel dat wat we willen. De grotere vraag is of dat de massa dat ook zal doen.
Orgel @Thalaron12 april 2025 12:48
Het gaat juist om de massa die kopen bij release waardoor games en producten überhaupt bestaan.
Arokh @Finraziel12 april 2025 08:17
Ik dacht dat dat nu juist wel een optie werd, om een digitale game over te dragen naar een ander.
Finraziel
@Arokh12 april 2025 08:19
Volgens mij niet? Alleen het uitlenen voor twee weken en dan nog alleen aan mensen in je familie groep en je moet fysiek bij elkaar zijn voor de overdracht. Je kunt dus niet even aan iemand op Tweakers je game uitlenen, laat staan verkopen.
Arokh @Finraziel12 april 2025 14:12
Oke, dank je wel.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@Arokh12 april 2025 08:41
Dat kan helaas nog steeds niet. O.a. Nintendo zet steeds meer in op zaken als "code in a box". Niet alleen omdat dat goedkoper is maar ook om de 2e hands markt te dwarsbomen.
JackAvery
@Bor12 april 2025 09:06
Ik weet niet of je Nintendo's recente introductie van de Game-key card gevolgd hebt, maar dit lijkt de code in een doosje te vervangen met een basic gamecard die als licentie fuctioneert. De game download je gewoon. De card kan je doorverkopen.

Het is zeker niet vergelijkbaar met een fysieke game kopen maar het laat je dus wel toe om digitale games te verkopen.

Overigens heb ik zeer weinig gevallen gezien waar Nintendo zelf games verkoopt onder het code-in-a-box systeem. Wat ze wel af en toe doen is download codes voor DLC toevoegen - meestal gebeurt dit als men iets gaat bundelen maar de DLC in principe nog in ontwikkeling is.

Meestal zijn het third-party uitgevers die hun winstmarges niet op willen maken aan een grotere cartridge. Ergens begrijpelijk.
emeralda @Bor12 april 2025 12:28
Uiteindelijk zal Nintendo ook volledig digitaal worden.
En games hebben tegenwoordig toch gigabytes aan patches en DLC.
plantenbakkie @Bor12 april 2025 11:14
Dit is echt onzin, Nintendo gaat de code in a box titles juist tegen door de introductie van de Game-Key Card
Ryunoru @Dazzyreil12 april 2025 19:28
Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster komt als Game Key Card uit. Voor zover de enige titel via Nintendo zelf. Overigens kan Nintendo in deze context ook verwijzen naar de makers van de Switch 2, die inzetten voor het gebruik van het concept door derde partijen, ook al zetten ze het concept niet voor hun eigen titels in.
phray @Ryunoru12 april 2025 23:20
Bravley default wordt uitgeven door Square Enix, niet Nintendo zelf.
yelop @Ryunoru13 april 2025 01:38
Boycotten deze shit
Juliuth @Finraziel12 april 2025 08:14
Rare markplaats snuiters? De Tweakers V&A bestaat voor jou niet? (Ja ook hier zitten een aantal droeftoeters tussen)
Finraziel
@Juliuth12 april 2025 08:15
Het was meer een veralgemening. V&A maakt het inderdaad wat beter maar het is nog steeds niet iets wat ik graag doe.
redboyke @DrRoetker13 april 2025 00:33
Probleem is dat je nu 2dehands games nu niet kunt vertrouwen omdat je niet weet of dat de rom gedumpt zijn.
Xfade @redboyke13 april 2025 02:05
wat maakt het uit of iemand een rom gedumpt heeft van de game die hij jou verkoopt ?
redboyke @Xfade13 april 2025 18:29
Omdat je gebannen kan worden als beide tegelijk online zijn.
Xfade @redboyke13 april 2025 19:14
Het is dan wel een leuke samenloop van omstandigheden als dat gebeurt.
Persoon dumpt game: Speelt de XCI op een iets van SX OS wat al banbaar is opzichzelf. Als hij deze omzet naar een NSP is de certificate er uit. Grotere kans dat hij deze route neemt, veel meer compatibiliteit met verschillende firmwares. Daarnaast wil hij liever niet online zijn.

Uiteindelijk heb jij, degene die de cartridge heeft, een grotere poot om op te staan als er wat gebeurt.

Wat het percentage nog lager maakt is, dat de meesten hun eigen games niet rippen, maar gewoon een rip downloaden.
redboyke @Xfade13 april 2025 19:23
Ja en het feit dat er een kans is dat je gebannen word ook als je rechtmatige eigenaar bent is een punt.
Ook al lijkt die kans mss klein. Heb je niet op valve. Xbox of playstation.
Cerv47 @DrRoetker18 april 2025 13:43
Ik koop toch veel liever cartridges, zeker op de Switch. Zo heeft het nog een herverkoopwaarde als je dat wenst. Tropical Breeze zelf 2dehands gekocht voor 15 EUR.

Die markt zal wel stilaan verdwijnen maar op de Switch 1 was die wel degelijk nog uitgebreid.
PjotterP @DutchReaper12 april 2025 07:49
Ik koop PC AAA games pas een paar jaar later in de aanbieding voor vaak nog geen tientje. PC gaming kan afhankelijk van je wensen echt spotgoedkoop zijn.

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 12 april 2025 07:50]

rjd22 @PjotterP12 april 2025 09:47
En als je dan iets van een Steam Deck koopt heb je ook nog eens het console gevoel van een switch met de betaalbaarheid van een PC.
PjotterP @rjd2212 april 2025 13:18
Liever rog ally of legion go

Is sneller en gemak van windows

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 12 april 2025 13:19]

scuzz @PjotterP13 april 2025 12:12
Gemak van windows??? Dat moet je toch even uitleggen 😄. Voor die paar spellen die niet op steamos draaien ga je een super bloated os installeren met extreme overhead.
De tijd van gamen onder windows is sinds proton in mijn ogen niet meer relevant. Op mijn linux desktop draaien de meeste games op een hogere fps dan onder windows. Ok.ik speel dan ook bijna geen games met die beveiliging die niet onder linux werkt.
PjotterP @scuzz13 april 2025 21:06
Ok, nu even terug naar de realiteit. Ik heb een game op mijn rog ally even makkelijk opgestart als op mijn steamdeck, mijn rog ally is veel sneller dan mijn steamdeck and ik heb ermee een volwaardige windows PC bij me die gewoon MS office draait en een aantal andere windowd only applicaties

Mensen die zeuren over windows op handhelds en steam os ophemelen gaan louter op gevoel af ipv ervaring of overdrijven in elk geval behoorlijk.
bb9000 @scuzz13 april 2025 23:36
2026, year of linux zeker? of was het het jaar erop
continue12345 @rjd2212 april 2025 20:40
Precies dat spotgoedkoop gamen:)
Hansie9999 @PjotterP12 april 2025 10:07
Doe ik dus ook,

heb nog een gigantische backlog van games,

Heb paar jaar terug witcher 1,2 en 3 met alle uitbreidingen gekocht voor nog geen EUR 9,- , en moet momenteel witcher 3 nog altijd eens uitspelen. (paar keer al opnieuw begonnen)

dat heeft ook de extra bonus dat je PC tegen dan al die games op Ultra settings aankan :)

Gaat natuurlijk niet echt voor online game's, die moet ik volle pot kopen natuurlijk, maar single player games koop ik bijna nooit op release datum,
Richo999 @PjotterP12 april 2025 10:22
volgens mij is dat ook AL LANG niet meer zo:
Doom Eternal (2016) €40
God of War (2018) €60
Hogwarts Legacy (2023) €60
Plague Tale Innoncent (2019) €50

kan je lang wachten als AAA spellen uit 2016 nog steeds zo duur zijn :+
Desiler @Richo99912 april 2025 10:44
https://steamdb.info/app/990080/

Wordt regelmatig afgeprijsd naar 17,99, Hogwarts Legacy was op 13 maart slechts 14,99.
Denk dat voor elke game die jij zojuist hebt opgenoemd je hetzelfde op SteamDB kan vinden.

[Reactie gewijzigd door Desiler op 12 april 2025 10:46]

tweakuwe @Desiler12 april 2025 22:18
https://www.budgetgaming.nl/switch/hogwarts+legacy.html

Toch is Hogwarts Legacy op de Switch nu standaard een stuk goedkoper (30 euro) dan de reguliere Steam prijs (60 euro), alleen het aller goedkoopste prijspunt ligt dan voor de (fysieke) switch kopie wat hoger met 24 euro. Mocht je het spel willen doorverkopen is de afschrijving op de Switch mogelijk lager dan als je het met de Steam sale kocht.

Het hele verhaal van 'Switch games worden nooit afgeprijsd' gaat enkel over Nintendo's eigen releases. Dat is niet een stelregel voor het hele platform.

Daarom is het altijd zo'n kromme vergelijking, wat als ik nou specifiek die Nintendo titels wil dan boeit het 0,0 dat een uitgever met releases op de PC wel sneller prijzen laat dalen.

[Reactie gewijzigd door tweakuwe op 12 april 2025 22:21]

phray @Desiler12 april 2025 23:12
En op eShop is hij nu ook gewoon 15 euro ;)
https://www.dekudeals.com/items/hogwarts-legacy

Games van Nintendo dalen idd niet ver in prijs maar van andere publishers zijn prijzen vrijwel altijd hetzelfde. Uiteindelijk is degene die de prijs bepaalt van de games de uitgever. eShop of Steam maakt helemaal niks uit.
Desiler @phray13 april 2025 00:18
Dat zal best, ik reageer alleen op iemand die claimt dat deze AAA games op Steam niet/nooit afgeprijsd zijn, dat is simpelweg niet waar ;)
Ge0force @Richo99912 april 2025 11:12
Al die games zijn aan een fractie van de genoemde prijzen te vinden in diverse legale 3rd party keystores.
Dauthi @Richo99912 april 2025 12:31
Sinds spellen digitaal zijn, zijn er enkel nog kortingsactie, zoals de spring/summer/winter sale. En dit soort kortingsacties zijn er ook in de Nintendo shop.

De tijd dat alle spellen bij een vaste winkel uiteindelijk in de 5 gulden bak belandde, of op website fysieke versie kon krijgen voor niets, zijn simpelweg voorbij.

De consument maakt zich ook maar weinig hard voor zijn eigen eigendomsrecht of zoiets als right to repair.
yelop @Dauthi13 april 2025 02:13
Niet voorbij. Doe gewoon niet mee aan deze nieuwe onzin en het is er gewoon weer terug. Stem met je wallet.
PjotterP @Richo99912 april 2025 13:21
Je hebt 3rd party key shops. Ik heb doom 2016 voor 10 euro gekocht ooit. Cyberpunk voor 17 euro. Hogwarts legacy deluxe voor 15
emeralda @PjotterP12 april 2025 12:24
Ja ik speel spellen pas jaren later en geef weinig om FOMO of hype en de Steam sales zijn geweldig.
peeceej @DutchReaper12 april 2025 07:53
Vroeger op de Playstation had je het platinum label. Als er gigantisch veel van een spel verkocht waren, werd het spel opnieuw uitgebracht tegen een veel lagere prijs. Dat zou ik graag bij nintendo ook zien.
shyheim @peeceej12 april 2025 08:16
Nintendo had datzelfde concept ten tijde van de Gamecube ook met een "Player's Choice"-label.

Beetje jammer dat het niet meer bestaat inderdaad. Stond wel minder mooi in je collectie (grijze accenten op de art), maar verder gewoon dezelfde game natuurlijk.
TrekVogel @shyheim12 april 2025 09:12
Als ik het goed heb heeft Player's Choice van de SNES tot en met het GameCube tijdperk bestaan. Ik herinner me dat de Playstation Platinum en de Player's Choice spellen toen 60 gulden kostten.
peeceej @TrekVogel12 april 2025 09:49
Ja 119 gulden en 59 gulden volgens mij. Mooie tijden.

