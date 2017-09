GfK: omzet verkoop gamedesktops groeit met 55 procent

De omzet uit de verkoop van game-pc's en -accessoires zit in de lift, becijfert GfK op basis van marktonderzoek. De omzet uit desktop-pc's voor gaming groeide met 55 procent. Daarnaast blijken gamemonitors in trek. De omzet van deze productcategorie nam met 114 procent toe.

In de eerste helft van 2017 nam de omzet van de desktopverkoop wereldwijd toe met 55 procent ten opzichte van vorig jaar, terwijl die voor de gamelaptops steeg met 24 procent. De wereldwijde omzet uit gamesystemen bedroeg afgelopen halfjaar 1,5 miljard euro, maar bij de cijfers heeft GfK Noord-Amerika niet meegerekend waardoor de werkelijke omzet nog hoger zal uitvallen. West-Europa neemt 44 procent van die omzet voor zijn rekening, Azië en Australië 34 procent en Oost-Europa 12 procent. De omzet in West-Europa steeg met 11 procent.

Niet alleen de omzet van de pc's nam toe, maar ook die van de verkoop van game-accessoires. De wereldwijde omzet van gamemonitors bedroeg in de eerste helft van dit jaar 597 miljoen euro. GfK constateert dat er veel vraag is naar monitoren groter dan 24 inch, modellen met gebogen schermen en monitoren met ondersteuning voor G-Sync en Freesync. Ook overige gameaccessoires bezorgden fabrikanten meer omzet. De omzet van gamemuizen steeg met 15 procent naar 130 miljoen euro, die van gametoetsenborden nam toe met 23 procent tot 117 miljoen euro en die van gameheadsets steeg met 10 procent tot 210 miljoen euro. GfK verwacht verdere groei in de tweede helft van dit jaar, door de populariteit van e-sports en de toenemende interesse in vr.