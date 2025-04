Docker gaat gratis Free Teams-lidmaatschap toch niet verwijderen

Docker heeft de beslissing om het oude, gratis Free Teams-lidmaatschap te verwijderen, ingetrokken. Een reden voor de terugdraaiing is niet bekendgemaakt. Eerder bood Docker zijn excuses aan voor de 'verschrikkelijke' manier waarop de beëindiging werd aangekondigd.

Indien gebruikers, naar aanleiding van de aankondiging van de stopzetting van het Free Teams-lidmaatschap, een gegevensmigratie naar Docker Personal of Pro hebben aangevraagd, gaat deze niet langer door. Wanneer gebruikers na 14 maart, de datum van de aankondiging, een betaald abonnement hebben afgesloten, krijgen ze binnen dertig dagen een terugbetaling.

Docker communiceerde vorige week dat er op 13 april een streep gezet ging worden door het oude, gratis Free Teams-lidmaatschap. Gebruikers in die vorm konden dan niet meer bij hun data, behalve als ze een betaald lidmaatschap nemen. De bekendmaking kreeg veel kritiek te verduren, van zowel gebruikers als ontwikkelaars die er repo's onderhouden.

In een update na de aankondiging stelde Docker dat de beëindiging van de abonnementsvorm op een 'verschrikkelijke' manier bekend is gemaakt en tot veel verwarring heeft geleid. Het leek er eerst namelijk op dat publieke images ook verwijderd zouden worden, maar het bedrijf verduidelijkte dat het 'enkel' ging om 'organisatiedata'. Verder stelde Docker dat 'minder dan twee procent' van de gebruikers hierdoor getroffen zou worden. De verwarring en kritiek is vermoedelijk de reden dat de beslissing nu is teruggedraaid.

Docker is een platform waar ontwikkelaars software-images kunnen hosten, die gebruikers in containers draaien. Het usp van dit systeem is dat de nodige dependencies voor de software die verspreid wordt, gebundeld kunnen worden in de images. Zo kan zelfs ook software die oorspronkelijk voor een ander besturingssysteem ontwikkeld is, op door Docker ondersteunde platformen draaien.