Al moet ik zeggen dat ik destijds vooral blij was met mijn omgebouwde console :)
itsfrigged @peeceej13 april 2025 02:57
Ja 119 gulden en 59 gulden volgens mij. Mooie tijden.

Al moet ik zeggen dat ik destijds vooral blij was met mijn omgebouwde console :)
Jaja mooie tijden, goede tijden slechte tijden
Linksquest Moderator Spielerij
@DutchReaper12 april 2025 07:42
Er zijn enkele Playstation Games die ook best lang duur blijven, maar er zijn inderdaad wel vaker momenten dat ze in de sale gaan. Nintendo games, zoals Pokémon en Zelda blijven inderdaad heel lang duur.
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@Linksquest12 april 2025 08:41
Bij Xbox en Playstation games zijn dat echt uitzonderingen die je moet opzoeken. Bij Nintendo is dit de regel helaas.
AuteurYannickSpinner Redacteur @DutchReaper12 april 2025 09:12
Ik heb daar zeker over nagedacht, maar besloten om dat niet mee te nemen. Wat mij betreft kun je het beste de release prijzen vergelijken. Wat daarna gebeurt is aan te veel variabelen onderhevig.

Wat je zegt klopt overigens wel en is in de praktijk zoals je beschrijft absoluut een factor die voor mensen meespeelt
Horla @YannickSpinner12 april 2025 11:34
Buiten dat mis ik eigenlijk ook de insteek dat de "game-markt" in het algemeen veel groter is geworden dan vroeger. In de tijden van de SNES was ik de enige in de klas die een spelcomputer had. En we kregen die ook alleen maar omdat we met 5 kinderen waren en dat dit onze gezamenlijke Sint-cadeau was.

Windows NT 3.1 was ook $495 in 1993 maar Windows 11 pro is nu iets van de €260. Veel goedkoper maar toch verdient Microsoft er nog goed aan omdat de markt veel groter is geworden...
AuteurYannickSpinner Redacteur @Horla12 april 2025 13:57
Ik ga daar kort op in, ik snap die gedachte. Dat is alleen niet te meten. We hebben geen idee wat de ontwikkeling van een game tegenwoordig echt kost. Daarvoor zou Nintendo de boeken open moeten gooien ;) Ja er is een grotere afzetmarkt. Maar omvang van games, lonen, energiekosten, marketing, dat speelt allemaal mee om die extra omzet vermoedelijk te compenseren. Nogmaals, dat is een aanname want daar zijn geen publieke cijfers over
Ryangr0 @YannickSpinner14 april 2025 14:09
Volgens mij is voor iedereen die dit artikel leest vrij duidelijk dat je eigenlijk iets wat niet te verdedigen is, aan het verdedigen bent. Waarom, is mij dan weer een raadsel... Ik ga er maar vanuit dat het iets te maken heeft met vooringenomenheid. "De consument" is natuurlijk niet blij met het nieuws rondom de Switch 2. Dat hoef je niet peer-reviewed in een wetenschappelijk tijdschrift uitgezocht te hebben om iets over te kunnen of mogen zeggen. Ik snap het goedpraten van dit alles niet hoor.
AuteurYannickSpinner Redacteur @Ryangr014 april 2025 14:41
Dat zijn de cijfers, maar maar wat een videogame écht waard is, blijft onmogelijk objectief vast te stellen. Iedereen moet vooral zelf weten of 90 euro voor een game als Mario Kart World gerechtvaardigd is.
Ik kan alleen de cijfers bieden in een artikel, dat lijkt me juist het tegenovergestelde van vooringenomen zijn. Overigens deel ik in de podcast (waar een mening in tegenstelling tot in een artikel wel op zijn plaats is) weldegelijk mijn mening die volgens jou met die van alle consumenten overeenkomt.
VonDudenstein @YannickSpinner17 april 2025 17:04
Maar je kunt de cijfers wel iets vollediger maken voor een genuanceerder verhaal. Want we weten al dat Mario Kart World duurder is dan Donkey Kong Bonanza. Tenzij ik het verkeerd gelezen heb. Die gaat gewoon voor prijs waar Sony 4 jaar geleden al mee begon. Namelijk 80,-.

Eigenlijk komt het er gewoon op neer dat Nintendo 1 game heeft gecommuniceerd met een 'schokkende' prijs voor de fysieke editie en heel de community weer uit zn plaat gaat. En digitaal zit deze ook gewoon op PS5 launch prijs, omdat Nintendo (in tegenstelling tot Sony) 10,- korting geeft op de digitale versie. Wellicht omdat die sd kaartjes gewoon duur zijn.

Ook de paniek rondom de prijs van de console zelf vind ik behoorlijk overdreven. Ik snap dat sommige mensen moeite hebben om inflatie te begrijpen, maar met de reguliere Switch rond de 300,- en een PS5 op 550,-? Zeker met die Mario Kart bundel is dat een prima deal.

[Reactie gewijzigd door VonDudenstein op 18 april 2025 19:45]

B_FORCE @YannickSpinner12 april 2025 11:43
De redenatie om het dan maar niet mee te nemen begrijp ik niet helemaal?

Variabelen of niet, de consument betaalt uiteindelijk gewoon een lagere prijs.
Zelfs als je daar een aantal simpele schattingen en aannames van gaat maken, krijg je al direct een redelijk beeld.

Het is voor mij de reden om lekker bij PC gaming te blijven.
Genoeg sales momenten op Steam waarbij zelfs triple-A games niet lang na release al minstens met 15% korting verkrijgbaar zijn.
Daarbij bestaat er nog de mogelijkheid om legaal te emuleren.

Voor mij is het ook het grootste gemis in het artikel.
Wat mij betreft moet je juist niet alleen naar de release prijzen kijken, maar naar het totale plaatje.
Anders ontstaat er een zeer versimpelt en daardoor vertekend beeld.

Dan wordt er nog eens meegenomen dat de afzetmarkt vele malen groter is geworden.
Uiteraard ziet de consument daar zelf weinig van.
Het levert een bedrijf wel veel meer geld op voor dezelfde hoeveelheid werk.

[Reactie gewijzigd door B_FORCE op 12 april 2025 14:11]

AuteurYannickSpinner Redacteur @B_FORCE12 april 2025 22:28
De reden om dat niet mee te nemen is omdat dit niet hard te maken is. De dingen die je opnoemt zijn helemaal valide, maar voor een objectieve uiteenzetting nemen tweakers (terecht) geen genoegen met aannames en schattingen ;)
B_FORCE @YannickSpinner13 april 2025 12:36
In de wetenschap zijn aannames en schattingen ook objectief, mits voldoende gegrond.

Sterker, in veel gevallen moeten die worden gemaakt.

Dus dat hierdoor niet een objectieve uiteenzetting mogelijk zou kunnen zijn, ben ik absoluut niet met je eens.

Overigens, doordat er nu een scheef beeld ontstaat door enkel naar prijzen bij release te kijken, is de objectiviteit ook al per definitie weg.

[Reactie gewijzigd door B_FORCE op 13 april 2025 13:13]

TheDudez @DutchReaper12 april 2025 07:56
Sinds ik een XBOX gamepass heb koop ik bijna niks meer. Alleen af en toe een game die niet in de gamepass komt. Of een Switch game sterk in de aanbieding. Laatste tijd regelmatig een game gekocht voor de switch tussen 10 en 20 euro. Dan is dit wel echt een enorm prijsverschil. Zeker omdat de switch gericht is op kinderen. Er komt bij mij geen switch 2 met deze prijzen. Dan hou ik het wel bij de switch 1 kinderen hebben hier toch genoeg aan.
MallePietje @DutchReaper12 april 2025 08:22
Als nintendo net zo steevast gaat blijven op 90e zoals ze nu al doen voor de 60, ben ik benieuwd hoeveel klanten ze daardoor mislopen. Zelf spellen van 5 jaar oud kosten nog steeds bijna advies prijs
Ik denk dat het omgekeerd is. Ze houden die prijzen hoog, omdat ze nauwelijks klanten mislopen.

Nintendo heeft met Mario, Zelda etc. natuurlijk hele sterke merken. Die spellen zullen ze proberen tot in perfectie uit te voeren om dat zo te houden. En ze hebben natuurlijk een monopolie/exclusiviteit.

Ze kunnen prima verkoopcijfers monitoren. Als er aanleiding is om de prijs te verlagen, zullen ze dat doen. We zullen de release, reviews en eerste periode moeten afwachten om te zien of ze te hoog hebben ingezet.

De eerste indruk is dat het geen probleem lijkt. 8 april begonnen de pre orders. Maar het leek erop dat een flinke deel van de pre orders op 7 april al vergeven waren. We zullen zien hoe het uitpakt voor Nintendo.
B0KIT0 @DutchReaper12 april 2025 10:16
Ik mis in dit artikel dat spellen voor de xbox, ps5 of pc wel flink in prijs zakken, maar nintendo spellen over het algemeen niet.
Dit is inmiddels toch een beetje achterhaald.

Nintendo heeft in de online winkel tegenwoordig 2x per jaar een sale, waar sommige van de eigen first party titels voor 20-30% korting worden aangeboden.

Voor zover ik kan nagaan is het voor cartridge games nog steeds een stuk zeldzamer, en zul je de 2e hands markt moeten betreden als je een leuke korting wilt.

[Reactie gewijzigd door B0KIT0 op 12 april 2025 10:19]

Daoka
@B0KIT013 april 2025 06:36
Maar 20 tot 30% is nou ook niet echt extreem veel. Op de huidige 60 euro is dat 12 (prijs 48 euro) tot 18 euro (prijs 42 euro). Op 90 euro is het 18 euro (prijs 72 euro) tot 27 euro (prijs 63 euro). Natuurlijk is het leuk meegenomen maar 42 euro (laat staan meer) vind ik nog steeds een hoop geld aangezien ik van een uitkering leef. Ik snap dat ze niet gelijk rekening kunnen houden met mensen zoals mij. Maar het zou dus wel een keer leuk zijn als de prijs / aanbieding 25 euro of minder wordt na een aantal jaar of zelfs bijvoorbeeld rond de tijd dat de volgende generatie console er aan komt.
B0KIT0 @Daoka13 april 2025 09:30
Ja dat is ook zo inderdaad, het blijft toch wel altijd aan de dure kant bij Nintendo.

Misschien kun je kijken naar gamen op PC als dat tot je mogelijkheden behoort. Daar heb je regelmatig aanbiedibgen op games met 60-80% korting.
computerdiertje @B0KIT013 april 2025 23:39
De eShop hanteert ook (veel) hogere prijzen dan die je bijv. op budgetgaming.nl kunt vinden, dus die sales van Nintendo vallen in werkelijkheid nogal tegen imo :P
brekking @DutchReaper12 april 2025 14:25
Als je het mij vraagt dan slaat Nintendo de plak volledig mis met deze prijzen.

Wat je zegt: de prijzen blijven jaren hetzelfde. Mario Kart 8 voor Nintendo Switch (een spel uit 2014, uitgebracht op Wii U) kost nu nog 59,99 in de Nintendo Store (lees: digitaal en geen eigendom dus).

