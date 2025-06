Merknaam voor nieuw Apple-besturingssysteem homeOS verschijnt in registratie

Een onbekend bedrijf heeft in meerdere landen het handelsmerk homeOS geregistreerd. Vermoedelijk gaat het om Apple zelf, dat dat doet op de vooravond van ontwikkelaarsconferentie WWDC. Er gaan al jaren geruchten over een apart OS voor een HomePod met scherm.

De registratie werd opgemerkt door 9to5Mac en zou in verschillende landen zijn gedaan. Dat gebeurde op 16 april van dit jaar. Toen heeft een onbekend bedrijf genaamd Home Operations Suite LLC, dat geregistreerd is in Delaware, de merknaam homeOS vastgelegd. 9to5Mac speculeert dat dat bedrijf een onderdeel van Apple is. Het bedrijf gebruikte eerder zulke methodes om merknamen vast te leggen. Dat gebeurde bijvoorbeeld nog in 2023. Toen registreerde een onbekend bedrijf kort voor WWDC de merknaam visionOS. Apples jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie vindt dit jaar plaats op 9 juni. Daarmee volgt de huidige registratie hetzelfde patroon.

Wat homeOS precies is, is niet bekend. Of beter gezegd: details erover zijn er niet. De beschrijvende tekst in de aanvraag gaat niet verder dan 'ontwikkelen van computersoftware'. De naam homeOS is in het verleden echter vaker voorbijgekomen, onder andere in een vacaturetekst in 2021. Sinds vorig jaar zijn er steeds meer geruchten dat Apple werkt aan een apart besturingssysteem voor apparaten met schermen.

De kans is daarmee aanwezig dat homeOS het besturingssysteem wordt voor bijvoorbeeld een HomePod met een scherm. Ook daarover gaan al langer geruchten rond. Het zou ook kunnen dat een bestaand besturingssysteem zoals tvOS wordt omgedoopt tot homeOS.