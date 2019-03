Vernieuwde frontpage - Development-iteratie #151

Onze developers hebben dinsdag iteratie #151 opgeleverd. De focus lag in deze sprint op het vernieuwen van de frontpage. Daarnaast hebben we verbeteringen doorgevoerd aan de it-banenvergelijker.

Vernieuwde frontpage

In de afgelopen anderhalve maand hebben onze devvers achter de schermen gewerkt aan het ontwikkelen van een vernieuwde frontpage. Het eerste resultaat daarvan kunnen we je vandaag presenteren. Met de nieuwe frontpage willen we beter laten zien wat Tweakers in huis heeft aan mooie content van de redactie, van de community en uit de Pricewatch. Daarbij streven we in nog geplande verbeteringen ook naar een flexibelere indeling van de frontpage, zodat elk item ongeacht type een aantrekkelijke positie kan innemen. De oude frontpage was op dat gebied erg rigide: bepaalde items, zoals gebruikersreviews en forumtopics, stonden altijd op een lage positie en kregen daardoor weinig bekijks.

Proces

Het frontpageproject is begonnen met het vaststellen van de tekortkomingen van de oude frontpage en het uitwerken van aannames voor verbeteringen. Dit leverde een eerste concept op dat we door een aantal coregebruikers hebben laten testen en in een doorontwikkelde vorm hebben voorgelegd aan abonnees op de abodag. Via a/b-testing hebben we ideeën uit het concept geprobeerd op de echte frontpage om te weten te komen hoe bezoekers erop reageren.

De usabilitytests, feedbacksessies en a/b-tests hebben ons geleerd dat de meeste mensen de voorkeur geven aan een lineaire lijst die makkelijk van boven naar beneden gescand kan worden en een duidelijke focus heeft. Ook leerden we dat een eenvoudige en doelmatige lijst van headlines, zonder thumbnails en tierelantijnen, de effectiefste manier is om nieuwsitems uit te lichten. We hebben daarop het concept aangepast naar een lay-out die we intern de ’landingsbaan’ zijn gaan noemen.

Wat is nieuw?

We handhaven de vertrouwde indeling in een brede linkerkolom voor headlines en een smalle rechterkolom voor items die losstaan van de actualiteit. De zogeheten ankeilers, waarmee reviews en andere belangrijke artikelen worden uitgelicht, worden over de hele breedte van de linkerkolom weergegeven. De eerste ankeiler tonen we zelfs over de hele breedte van het contentgebied. Zo hebben de ankeilers visueel meer impact, maar blijft de focus duidelijk dankzij de landingsbaan.

Een van de doelstellingen van het project was om de frontpage een betere weerspiegeling te laten zijn van wat Tweakers te bieden heeft. De eerste stap die we daarin zetten, is het verwijzen naar prijzen, gebruikersreviews en forumtopics in ankeilers van artikelen. Je ziet zo in één oogopslag wat de prijs is van een besproken product, of er al gebruikersreviews zijn en of er een forumtopic is waarin je in de diepte kunt duiken over het onderwerp van het artikel.



Hoewel de ankeilers groter zijn geworden dan voorheen, zijn we verder conservatief geweest in het gebruik van beeld, omdat we ons ervan bewust zijn dat een deel van onze coredoelgroep een sterke voorkeur heeft voor tekst. De headlines tonen we op een vergelijkbare manier als voorheen, dus sober en effectief, zonder thumbnails. Setjes van tien headlines worden afgewisseld door een ankeiler.

Wat volgt?

De frontpage die we vandaag live hebben gezet, is de basis waarop we in de komende maanden verder zullen ontwikkelen. We gaan onder andere de rechterkolom aanpakken en de weergave van productreviews, forumtopics en Best Buy Guides verbeteren. De verbeteringen worden stapsgewijs opgeleverd.

It-banenvergelijker

Begin februari introduceerden we onze vernieuwde it-banenvergelijker, die je kunt vinden onder het kopje Carrière in de hoofdnavigatie. Sinds de release zijn we bezig met het finetunen van de banenvergelijker. Om vacatures beter te kunnen vergelijken, hebben we een salarisindicatie toegevoegd aan de listing. Verder tonen we op de detailpagina van een vacature nu een bedrijfsafbeelding, indien beschikbaar, zodat de vacature een betere indruk geeft van de werkgever.

Overig

We hebben ervoor gezorgd dat productkenmerken van dockingstations, keukenmachines en wasdrogers automatisch via onze dataleverancier in de Pricewatch geïmporteerd kunnen worden, zodat we meer producten van specificaties kunnen voorzien en onze collega's van de afdeling Product Content hun aandacht kunnen richten op het verrijken van data in de belangrijke productcategorieën.