En Nintendo zich maar afvragen waarom hun consoles zo graag voorzien worden van CFW...
Dennism
@DutchReaper12 april 2025 09:58
Die games zullen natuurlijk niet op die prijs blijven omdat ze slecht verkopen. Als spul in de schappen blijft liggen en men is niet tevreden over de omlooptijden van de voorraad zal de prijs vanzelf omlaag gaan door marktwerking omdat de winkel er niet mee wil blijven zitten tenzij de fysieke winkel op andere wijze gecompenseerd wordt door de fabrikant.
Hukkel80 @DutchReaper12 april 2025 10:50
Precies wat ik ook dacht.
tweakuwe @DutchReaper12 april 2025 11:31
Ik mis in dit artikel dat spellen voor de xbox, ps5 of pc wel flink in prijs zakken, maar nintendo spellen over het algemeen niet.
[…]
Spellen waar Nintendo direct de uitgever is dalen zelden flink in prijs. Maar dat houd andere uitgevers op Nintendo consoles niet tegen, daar zie je genoeg die flink zakken in prijs. Je vergelijkt nu platformen met Nintendo als uitgever, dat is appels met peren vergelijken.

Als je dan first party exclusives wilt vergelijken dan wordt de afweging vooral Nintendo vs. Sony, gezien MS ook steeds meer titels op Nintendo consoles uitbrengt. En ja, dan daalt Sony vaker in prijs, maar dan moet je maar wel ook net zoveel van hun games houden als van Nintendo.
MatyGirl @DutchReaper12 april 2025 12:04
Cartridges dalen ook wel snel in prijs, Mario Kart 8 Deluxe voor de Switch bijvoorbeeld heeft op de pricewatch nooit op de msrp gestaan en is gewoonlijk verkrijgbaar voor 40-50 euro nieuw.

Ikzelf heb er €32 ofzoiets voor betaald.
destroyer6670 @DutchReaper12 april 2025 15:38
Via amazon.fr zijn de s2 games al voor 59 en mario kart 69 extra verzending te krijgen. En bij aanschaf console voor 4 tientjes meegeleverd, als je hem toch wilt, dan is dat een goeie deal in mijn ogen.
In jaren 90 ooit super streetfighter 2 gehad die in winkel 249 gulden (!) kostte. (Zelf 2e hands gehaald voor 149 van iemand die het spel niks aan vond en ruilde of verkocht games, dan kon je het alsnog beperkt houden qua kosten.)

[Reactie gewijzigd door destroyer6670 op 12 april 2025 15:40]

MallePietje @DutchReaper12 april 2025 16:09
Ik mis in dit artikel dat spellen voor de xbox, ps5 of pc wel flink in prijs zakken, maar nintendo spellen over het algemeen niet....
Die waarde vastheid kan ook een voordeel zijn voor sommige mensen.
Als je de spellen verzamelt, dan ben je inderdaad meer geld kwijt
Als je de spellen doorverkoopt, nadat je ze uitgespeeld hebt, dan heb je ze vrijwel gratis kunnen spelen.
n4m3l355 @DutchReaper12 april 2025 17:14
Valt me eigenlijk op dat niemand zich de vraag stelt, waarom. Waarom gaan prijzen omhoog terwijl er niks tegenover staat. Immers kijk naar de Switch 2, daar zit niet plots een high end CPU/GPu in, veel meer geheugen of wat dan ook. Idem voor spelletjes, we hoeven niet te verwachten dat de speelduur plots 50% omhoog gaat nu de prijzen met 50% omhoog gaan. Dus.. waarom gaan die prijzen zoveel omhoog.

Als de prijs enkel werd geindexeerd zou ik daar best begrip voor hebben, immers een nieuwe console/games is een duidelijk moment om ook de prijs daarop aan te passen. Echter dit is beduidend meer dan enkel een indexatie dus.. wederom waarom? De enigste reden dat ik dan ook kan bedenken is, omdat het kan. Omdat de consument bereid is om beduidend meer voor de spelletjes/console neer te leggen dan die nu doet. Het is niet alsof "we" meer spending power hebben maar bedrijven zoals Nintendo, Apple, P&G enz hebben het idee dat ze veel meer uit onze beurs kunnen kloppen voor de aandeelhouders.

En dat is bottom line de enigste reden. Wij krijgen er niks voor terug, de aandeelhouder daarintegen ziet bij al deze bedrijven beduidend grotere winsten dan voorheen, omdat het kan.

Dus als consument stel ik me de vraag of ik daarin mee wil gaan. Ik kan het me allemaal best veroorloven, maar ben ik bereid om meer te betalen terwijl ik niet meer krijg? Ik zelf ben er langzaam wel klaar mee. Ik heb het geld, maar ik verdom het om dit weg te geven zonder dat ik meer krijg. En ik hoop eigenlijk dat iedereen dat doet. Bedrijven dienen ons, de klant op nummer een te hebben, en de aandeelhouders moeten blij zijn als ze winst zien, in plaats van als maar meer winst.
phray @n4m3l35513 april 2025 01:22
De hardware in de Switch 2 is velen malen beter dan Switch 1. Dus ik snap niet echt waar je dat vandaan haalt.

Al vergelijk je het met zoiets als de steamdeck dan is de Switch 2 gewoon betere value. En de prijzen gaan niet 50% omhoog maar 10 euro.
computerdiertje @phray13 april 2025 23:37
Dat de hardware in the Switch 2 beter is dan the Switch 1 betekent niet dat het de prijs ook waard is. En gezien de prijzen van games vele malen lager zijn op Steam Deck weet ik niet of de Switch twee een betere value heeft. En de Nintendo gameprijzen gaan van 50/60 naar 70/80, in sommige gevallen is dat bijna 50%.
phray @computerdiertje14 april 2025 08:12
En gezien de prijzen van games vele malen lager zijn op Steam Deck
Ik weet niet precies waar je dat op baseert. Nintendo games dalen niet in prijs maar die zijn ook niet beschikbaar op Steam dus dat kan je niet echt vergelijken. Als je kijkt naar third party dan zijn de prijzen vrijwel hetzelfde. Een game zoals black ops 6 kost ook gewoon 80 euro op Steam, uiteindelijk bepaalt de uitgever de prijs. Niet steam of de eShop en op pc heb je niet eens voordeel van fysieke games die je kan doorverkopen en 2de hands kopen.
SanderBos @n4m3l35513 april 2025 09:45
Maar "omdat het kan" is toch een prima reden.
Het is een vrije markt van vraag en aanbod, Nintendo heeft bedacht dat ze dit kunnen vragen, en zij en wij gaan nu zien of ze gelijk hebben.

Het is voor hun ook een risico, want ze hebben hele sterke concurrenten (niet alleen Sony en Microsoft en PC, maar ook mobile gaming op tablet/telefoon, dat veel goedkoper is en zeker voor kleine kinderen net zo leuk kan zijn).
Dorstlesser @DutchReaper12 april 2025 18:34
Dat ligt volgens mij minder aan Nintendo dan aan de populariteit van bepaalde games. Sony en MS doen games ook niet in de uitverkoop zolang ze goed blijven verkopen voor de introductieprijs, en Nintendo games waarvan de verkopen vertragen, gaan ook gewoon regelmatig in de uitverkoop. Daar komt nog bij dat Nintendo eigenlijk niet aan live service games / microtransacties doet, en dat hun online abo goedkoper is dat van Sony of MS. Bij welke van die drie je uiteindelijk goedkoper uit bent, weet ik niet, en hangt natuurlijk enorm af van wat voor games je wil spelen. Maar als je dat echt wil uitzoeken moet je niet alleen naar de aanschafprijs van games kijken.

Uiteraard prima als je DK Country niet voor de volle mep wil kopen. Er is voor iedereen en voor elke portemonnee gelukkig genoeg te kiezen.

[Reactie gewijzigd door Dorstlesser op 12 april 2025 18:35]

jimz93 @DutchReaper12 april 2025 19:26
Precies dit. Ik vind games voor de volle mep nu al erg prijzig (ik weet het, per uur valt het vaak reuze mee). Als de games nu zo duur zijn is dat voor mij een erg sterke reden om deze console links te laten liggen.
Robin4 @DutchReaper12 april 2025 22:36
Ik koop voor de sw2 maar 1 spel voor release.. En dat is MKW..

Voor de rest van de games wacht ik wel totdat de games wat ouder worden en iets in prijs zullen gaan dalen.

Recent een PS5 erbij gekocht voor 4K gaming om een PS4 op te volgen die al oud is en ik op de console en tv 4K wil spelen (anders had ik het bij de PS4 gehouden.) Maar omdat enkele maanden een nieuwe OLED op de slaapkamer hebt staan ik er momenteel er niet onderuit kom..
Bedoeld om de oude PS4 games die ik heb liggen te spelen.. Maar zag ook al een hoop PS5 titels vrij goedkoop word aangeboden..

Dus ik denk dat het PS5 verlopig word, met wat Switch 2 gamen ernaast.. Maar ondertussen meer ps games zal kopen dan Sw2 games.
bilgy_no1 @DutchReaper14 april 2025 10:24
Heel veel spellen komen na een tijdje wel eens in de aanbieding bij de online shop van Nintendo. Wij hebben zo al zat titels gekocht voor EUR 5-20 die ook een standaardprijs hebben van EUR 60.

Idem dito met de fysieke cartridges. Soms lopen we in een winkel nog wel eens tegen een leuke aanbieding aan, bijvoorbeeld in een van die Franse hypermarches.

Als je altijd de nieuwste game wilt hebben op het moment dat hij uitkomt dan betaal je de hoofdprijs. Als je iets meer geduld hebt kun je een hoop besparen.

De enige 'dure' titels die we hebben zijn ooit als kado gegeven bij Sinterklaas of een verjaardag.

[Reactie gewijzigd door bilgy_no1 op 14 april 2025 10:26]

knirfie244 @DutchReaper15 april 2025 08:46
Dat is eigenlijk alleen een Switch "probleem". Op de N64, Gamecube en alle Gameboy's had je de "Player's Choice", en op de Wii / Wii U had je "Nintendo Select" spellen in een gewijzigd doosje die een stuk goedkoper waren (meestal 20-30 euro).

Alleen bij de Switch is Nintendo gestopt met dit soort afgeprijsde spellen.
Finraziel
12 april 2025 07:52
Ik begrijp het punt uit het artikel, het is er een die heel vaak gemaakt wordt... Maar jullie kiezen er om een of andere reden voor om alléén naar console game prijzen te kijken om vervolgens dat steeds weer te vergeten en te zeggen dat gaming in het algemeen zo goedkoop is tegenwoordig. Maar console games waren vooral in de jaren 90 ook vreselijk duur! Ik ben opgegroeid in die tijd en die console games die in de Intertoys catalogus stonden, dat konden de meeste mensen echt niet betalen. Het is een groot deel van de reden denk ik dat velen van ons uit die periode opgegroeid zijn met het kopiëren van games. Niet op de consoles dan, want daar kon dat in eerste instantie niet, hoewel later ook toen de cd en dvd de drager werd ipv cartridges.

De opkomst van digitale distributie (wat ook het probleem oploste dat games voor niet consoles minder makkelijk legaal te krijgen waren) en de lagere prijzen daarbij is wat een hoop mensen uit dat illegale circuit gehaald heeft denk ik. Zo is het in ieder geval voor mij gegaan. Op een gegeven moment ontdekte ik steam sales en toen ben ik vrij snel opgehouden met de 'warez', want waarom zou ik nog. Console game prijzen bleven lang duur, maar op een gegeven moment leken die ook door te krijgen dat ze daarmee een hoop klanten misliepen en kwamen de prijzen en vooral de sale prijzen meer omlaag.

Dus om dan nu zo expliciet alléén naar console game prijzen te kijken en te roepen dat gaming nog nooit zo goedkoop was... Voor mij voelt dat echt heel erg "out of touch"... En dan hebben we het nog niet eens gehad over dat het besteedbaar inkomen van veel mensen absoluut niet meegegroeid is met de inflatie. En dát is veel meer wat bepaalt hoeveel geld mensen hebben voor entertainment zaken.
AuteurYannickSpinner Redacteur @Finraziel12 april 2025 11:08
Alles wat in je comment staat onderstreept voor zover ik kan beoordelen toch juist dat gamen nog nooit zo goedkoop was? Games waren in de jaren '90 ontzettend duur inderdaad. Zowel pc- als consolegames zijn tegenwoordig veel in de aanbieding, dat klopt ook. In dit artikel gaan we specifiek op de consoleprijzen in omdat het vergelijken van Mario Kart World met een pc-titel op Steam gewoon niet relevant is. Maar de grafiek in dit artikel zou je gemakkelijk ook voor pc-games kunnen maken en dan zul je eenzelfde tendens zien. Dus wederom, games was nog nooit zo goedkoop ;)

Zoals in de conclusie staat is dat echt alleen gebaseerd op de prijzen, of je het dat waard vind (lees: hoeveel mensen over hebben voor entertainment) is een zeer individueel perspectief. Over besteedbaar inkomen kan ik natuurlijk niet veel zeggen, want daar is geen objectieve maatstaf voor. Ik ben het met je eens dat besteedbaar inkomen en inflatie niet met elkaar gelijk lopen, maar ik kan moeilijk voor ieder portemonnee een berekening maken gecorrigeerd voor inflatie.
Finraziel
@YannickSpinner12 april 2025 11:55
Ja, ergens klopt dat wel, maar dan definieer je "goedkoop" wel als letterlijk het cijfertje gecorrigeerd naar inflatie. Ik denk dat in de praktijk de meeste mensen goedkoop een synoniem zullen vinden voor betaalbaar, en dan is je besteedbaar inkomen dus zeker wel erg belangrijk daarbij. Maar inderdaad, dat is heel lastig te vangen natuurlijk.

Het is ook een beetje de timing die de uitspraak wat wrang doet voelen denk ik. Ja zeker als je decennia terug gaat kijken is gamen nu inderdaad veel en veel toegankelijker (oa door de lagere prijs), maar juist de laatste jaren zijn op diverse vlakken prijzen de pan uit aan het rijzen en voelt het allemaal niet meer zo goedkoop. Game prijzen zijn een inhaalslag aan het maken, dan lijkt het vreemd om ná die inhaalslag te zeggen dat het nog nooit zo goedkoop was... op zijn minst moet het vlak voor die inhaalslag dan toch goedkoper geweest zijn?

Aan de andere kant moet ik ook toegeven dat het probleem wellicht ook voor een deel (groot of klein laat ik even in het midden) daarin zit, dat voelen. De cijfers veranderen momenteel zo snel dat ons gevoel nog niet de kans gehad heeft om zich aan te passen. Dat gamen ondanks de ellende zoals GPU prijzen en scalping een toegankelijke betaalbare hobby is ben ik het zeker mee eens. Bij Nintendo speelt zoals anderen aangeven nog mee dat zij hun games nauwelijks afprijzen... maar specifiek op dat punt is dat eigenlijk altijd wel zo geweest geloof ik, dus daar zijn die console game prijzen weer wel echt relevant.

En in het ergste geval... het mooie van games is dat ze in principe niet weggaan (even de verontrustende ontwikkeling van games die online activaties nodig hebben daargelaten). Zelfs als je de nieuwste games echt niet kan betalen, er is zo'n ongelooflijk grote verzameling aan oudere games! Als je al langer een gamer bent dan is de kans groot dat je een behoorlijke tijd vooruit kan met wat je al in huis hebt. In hardware, of misschien zelfs in je eigen game collectie als je (zoals ik) een enorme backlog hebt. Maar al heb je geen grote collectie, elke maand zijn er wel weer meerdere bundels van oudere games te krijgen die geweldig draaien op oudere hardware. Of (hoewel iets minder legaal) kijk naar een goedkope emulatie handheld en er kan een wereld voor je open gaan. Ik maak me dus zeker geen zorgen dat gamen onbetaalbaar zou worden. Maar MKW blijft voor mij persoonlijk te duur (juist omdat ik zo'n groot aanbod heb en het goedkoper kan... en omdat ik Mario Kart wel cool vind, maar niet zo'n grote Nintendo fan ben als sommigen). Maar zoals gezegd, dat is persoonlijk :)
AuteurYannickSpinner Redacteur @Finraziel12 april 2025 13:54
Je slaat de spijker op zijn kop, dat is (groten)deels een gevoel en dat is een valide reden om iets wel of niet te kopen! En tussen jou en mij, dat gevoel deel ik! Maar even ter verdediging van de artikelinsteek, dat zou in een column (of zie de recentste podcast) op zijn plaats zijn maar objectief gezien is dat niet zo, daar gaat het artikel over.
Dat over de inhaalslag en het goedkopere punt daarvoor, dat klopt! Onder de grafiek ga ik daar kort op in. Als je console release prijzen neemt dan maken we een sprongetje tussen 2020 en 2025. En dat is precies de periode van enorme inflatie. Dat verklaart deels ook waarom we nu eigenlijk relatief minder betalen.
brekking @YannickSpinner12 april 2025 14:31
"Alles wat in je comment staat onderstreept voor zover ik kan beoordelen toch juist dat gamen nog nooit zo goedkoop was?"

Wordt er ook rekening gehouden met relatieve aantallen die verkocht zijn? En hoe zit het met de relatief aantal gamers in de tijd?

En: hoe zit het met de bij-verkoop van diverse spellen? Stuurtjes voor de joy cons, circuit, microtransactions?

Ik vind de gaming industrie een cash-grab aan het worden waarbij de uitgevers een vette bek hebben als het gaat om geld incasseren t.o.v. kwaliteit uit te brengen.
Welja @Finraziel12 april 2025 08:32
dat het besteedbaar inkomen van veel mensen absoluut niet meegegroeid is met de inflatie.
Inderdaad. Hogere zorgkosten, hogere huur / hypotheek. De prijs van een "ei". Dat had toch echt wel meegenomen mogen worden in dit artikel.

Ik denk dat de afzetmarkt voor de switch2 en games gaat krimpen. Ze zullen best veel consoles en games verkopen maar ik denk dat er een flinke dip gaat komen.
Zoizo door het gedoe in de wereld nu maar ook dat het besteedbaar inkomen echt omlaag is gegaan.
Daarnaast gaan alle oude gamers langzaam dood en is de aanwas van nieuwe gamers wellicht kleiner door de vergrijzing.

[Reactie gewijzigd door Welja op 12 april 2025 08:52]

twincruiser @Welja14 april 2025 18:52
Als je al een PlayStation 5 of een andere console hebt ga je het in deze markt denk ik ook niet kopen. Ik speelde altijd veel op mijn Switch 1 maar nu in een PS5 heb gaat er echt een wereld voor me open. Ik denk nu echt wat een troep heeft Nintendo ook uitgebracht. Kijk MKW ga je natuurlijk veel spelen. Maar een spel als Princess Peach Showtime is toch nog geen 30 euro waard? Ik kocht het allemaal. Ik heb onlangs The Witcher 3 voor het eerst gespeeld. Ik heb het gekocht op de PS5 voor 6 euro. Ik heb er al meer uur inzitten dan de alle spellen die ik op de Switch heb gespeeld in heel 2024. Ik heb totaal niet meer in de markt voor de AA games. Doe mij maar de blockbusters op PlayStation of Xbox. Leuk dat Cyberpunk 2077 op de Switch uitkomt. Ik weet 100% zeker dat het mooier zal zijn op de PS5 dan op de Switch 2.
Ionicawa @Finraziel12 april 2025 10:32
Ik snap juist de ophef niet zo. Nintendo loopt gewoon mee met de markt. En ja, het is vervelend dat besteedbaar inkomen niet meegegroeid is met de inflatie, maar het voelt nu heel erg alsof het in de schoenen van Nintendo wordt geschoven, terwijl zij daar niet de schuldigen van zijn (toegegeven; het helpt uiteraard niet).
wjgboerma @Finraziel12 april 2025 12:01
Met veel van je punten ben ik het eens, maar dat het besteedbaar inkomen van veel mensen niet meegroeit met de inflatie is niet helemaal juist. Ja, het leven wordt duurder, maar over de afgelopen decennia is de koopkracht van de gemiddelde Nederlander juist toegenomen. Zie bijvoorbeeld dit grafiekje (linkje CBS) voor een langer termijn plaatje of deze (linkje Raisin, ook van CBS) voor de laatste jaren.

Over de jaren heen groeit het besteedbare inkomen dus harder dan de prijzen, met enkele jaren een uitzondering. Ook is de inkomensongelijkheid niet noemenswaardig toegenomen waardoor we ook niet kunnen zeggen dat deze gemiddeldes een sterk vertekend beeld geven en dit slechts voor een kleine groep geldt. De gini-coëfficiënt (die deze inkomensongelijkheid uitdrukt) schommelt al decennia lang tussen de 0,25 en 0,3 en is dus relatief stabiel.

Ik denk dat het beeld hierop van mensen flink wordt beïnvloed door het alsmaar groeiende aanbod en keuze in (luxe) producten en diensten. Er is tegenwoordig (natuurlijk geleidelijk toegenomen over jaren/decennia) zo ongelofelijk veel aanbod in smartphones, elektronica, streaming diensten, verre vakanties, en andere luxe goederen, waardoor het zichtbaar is voor veel mensen wat ze juist niet kunnen kopen.

Met bovenstaande wil ik niet zeggen dat mensen niet mogen klagen of dat iedereen het zo goed heeft in Nederland. Er zijn immers tal van mensen die zonder een exorbitant uitgavepatroon te hebben hun hoofd spreekwoordelijk niet of nauwelijks boven kunnen houden. Maar gelukkig geldt dit niet voor de meeste mensen.

https://www.cbs.nl/nl-nl/...bijna-60-procent-gestegen
https://www.raisin.nl/kennisbank/koopkracht/
Finraziel
@wjgboerma12 april 2025 12:04
Ja dat klopt inderdaad ook. Ik was net ook wat verder aan het zoeken en kwam vergelijkbare cijfers tegen (toen ik mijn reactie op @YannickSpinner aan het schrijven was). Het valt denk ik in het punt wat ik daar ook maakte dat het ook deels zal zijn dat het momenteel zo hard gaat dat ons gevoel van wat duur is geen tijd heeft om zich aan te passen.
Hans1990 @Finraziel12 april 2025 13:12
Eens.

En hoewel ik de advocaat van duivel ook heb gespeeld ("N64 games waren ook zo duur, toch kochten mijn ouders die voor mij toen!"), denk ik ook dat tijden veranderen.

Vroeger moest je current gen hardware hebben om te kunnen gamen op PC. Als scholier kon ik die games niet betalen, dus dan ga je ze piraten inderdaad. Maar ook al had je geld, dan was de jaarlijkse PC upgrade waarschijnlijk net zo duur als de games die je kocht.

Nu kan je al op een APU van een 200 euro al redelijk goed gamen. Games van 5-10 jaar oud? Who cares, die zijn nog steeds leuk en zien er prima uit. Indie devs zijn ook in, en platforms als Steam geven ze genoeg publiek. De meeste games die ik op Steam aanschaf kosten niet meer dan 20-35 euro zonder sale.

Gooi er boven op dat iedereen in een schoolklas wel een game console kan hebben, ook al is het een Playstation 4, dan moet de Switch 2 met zijn duurdere games toch wel enorm vernieuwend zijn om dat te rechtvaardigen. Een camera op je smoel met een niet ergonomische controller als muis? Nee bedankt, zonder pardon, geef mij gewoon Mario, Zelda en de andere games. Maar blijkbaar moet Nintendo $$$ zien. Misschien omdat ze inschatten dat mensen dat geld ook aan GPUs uitgeven ofzo, maar ik hoop dat ze er naast zitten.
knirfie244 @Finraziel15 april 2025 08:53
PC spellen waren in de begin jaren 90 ook vaak 100-150 gulden als ze uitkwamen, het enige voordeel is dat ze na enkele maanden of na een jaar vaak al afgeprijsd werden, en met de introductie van de CD-ROM en het verdwijnen van de big-box zakte de prijzen wat midden jaren 90.

Overigens had ik vanaf begin jaren 90 nooit een probleem met legale aanbod van PC games (daarvoor was het wat lastiger ja), maar vanaf het moment dat winkels als Dixons begonnen met hun landelijke uitbreiding hadden we toegang tot talloze PC spellen. Niet dat ik er geld voor had, maar dat terzijde...
GromuhlDjun 12 april 2025 10:24
Ik zit er een beetje dubbel in. Het is natuurlijk jammer dat games nog duurder worden. Veel argumenten vind ik echter wankel of incompleet.
(Zie hieronder voor geratel)

"Vroeger" in de jaren '90 betaalde je voor nieuwe games (ongeveer):
PC games: fl.59-129
Console games: fl.129-259
Handheld games: fl.59-129

Inflatiecorrectie
Met inflatiecorrectie is dat nu bijna hetzelfde in euro's. Ik vind de inflatiecorrectie echter geen correcte afspiegeling. Volgens mij moet je naar koopkracht kijken. De kosten van leven zijn namelijk desproportioneel gestegen in vergelijking met toen. Mijn ouders kochten eind jaren '80 bijvoorbeeld een flinke twee onder een kap voor fl.160.000. Die kost nu bijna €600.000. De boodschappen voor een gezin per week waren zo'n fl.120 als je ook lekker luxe naar de bakker en de kaasboer ging. Succes als je dat nu nog haalt. De lonen waren in guldens ongeveer gelijk aan de euro's van nu. Ergo: er is nu procentueel gezien minder geld voor computerspelletjes over.

Wat kost een complete ervaring
Voor een complete ervaring betaal je al heel lang vaak meer dan de prijs die nu veel wordt gebruikt in de vergelijkingen. Het is nu een instapprijs. Als je het complete spel wilt, moet je nog dlc's groot en klein, battlepasses en heel veel ellendige microtransacties betalen. Daardoor komt de prijs van een gemiddelde AAA-game veel hoger te liggen.
Als Nintendo voor die €80-90 een complete ervaring biedt, lijkt de stijging dus verantwoord. Echter gaat deze vlieger niet op voor studios die wel de andere (verborgen) prijsstijgingen hanteren. Die gaan uiteraard ook winstmaximaliseren.
Daarbij moet wel gezegd worden dat vroeger er ook al uitschieters waren zoals capcom met street fighter 2 bijvoorbeeld (kon je weer fl.150 neerleggen als je die 4 "extra" fighters wilde in sf2turbo vs sf2).

"Vroeger was alles beter?"
Als je vroeger meer dan 5 nintendo/sega games had, dan was het veel. Nu heeft bijna ieder kind van 10 al een smartphone (die ze ongelukkig maakt). Uitlenen/ruilen/doorverkopen/huren was aan de orde van de dag in mijn omgeving omdat dat voor een (pre)tiener de enige manier was om meer games te spelen. Nu zijn 5 games heel weinig, mensen zijn dus ook meer bereid om veel meer games te kopen. De kosten per uur speeltijd zijn mogelijk veel goedkoper geworden en de markt is enorm veel groter en diverser. Nintendo is slechts een (grote) enkeling die games aanbiedt.
Als je wil gamen kan dat ook heel goedkoop voor een relatief goede ervaring. Spellen van 20 jaar geleden zien er naar huidige maatstaven geeneens heel lelijk uit. De grafische vooruitgang is minimaal. De sprong van een zx spectrum naar een amiga was gigantisch, terwijl er maar een paar jaar tussen zat. De sprong van een ps4 naar een ps5 is in vergelijking daarmee voor veel mensen nauwelijks te zien.

Tel bij al het bovenstaande op dat gaming zo veranderd is, dat een 1-op-1 vergelijking bijna niet te maken is. De markt is zo anders geworden. Meer volwassen en helaas ook steeds meer gericht op misbruiken van de verslavingsimpulsen van kinderen. Je moet als ouder veel beter opletten en strakke grenzen stellen. Iedereen zit aan een schermpje gekluisterd, zich drukmakend over van alles waar ze geen invloed op hebben. In die context vind ik €10 meer dan de vorige generatie op een redelijk gesloten apparaat vanuit dat opzicht nog wel te verantwoorden.
sohus 12 april 2025 19:55
Wat een goedpraterij zeg.

Vroeger zaten er speciale chipsets in games, waren de gevolgen van een flop veel groter, waren de marketingkosten vele malen hoger omdat er nog geen of nauwelijks internet was.
Daarnaast was de afzetmarkt een fractie van wat deze vandaag de dag is. Er was vroeger geen 1 game die 40 miljoen exemplaren verkocht, remakes bestonden praktisch niet (en dus de praktijken van Nintendo om games 3 generaties als nieuws te verkopen ook niet).

Dan kan je met zo'n leuk wijsneus artikel komen maar het slaat de plank compleet mis. Games zouden juist goedkoper moeten worden, en juist die van Nintendo die grafisch veel beperkter zijn en door kleinere teams worden gemaakt.

Onder aan de streep wordt er gewoon smerig meer geld verdient door Nintendo. En dat mag best, maar noem het beestje bij de naam.

Wat de echte reden is, en het artikel dat jullie niet schrijven: Nintendo heeft een unieke marktpositie en daar profiteren ze maximaal van, als een kapitalistisch graaibedrijf dat doet. Dit soort artikelen die kapitalistische bedrijven verdedigen mogen jullie achterwege laten. En Nintendo wordt altijd voorgetrokken door sentimentele jeugdherinneringen bij onze generatie, maar ze doen net zo hard mee met graaien: betaalde dlc, die ze vervolgens bij een Switch 2 editie niet eens meebundelen.

En om nog een punt te maken: Films zijn over het algemeen veel duurder om te produceren dan de gemiddelde game, en al helemaal dan die van Nintendo, maar worden wel gewoon voor 30 euro max verkocht. En daarnaast vind je ze na een jaar in de budgetbak voor 1/3 van de prijs. Hoe komt dat? Juist, schaalvoordelen. Inflatie is daar hetzelfde en wordt niet of nauwelijks doorberekent. En Hollywood is eigenljik veel schoftiger dan de games industrie.

[Reactie gewijzigd door sohus op 12 april 2025 19:59]

phray @sohus13 april 2025 01:46
Sommigen van je argumenten slaan nergens op
waren de gevolgen van een flop veel groter, waren de marketingkosten vele malen hoger omdat er nog geen of nauwelijks internet was.
Games zijn duurder dan ooit om te maken. Spellen zoals Spiderman 2 kosten 300+ miljoen om te maken met enorme markering budgets. De verhouding prijs en productie kosten is compleet anders. Vroeger bestond een dev team uit misschien 10 personen, nu al snel honderden.
Er was vroeger geen 1 game die 40 miljoen exemplaren verkocht
De originele Mario Bros is gewoon meer dan 40 miljoen keer verkocht en dat een game zoveel verkoopt gebeurt zeer zelden. De afzet markt is niet extreem veel groter, de best verkochte console is immer nog steeds de ps2 en daarnaast zijn er meer games dan ooit dus veel meer concurrentie.

En je punt over films slaat ook een beetje de plank mis. Films verdienen eerst al box office en cashen daarna nog eens met streaming deals en disc sales. En nee films zijn niet duurder om te produceren dan games, de duurste film ooit gemaakt is (SW Force Awakens) is nog steeds veel goedkoper dan dan heleboel grote game releases.
sohus @phray15 april 2025 06:47
40 miljoen keer in 30 jaar.
knirfie244 @sohus15 april 2025 09:00
Vroeger kostte het een paar honderd manuur om spellen te maken, de geschatte ontwikkelkosten voor Super Mario World waren blijkbaar zo'n 300.000 dollar.
Tegenwoordig kost het tientallen miljoenen om grote "blockbuster" spellen te ontwikkelen.
nld1st 12 april 2025 06:12
Ik mis 1 onderdeel in de historische vergelijking qua prijs. Het aantal kopieën die van een game dat er verkocht wordt.
De gehele game afzet markt is vele malen groter dan in 1990 al is het maar simpelweg door de groei in bevolking grote.
johnkessels87 @nld1st12 april 2025 06:22
Wat ik dan ook mis zijn de ontwikkel kosten van games… die lijken me ook veel meer dan toen. Misschien zijn die wel harder gestegen per verkoop van een game.
Mosterd @johnkessels8712 april 2025 08:52
Is dat wel zo? Ik kan mij herinneren dat je als programmeur toentertijd echt veel beter je best moest doen om alles te optimaliseren gezien de limiterende chips. Tegenwoordig worden games zo 80gb+ en worden er echt geen slimme trucjes gebruikt, slechts wat de engine zelf aanbiedt.
GromuhlDjun @Mosterd12 april 2025 09:20
Misschien per programmeur qua kunde. Maar veel spellen werden gemaakt door een handjevol mensen in een paar weken tot meerdere maanden, van slechts 1-10 mensen was geen uitzondering. Nu heeft een AAA-studio (en zelfs AA) vaak honderden mensen die meerdere jaren aan een game werken.
Heroic_Nonsense @Mosterd12 april 2025 09:51
Frameworks en engines nemen een groot deel van het werk al voor je weg, maar het kost nog best wat moeite om die engines te laten doen wat je wil. Het is niet zo dat je even de nieuwe Call of Duty in elkaar klikt met Unreal Engine, bijvoorbeeld, maar lopen door een wereld en de physics die daarbij horen, die hoef je alvast niet meer zelf te bedenken.

Als we even appels met appels vergelijken: Super Mario World op de SuperNES is gemaakt door een team van 10 man, waarbij twee van die mensen (Tezuka en Miyamoto) tegelijkertijd ook aan andere games werkten, en Miyamoto zich tegelijkertijd zelfs nog tegen de hardware van de console aan bemoeide.

De cartridge waar de game op staat, kostte (in 1990) 25 dollar om te produceren (dat is dus het plastic en de ROM maskers). Per stuk dus. Dus ongeveer 50 gulden (ongeveer 25 dollar) van de 139 gulden die Super Mario World kostte, ging al op aan de cartridge zelf. En Super Mario World gebruikt geen custom chips in de cartridge, anders waren de kosten nog hoger geweest.

Ik vermoed dat Mario Kart World op de Switch2 door een groter team is gemaakt.
Daar staat tegenover dat de cartridges van de Switch2 niet meer dan statische geheugenkaartjes zijn die enkele dubbeltjes kosten om te produceren. De image wordt erop gezet, de card wordt in read-only mode gezet en er wordt een sticker op geplakt. Een boekje krijg je er al lang niet meer bij. laat staan een mooie poster, en de verpakkingen zijn ook flink goedkoper om te produceren (scheelt ook weer een paar euro per verkocht exemplaar).

Wat Nintendo tegenwoordig ook doet, is frameworks en engines bouwen. Die kunnen dan hergebruikt worden in andere games, waardoor de productiekosten gedeeld kunnen worden tussen verschillende projecten. En assets worden ook gedeeld tussen games, en soms extern ingekocht (dat doen ze ook al een tijdje, zie de textures in Super Mario 64).

Onder de streep zullen de kosten per exemplaar niet heel anders zijn dan in 1990, ondanks dat er nu geld aan andere zaken (= meer devs) wordt uitgegeven dan vroeger (=cartridge, poster, boekje, kartonnen verpakking).

[Reactie gewijzigd door Heroic_Nonsense op 12 april 2025 09:55]

DrRoetker @nld1st12 april 2025 07:43
De gehele game markt is misschien groter, maar de console markt is nauwelijks gegroeid. Het meeste geld wordt verdient met mobile games op iPhone en Android. Gecorrigeerd voor inflatie is de console markt nu zelfs kleiner dan begin jaren '90.

https://www.visualcapital...o-Game-Revenue-Dec-31.jpg
loki504 @DrRoetker12 april 2025 08:41
En dit is wereldwijd? Of alleen de VS(gezien de currency) of alleen Japan gezien de source? En welke inflatie cijfers gebruiken zij?

Ik stel zoveel vragen bij die cijfers.... dat ik ook deze cijfers met een grote korrel zout neem. En er weinig waarde aan hecht. En deze cijfers kwam ik ook in een YT filmpje tegen en die kon ook niet echt vertellen hoe of wat alleen dat ze er waren...

[Reactie gewijzigd door loki504 op 12 april 2025 08:44]

DrRoetker @loki50412 april 2025 08:51
Ja terechte vragen hoor. Waar ik het antwoord ook niet op heb. En sommige markten zijn moeilijker te onderzoeken, zoals mobile gaming. Maar zijn wel meerdere onderzoeken die aantonen dat de mobile gaming markt inmiddels verreweg de grootste is qua omzet. Consoles groei is er nauwelijks meer. Ik heb zelf het idee dat PS5 ook alweer stagneert.
tweakuwe @DrRoetker12 april 2025 11:39
De consolemarkt is meer dan verdubbeld sinds begin jaren 90 volgens die grafiek of mis ik nu iets? :?
De cijfers in die grafiek zijn immers al ‘inflation adjusted’ naar dollar waardes in 2022.

Misschien als je console + handheld bij elkaar optelt dat de groei niet bijster groot is, maar zelfs dan heb je groei. En dan vind ik ook dat je VR/AR nu bij consoles mag optellen, daar zit het grootste deel van de verkopen namelijk ook bij ‘console achtige’ systemen als de Quest.

[Reactie gewijzigd door tweakuwe op 12 april 2025 11:39]

xSNAKEX @nld1st12 april 2025 06:26
Die afzet is 9 tot 10 keer zo groot wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld Mario Kart. Tevens wordt in de vergelijking de SNES als basis gepakt terwijl dit een extreem dure outlier was waarbij de cartridge zelf ook nog wel voor een meerprijs zorgde met coprocessoren erop e.d.. Ook wordt voorbij gegaan dat prijsstijgingen samen de inflatie vormen. Dat betekend dus niet dat alles op die lijn duurder kan en mag worden. Er is een lijstje wat gebruikt wordt van producten die gezinnen gemiddeld gezien aanschaffen en dit vormt het inflatiecijfer.
Het loon van een werknemer zal dus mee moeten stijgen om dit te compenseren. Bij luxe/entertainment producten zal dit ook zorgen voor een prijsstijging, maar dit zal bij games vrij gering zijn. De kosten van distributie zijn immers veel lager dan vroeger, de afzetmarkt is dus groter en er zijn inmiddels een hoop neveninkomsten van dlc en andere in game items.
Al met al is het mijn inziens geen beste vergelijking hier van Tweakers.

[Reactie gewijzigd door xSNAKEX op 12 april 2025 06:28]

[Roland] @nld1st12 april 2025 08:19
Dat aantal kopieën is uiteraard één van de redenen natuurlijk.

Want kijk niet alleen naar prijzen van Games, maar alle elektronica (niet alleen pc's) is beduidend goedkoper de laatste 25 jaar. Pc's en laptops waren midden jaren 90 er prijzig en deze zijn behoorlijk omlaag gegaan toen iedereen een PC in huis kreeg. Volgens mij had je eind jaren 90 geen laptop onder de 3500 gulden.

Denk wel de groei van de bevolking er minder mee te maken heeft dan acceptatie dat pc's/gamen een "normale" hobby is.
kujinshi @[Roland]12 april 2025 10:52
Ja, in begin jaren 90 waren PC onderdelen erg duur. Voor CAD had ik mijn geheugen geupgraded, 1600 gulden voor 16MB. 15inch vlakke monitor was ook 1200 gulden. Stealth 2MB VRAM videokaart was 800 gulden. Dat zijn dikke bedragen om een mooi systeem te maken.
Alex3 @nld1st12 april 2025 09:42
Er staat toch echt in het artikel: "de afzetmarkt van games is sinds de genesis van gaming alleen maar groter geworden".
Jittikmieger 12 april 2025 07:12
Mijn ouders kochten vroeger voor fl.160,- (juist ja, gulden) een Atari 2600 spel voor mij. Dat was rond 1980. Nu zou zo'n spel €207,- (juist ja, euro) gekost hebben. Die games werden bij Atari vaak gemaakt door 1 persoon en binnen een maand of zo waren ze klaar.

Maar...

Er is zoveel veranderd in vergelijking met toen. Denk aan ontwikkelkosten, hardwarekosten, de game markt is véééél groter nu, wereldse ontwikkelingen, etc. Dus de vergelijking gaat IMHO altijd mank. Het is altijd een versimpeling van een ingewikkeld iets.

Daar komt bij, we leven nu en niet in het verleden en we vinden het nu goedkoop of duur. Economie is vooral emotie, dat hebben we van de week wel weer gezien op de beurzen... Dus wanneer jij of ik iets duur of goedkoop vinden, dan is dat ons goed recht om dat te vinden, want: emotie!

Over emotie gesproken... Ik laat mij niets aanpraten door dit soort pseudo wetenschappelijke artikelen of - erger nog - van die prijsverhoging goedpratende JoeTjoebers die gesponspord worden door Nintendo of wanneer ze niet gesponsord worden, anders geen review copies van games meer krijgen.

Kortom: IMHO is €90,- voor een spel te duur.

[Reactie gewijzigd door Jittikmieger op 12 april 2025 07:20]

Transportman @Jittikmieger12 april 2025 08:09
En die emotie is je niet aangepraat door de "DROP THE PRICES" JoeTjoebers en co.? Want je plaatst een heel verhaal waaruit blijkt dat 90 euro geen gekke prijs is, maar uit emotie vindt je het opeens te duur.
Jittikmieger @Transportman12 april 2025 08:48
Nee. Niet aangepraat. Das mijn eigen nederige, doch emotionele, mening. Zoals geschreven met: "IMHO". Het was mijn eerste reactie na het horen van die prijzen.

Doch ik snap de emotionele reactie van die JoeTjoebers en co. van: "Drop The Price!". Zoals ik ook begrijp dat game bedrijven minder financiële risico's willen lopen door o.a. het BEP te verlagen door de prijzen te verhogen en ik begrijp ook dat ze meer winst willen maken.

...Maar ik werk niet bij Nintendo. Ik ben consument. Ik hoor bij team consument. Dus ik support mijn team en specifiek het consumententeam dat de emotie aanhangt: "Het is te duur!". Als consument ga ik niet mijzelf in de vingers snijden door te roepen dat: "De prijzen zijn prima!" of "De prijzen zijn te goedkoop! Maak ze duurder!".
Transportman @Jittikmieger12 april 2025 09:35
Ik vind het ook vervelend dat de prijzen omhoog gaan, maar ik vind ze tegelijk ook nog prima. Prijs/kwaliteit is in mijn ogen nog steeds uitstekend bij Nintendo (in het algemeen).

En er is niet een team consument, consumenten zijn een hele diverse groep, en uiteindelijk denkt Nintendo dat de "Het is te duur" groep daarbinnen vooral een hard schreeuwende minderheid is en met het gekozen prijspeil de meeste winst kan maken. En ik denk dat ze gelijk hebben, zeker met een Mario Kart, die verkoopt toch wel en een 10-20% lagere prijs gaat niet opeens veel meer verkoop opleveren, aangezien op een gegeven moment de markt ook wel verzadigd is. Kijk naar MK8D op de Switch, 67 miljoen op 150 miljoen Switches, dat is echt gigantisch en lastig veel hoger te krijgen om dezelfde winst te maken met een lagere prijs. Als MKW op de Switch 2 dezelfde verhouding haalt, moet het voor Nintendo wel uit de prijs gaan komen.

En als consument heb je ook belang bij een goede prijs, anders wordt het namelijk simpelweg niet meer gemaakt (of van mindere kwaliteit om maar goedkoper te kunnen zijn).
Jittikmieger @Transportman12 april 2025 09:48
Ik snap de redenatie van jou, over waarom Nintendo de prijzen zou kunnen hebben verhoogd, maar in mijn consumentenemotie vind ik het nog steeds te duur.

We gaan het zien. Wanneer de verkopen van de Switch 2 goed gaan en de spellen van €90,- als warme broodjes over de toonbank gaan, dan was het vast de prijs waard. Dan heeft Nintendo zijn gelijk.
bzzzt
@Jittikmieger12 april 2025 14:14
Als consument ga ik niet mijzelf in de vingers snijden door te roepen dat: "De prijzen zijn prima!" of "De prijzen zijn te goedkoop! Maak ze duurder!".
De enige maatstaf die bedrijven daarvoor hanteren is of hun spullen verkocht worden. Nintendo marketing is er echt wel van op de hoogte dat de meeste mensen prijsverhogingen niet leuk vinden.
Dus koop geen Switch 2 als je het niet met de prijs eens bent.
Jittikmieger @bzzzt12 april 2025 16:50
Inderdaad! Stem met je beurs.
Blokker_1999
@Jittikmieger12 april 2025 08:52
Dus dat je ouders een spel kochten voor omgerekend 200 Euro vond je geen enkel probleem, dat je vandaag een spel zou moeten kopen voor minder dan de helft, terwijl dat spel ontelbaar veel meer content en grafische pracht bevat vind je te duur?

Die ga je mij toch eens moeten uitleggen.

Dat zo en Atari spel destijds door 1 of enkele mensen op enkele maanden gemaakt werd, dat klopt. Maar wat wil je daarmee zeggen? Het is niet alsof geld toen voor het oprapen lag in die sector. Er werden enorm veel games gemaakt die gewoonweg flopten. Distributie gebeurde op cartridges die geld kosten, die duur waren om te maken. Maar als we even naar de Amerikaanse prijzen van die tijd kijken, want dat is vaak net iets eerlijker daar een groot deel van de kost die je hier betaalde bij tussenpartijen bleef hangen, dan koste begin jaren '80 het maken van zo een cartridge ongeveer 5 dollar, betaalde men nog eens 1 a 2 dollar aan advertenties voor een verkoopprijs van nog geen 20 dollar. En daar moet je dan alsnog de marge van de verkoper, distributeur alsook eigen overhead kosten zoals de helpdesk aan toevoegen. En ineens zie je dat de suggestie dat men slapend rijk kon worden van 1 spel al niet meer klopt.

De beurzen bepalen ook niet of ik iets goedkoop of duur vind. Of het leven goedkoop of duur is bepaal ik voornamelijk aan hoeveel ik aan het einde van de maand over heb (of te kort kom) en wat ik bijkomend aan luxe kan uitgeven in plaats van wat absoluut noodzakelijk is om te overleven. En luxe aankopen zijn emotie, dat klopt. En tenzij je hobby net bestaat uit het spelen op de beurs, gaan die beurzen dus niet onmiddelijk een invloed hebben. Wat wel een invloed heeft op langere termijn is net inflatie.

En als we dus inflatie in rekening brengen, wat altijd gevaarlijk is op 1 specifiek product daar het om de algemene levensduurte gaat, dan zien we net dat computergames dus eigenlijk al weer enkele decennia een relatief vaste prijs aanhouden. Dus als je een spel vandaag duur vindt, dan vond je dat 10 of 20 jaar geleden ook al, en is de hobby mogelijks niets voor jouw.
Jittikmieger @Blokker_199912 april 2025 09:34
Goed betoog!

Zoals ik zeg, het is te complex om in zo'n kort artikel of een simpele YouTube video even te kunnen zeggen of games tegenwoordig te duur of te goedkoop zijn. De vergelijking met vroeger wordt er elke keer bijgehaald, maar het is appels met peren vergelijken. Het is beide fruit, ze groeien aan een boom, maar ze smaken anders. Zo is dat hier ook. De situatie vroeger en nu zijn niet gelijk, de omstandigheden en factoren zijn anders.Wil je dit goed kunnen doen, dan zul je daar een studie op los moeten om alle factoren mee te kunnen nemen en mee te kunnen wegen.

De beurs analogie haal ik er niet bij om te bepalen of iets duur is, maar om de "HET IS TE DUUR!11!!!" emotie te rechtvaardigen. Economie is emotie. Beurzen zijn emotie. Trump laat een scheet en er is weer een paar miljard dollar verdampt. Games prijzen gaat ook over economie en is dus ook emotie. Dus vind ik het niet meer dan rechtvaardig dat iemand de emotie heeft dat games te duur zijn, net zoals dat ik er geen problemen mee heb dat er mensen zijn die dat niet vinden. Dat staat dus los van of het feitelijk juist of onjuist is dat games nu goedkoop of te duur zijn. (Zie alinea hierboven, das dus lastig vast te stellen.)

Met je betoog wat betreft of gamen wel wat voor mij is ga je te kort door de bocht. Als mens verander je ook met de jaren. Dus vroeger kon het mij niets schelen of een game fl.160,- kost. Ik had er in 1980 waarschijnlijk geen beeld bij hoeveel geld dat nu echt was of het was het mij wel waard. We zijn 45 jaar verder. Vroeger had ik geen gezin te runnen, een hypotheek af te lossen, etc. Nu heb ik dat besef van hoeveel geld dat is wel en zijn er andere prioriteiten.

Geen enkel spel is €90,- waard. ...Volgens mijn emotie dan. Jouw emotie mag anders zijn.
...En feitelijk is dat dus lastig vast te stellen, doch zeker niet met zo'n simpel artikeltje of videootje, waarbij alles gigantisch versimpelt wordt en er allerhande informatie niet wordt meegewogen. Daar is een gedegen studie voor nodig.
1Joshua5 @Jittikmieger12 april 2025 07:40
Wat ik mij kan herinneren is dat een Atarie spel rond de 100 gulden kostte. De console zelf was rond de 300 gulden.

[Reactie gewijzigd door 1Joshua5 op 12 april 2025 15:07]

Jittikmieger @1Joshua512 april 2025 08:54
Euro's bestonden toen nog niet. Ik ga ervan uit dat je gulden bedoelt of heb je het omgerekend?
1Joshua5 @Jittikmieger12 april 2025 15:08
My bad 8)7 dank en aangepast.
DrRoetker @Jittikmieger12 april 2025 07:49
Die Atari game werd vroeger door een handjevol mensen op een zolderkamer gemaakt in paar maanden tijd. Dat is wel anders dan de budgetten voor de huidige games. Dus misschien is de afzetmarkt 10x zo groot, daarentegen zijn de ontwikkelingskosten wel harder gestegen in die periode.
Jittikmieger @DrRoetker12 april 2025 08:49
Dat zeg ik. Er is zoveel verandert dat veel van deze artikelen en youtube videos niet diepgaand genoeg zijn. Vaak komen ze niet veel verder dan de inflatie calculator van het CBS met een paar zinnetjes toegevoegd om het wat "diepgaander" te doen lijken.
The Zep Man
12 april 2025 07:06
Uit een oude Intertoys-folder blijkt dat Super Mario 64 voor de Nintendo 64 rond de release in 1997 door die winkel verkocht werd voor 149 gulden, wat omgerekend bijna 68 euro is en dat is nog niet eens gecorrigeerd voor inflatie.
Dit is een slechte vergelijking. Voor Nintendo-consoles na de N64 kocht je een optische mediadrager. Voor de N64 en voorgangers kocht je naast een licentie daadwerkelijke hardware (een cartridge) om het spel mee te spelen. Cartridges waren per stuk veel duurder om te produceren dan een geperst optisch schijfje en een hoes, wat de grote concurrent (PSX) in die tijd gebruikte.

Wat cartridges nog duurder maakte dan een ROM-chip, een PCB, plastic en wellicht nog een geheugenchip en batterij, waren voor de voorgangers van de N64 speciale chips om meer uit de console te krijgen. Voor de N64 werd dat een stuk minder, maar daar moest je voor sommige spellen weer een geheugenuitbreiding hebben, die met sommige spellen optioneel werd verkocht wat in ieder geval de aankoop van één van die spellen een stuk duurder maakte omdat je het anders niet kon spelen.

Laten we verder niet vergeten dat pure online distributie veel goedkoper is dan verkoop via een mediadrager. Naast fabricage zijn er minder logistieke tussenpartijen die van de prijs afsnoepen. Ook houdt Nintendo met online distributie grip op de tweedehands verkoop, want die verkochte licenties zijn niet (zomaar) overdraagbaar. Ook dat zorgt voor meer verkochte spellen.

Combineer dat met dat de eigenaar van het ecosysteem de prijs bepaalt en nauwelijks kortingen geeft ten opzichte van de concurrentie, en je hebt een best wel goede formule te pakken als Nintendo. ;)

Als PC-speler kan je voor oudere Nintendospellen vaak de consoles overslaan. Veel Switch spellen draaien bijvoorbeeld goed op een Steam Deck. Om niet al te erg de piraat uit te hangen kan je natuurlijk gewoon een spel (tweedehands) kopen en in de kast stoppen.

Wat ook een interessante factor is met consoles is de hardware. Tot en met de Wii U liet Nintendo speciale hardware maken. Sinds de Switch pakt Nintendo een (wellicht voor de Switch 2 ietwat aangepaste) ARM SoC van de stapel. Niets mis mee, natuurlijk. Wel het is zo dat de risico's van hardwareontwikkeling een stuk kleiner zijn geworden omdat tegenwoordig meer onderdelen standaard zijn. Dat was naast de brakke beveiliging een reden waarom Switch-emulatie zo snel van de grond kwam: hardware is complexer maar meer gestandaardiseerd. Een emulator kan meer onderdelen van de plank pakken, zoals voor verwerking van ARM-code op x86. Dit was wel anders voor bijvoorbeeld de NES, SNES en N64.

Distributie van consoles blijft uiteraard een dingetje. Ik vraag mij dan ook af hoeveel de exclusiviteit van (oudere) spellen waard is in de hoofden van een conservatief Japans bedrijf en in werkelijkheid. Sony heeft inmiddels bakzeil gehaald. Nintendo is natuurlijk wat anders en stugger, maar is dit in het grotere plaatje de beste keuze?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 12 april 2025 07:43]

AuteurYannickSpinner Redacteur @The Zep Man12 april 2025 11:20
Ik lees twee goeie tegenargumenten: cartridges waren duur en online distributie is goedkoper. Dat eerste is in ieder geval waar, over dat tweede heb ik geen cijfers (behalve dat Steam, Sony etc zo'n 30 procent commissie rekenen, wat is de winstmarge van MediaMarkt?). Vermoedelijk is digitaal distribueren desondanks inderdaad goedkoper.

Dat staat daarentegen los van wat ik in het artikel wil uiteenzetten. Ik vergelijk gameprijzen bij release. Dat een cartridge duurder is dan een CD maakt voor een consument niet uit. Dan zou je ook de ontwikkelprijs, licentiekosten, afzetmarkten, lonen van het land waarin het ontwikkeld werd, energieprijzen en de prijs van koffie moeten meenemen, om maar wat leutige voorbeelden te noemen. Wat we vergelijken is de prijs die de consument betaalt, niet wat de verhouding tussen verkoopprijs en productiekosten is.
Online distributie staat ook los van de vergelijking, want we hebben alleen de prijzen van fysieke games voor inflatie gecorrigeerd.

[Reactie gewijzigd door YannickSpinner op 12 april 2025 22:30]

tweakuwe @The Zep Man12 april 2025 12:03
Laten we verder niet vergeten dat pure online distributie veel goedkoper is dan verkoop via een mediadrager. Naast fabricage zijn er minder logistieke tussenpartijen die van de prijs afsnoepen.
Is dat wel zo? Zeker nu we op de Switch 2 naar license keys op de cartridge gaan kosten die cartridges geen drol meer, en de gamedoosjes + cartridges van tegenwoordig zijn kleiner en voornamelijk lichtgewicht plastic dan in de jaren 90. Voor minder dan een euro laat je een vergelijkbaar SD kaartje uit China overvliegen, dan zal een moderne cartridge van Nintendo bij een winkel bezorgd krijgen niet veel meer kosten dan dat.

Als je geen grote afzetmarkt hebt via je eigen digitale winkel (zoals Nintendo met de eigen e-shop wel heeft), dan ben je aangewezen op een partij als Steam die 30% afroomt. Grote partijen als Ubisoft, EA, en zelfs MS hebben de handdoek in de ring gegooid met exclusief via de eigen digitale winkel spellen aanbieden op de pc.

En ja, dan heb je de winstmarge van de winkels die fysieke spellen verkopen, maar ook daar zijn wel inzichten over te krijgen. Voor Switch 2 spellen lijkt de marge voor winkels zo’n 10-15 euro te zijn als ze de adviesprijs voor spellen als DK Bananza hanteren, de scherpste deals die je momenteel vind zitten namelijk 15 euro onder de adviesprijzen (je kan dat spel voor 60 euro al bestellen als je ook over de grens in Duitsland en Frankrijk zoekt, waar de competitie onder spellenwinkels veel hoger is dan in NL). Daarmee lijkt Nintendo trouwens meer marge aan winkels te geven dan in het verleden.
plantenbakkie @tweakuwe12 april 2025 12:19
Kleine toevoeging dat niet alle Switch 2 cartridges GameCard Keys zijn
RayNbow
@tweakuwe12 april 2025 12:43
Voor minder dan een euro laat je een vergelijkbaar SD kaartje uit China overvliegen, dan zal een moderne cartridge van Nintendo bij een winkel bezorgd krijgen niet veel meer kosten dan dat.
In een Switch-gamecard zit geen SD-geheugen. Daar zit een ROM-chip van Macronix in en die zijn toch wat duurder. Dit is waarom je wel eens Switch-games van third parties zag waarbij de game niet volledig op de card zat: de uitgevers wilden namelijk niet extra geld uitgeven aan een grotere ROM-chip.
tweakuwe @RayNbow12 april 2025 15:21
Maar kwa distributiekosten zal het verschil marginaal zijn. Voor de Switch 2 komen nu ook gamecards met enkel een license code, die zullen waarschijnlijk goedkoper zijn dan Switch 1 gamecards. Al is dat, zoals @plantenbakkie terecht aangeeft, niet voor elke uitgave zo.
DrRoetker @The Zep Man12 april 2025 07:47
Als je het stuk leest zie je dat er ook een vergelijking wordt gemaakt met GameCube games van €60 in 2001. Corrigeer dat voor inflatie en het is meer dan €80 op dit moment.

Misschien eerst eens een heel artikel lezen 😚
The Zep Man
@DrRoetker12 april 2025 07:48
Als je het stuk leest zie je dat er ook een vergelijking wordt gemaakt met GameCube games van €60 in 2001. Corrigeer dat voor inflatie en het is meer dan €80 op dit moment.
Je kan niet de prijs in verhouding van een appel vergelijken met de prijs in verhouding van een peer zonder de verschillen tussen die twee mee te nemen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 12 april 2025 07:49]

DrRoetker @The Zep Man12 april 2025 07:55
Nou GameCube is gewoon een goedkoop DVD-schijfje. Veel goedkoper te produceren dan de huidige Switch 2 cartridges.

Gaat erom dat jouw argument (SNES en N64 games waren duurder om te produceren) niet helemaal op gaat, want ook in vergelijking met GameCube en Wii games zijn de huidige Switch 2 games op ongeveer hetzelfde prijspeil.

Over nog eens 30 jaar zullen games €200 kosten. Kan haast niet anders, inflatie gaat gewoon door.
The Zep Man
@DrRoetker12 april 2025 08:01
Gaat erom dat jouw argument (SNES en N64 games waren duurder om te produceren) niet helemaal op gaat, want ook in vergelijking met GameCube en Wii games zijn de huidige Switch 2 games op ongeveer hetzelfde prijspeil.
Dat argument gaat prima op, want de N64 wordt expliciet genoemd in het artikel zonder het verschil in de prijs van mediadragers mee te nemen.
DrRoetker @The Zep Man12 april 2025 08:16
Maar jij gaat zelf ook voorbij aan het feit dat de Switch 2 mediadrager stukken duurder is dan een optisch schijfje.
The Zep Man
@DrRoetker12 april 2025 10:08
Hoe is online distributie duurder?

Voor fysieke media: hardware (flash, etc.) is een stuk goedkoper geworden ten opzichte van de jaren 90. Ook zijn hedendaagse cartridges simpeler (geen batterij, opslag, ...).
DrRoetker @The Zep Man12 april 2025 10:24
Maar online zijn ze behoorlijk goedkoop de switch 2 games, zeker gecorrigeerd voor inflatie.
jellybrah @The Zep Man12 april 2025 09:02
Kan ook gewoon gezegd worden, alles van Nintendo is supersimpel en prima te emuleren op PC, incl de Switch en straks de Switch 2.
MazeWing 12 april 2025 07:41
Zo uit mijn geheugen waren SNES spellen 179 gulden en 3rd party Nintendo 64 spellen zelfs 219 gulden.

We moeten echter niet vergeten dat cartridges aanzienlijk duurder zijn dan schijfjes en de licentiekosten die 3rd party developers aan Nintendo moesten betalen ook heel hoog waren.

[Reactie gewijzigd door MazeWing op 12 april 2025 10:37]

Cid Highwind @MazeWing12 april 2025 10:11
Alleen is het de vraag in hoeverre die uitschieters van vroeger representatief en / of relevant zijn.

SNES is sowieso een vreemde eend in de bijt, zoals anderen reeds aangeven werden hier vaak ook coprocessors op de cartridge meegeleverd. Kan je je voor de Switch niet voorstellen, dat je op de gamecard zelf dus tensor cores zou krijgen voor DLSS of RT.

Voor de N64 waren sommige cartridges enorm duur omdat men poogde FMV’s er op te prakken. Zie het beroemde Resident Evil. Destijds waren geheugenchips is dat formaat een niche product en top of the line.

Tegenwoordig heeft iedere telefoon reeds 128GB of meer aan flash geheugen, waardoor de kostprijs voor Nintendo ook enorm gedaald is. Zeker omdat hun games tegenwoordig eigenlijk heel zo groot niet zijn ten opzichte van wat technisch mogelijk is. Er gaat ook het gerucht dat men slechts de keuze heeft tussen 8GB en 64GB en niet er tussenin. Wat flash geheugen betreft geen schokkende formaten.
Alxndr @MazeWing12 april 2025 10:31
Dat cartridges duurder zijn/waren dan diskettes cdroms en dvds, OK, maar dan hebben we het of tien of twintig gulden. Slechts een tiende van de uiteindelijke prijs.

Wat ik me afvraag, ging toen ook al je helft van het budget op aan marketing?
CreX 12 april 2025 07:50
Het inflatie verhaal is waar, maar hoe je t ook wend of keert, in dit geval is het onzin.

Vroeger toen waren games net zo duur. Echter, cartridges waren enorm duur om te produceren, games waren 100% af, de afzetmarkt was VEEL kleiner en de volledige game stond op de cartridge. Voor altijd.

Nu koop je een key, in een doosje met een lege gamecard, voor een spel wat niet af is, die meerdere patches nodig heeft in de eerste weken en als Nintendo de servers uitzet heb jij geen game meer. Komt er ook nog is bij dat ze geld durven vragen voor updates voor games die je al hebt, game chat achter een paywall zetten en geld durven vragen om het internet, waar je al voor betaald hebt, te mogen benaderen vanaf je console...

Nee het heeft niks met inflatie te maken. Nintendo wil, net als Sony en Microsoft overigens, elke cent die ze kunnen uit de zakken van de consumenten persen met zo weinig mogelijk moeite.

Dat is op zich natuurlijk niet illegaal, maar ik stem met mijn portemonnee door niks meer te kopen van deze 3 bedrijven. Zouden meer mensen moeten doen.
RayNbow
@CreX12 april 2025 08:36
en als Nintendo de servers uitzet heb jij geen game meer
En als een Microsoft, Sony of Valve hun servers uitzet geldt dat niet?
Komt er ook nog is bij dat ze geld durven vragen voor updates voor games die je al hebt,
Heb je het over updates voor op de Switch 2? Niet elke update is betaald. De updates waarvoor je moet betalen bevatten extra content features. Sommige betaalde updates krijg je gratis als je NSO+Expansion hebt.
geld durven vragen om het internet, waar je al voor betaald hebt, te mogen benaderen vanaf je console...
Daar mag je Microsoft voor bedanken voor het zetten van die trend. ;)
Dat is op zich natuurlijk niet illegaal, maar ik stem met mijn portemonnee door niks meer te kopen van deze 3 bedrijven. Zouden meer mensen moeten doen.
Blijkbaar vinden genoeg mensen het nog steeds waard om dingen af te nemen van die 3 bedrijven. Maar als jij het niet waard vindt, moet je dat niet doen. Niemand dwingt je om dat te doen.
Teun! @RayNbow12 april 2025 09:07
Om op je eerste punt te reageren, nee, als je je games niet via Valve koopt maar bijvoorbeeld GoG heb je inderdaad gewoon je games voor altijd.
Seth_Chaos 12 april 2025 09:45
Je kunt van alles verzinnen om deze prijzen te rechtvaardigen. Maar de prijs verhoging is niet gerechtvaardigd. Net als bij heel veel andere diensten en producten is het volstrekt onnodig en enkel zakkenvullerij. En dat is hoe je het ook wend of keert schandalig.
Bulls
@Seth_Chaos12 april 2025 11:44
Het kan eindeloos gekopieerd worden en daarmee effectief geld printen. Ik snap dat er kosten gemaakt zijn en die terug verdiend moeten worden, maar ik ben van mening dat je met een 40 euro game er meer van verkoopt dan een 80 euro game. Wellicht zelfs meer dan 2x zoveel.
bzzzt
@Seth_Chaos12 april 2025 14:17
Je praat er over of het om een primaire levensbehoefte gaat. Daar zit imo nogal een verschil. Ga je ook klagen dat Rolex en Lamborghini de prijzen verhoogd hebben?
Seth_Chaos @bzzzt12 april 2025 15:52
Nee ik praat over een consumer product. En die zouden toegankelijk moeten zijn en blijven voor iedereen. Een Rolex en Lamborghini zijn handgemaakte, ambachtelijk vervaardigde, luxe producten. Geen in massa geproduceerd (gekopieerd) product zoals een game. Ze maken 1,5 miljard euro winst ieder jaar. Dat is genoeg. Sterker nog, teveel.

[Reactie gewijzigd door Seth_Chaos op 12 april 2025 15:56]

bzzzt
@Seth_Chaos13 april 2025 10:25
Ik weet niet wat voor bijzondere definitie jij er op na houdt, maar in mijn beleving is een game console toch echt een luxe product. Niemand dwingt je te gamen en je kan ook een heel rijk leven leiden zonder.
Als bedrijven winst maken is dat omdat mensen de producten die ze op de markt brengen kopen. Daar mogen ze prima winst mee maken. Nintendo heeft zeker niet ieder jaar 1,5 miljard winst gedraaid, maar sowieso slaat het nergens op alleen op de winst van een jaar te focussen, het gaat om rendement over langere tijd.
Seth_Chaos @bzzzt13 april 2025 10:41
Jij vindt het oké dat ze zoveel winst maken. Ik niet. Ik weet waar dat geld vandaan komt. En wat dat de samenleving kost.
bzzzt
@Seth_Chaos13 april 2025 12:06
Het zijn luxeproducten, geen verplichte aankopen. Als het nou over eten, kleding of huizenprijzen was gegaan had je een punt gehad, maar iemand die goed bij z'n hoofd is koopt geen games als er geen geld voor is. Daarnaast is Nintendo, mogelijk gemaakt door de hogere aanschafprijzen, juist heel erg anti-freemium verslavende rotzooi.
computerdiertje @bzzzt13 april 2025 23:24
Dus als het niet gaat over basisbehoeftes mag je niet klagen over prijzen? Hoe ver wil je dat doortrekken? '''Sorry Pietje maar je voetbalclub is te duur geworden'' ''maakt niet uit want het is een luxeproduct''? Iedereen had vroeger een DS als kind, maar nu gaan we naar de situatie waarin alleen rijke kinderen kwalitietgamen kunnen veroorloven (desondanks wat Seth_Chaos zegt Nintendo ruim genoeg winst maakt met huidige prijzen) en dat is prima? En je denkt dat Nintendo hiermee kinderen weghoudt bij verslavende rotzooi?
bzzzt
@computerdiertje14 april 2025 08:10
Niet "iedereen" had vroeger een DS, al was het maar dat die niet bestond toen ik opgroeide ;). Game consoles zijn altijd een luxe artikel geweest. En nee, ik vind niet dat er op wat voor manier dan ook een morele verplichting voor fabrikanten bestaat om games zo goedkoop mogelijk te maken. Er zijn meer dan genoeg goedkope games (indie games, oudere games, oude consoles) dus de enige meerwaarde die veel betalen oplevert is het kunnen spelen van de meest recente titels.
Ik heb ook helemaal niets met de hele trend om maar te gaan roepen dat dingen 'te duur' zijn op basis van speculatie, verdraaiing van getallen en vooral het zelf voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Als je ook maar iets begrijpt van productontwikkeling, boekhouding of de economie zijn die argumenten compleet waardeloos. Maar het verkopen van boosheid doet het goed op de socials dus blijven mensen zonder kennis ze maar herhalen...

Een sportvereniging kan je nog zien als een gezondheidsinvestering, daarom zijn er vaak allerlei regelingen voor mensen die dat echt niet kunnen betalen. Een subsidie voor game consoles zou net zo onzinnig zijn als een voor Burberry tassen of Rolex horloges.

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