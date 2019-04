Nieuwe prijsalert-e-mails - Development-iteratie #153

Onze developers hebben iteratie #153 opgeleverd. De focus lag in deze sprint op het verbeteren van de prijsalert-e-mails. Daarnaast hebben we mappings gemaakt om producten in een aantal categorieën mappings automatisch te importeren.

Prijsalert-e-mails

Om je beter te informeren over de prijsontwikkelingen van een product, hebben we de opmaak van de prijsalert-e-mails opgeschoond en de inhoud verbeterd. In de nieuwe e-mails tonen we je direct een overzicht van de drie goedkoopste winkels, zodat je meteen naar een webshop kunt doorklikken om een aanbieding te bekijken.

Automatische import productdata

Onze developers hebben het mogelijk gemaakt om specificaties in de categorieën cameratassen, geheugenkaartlezers en filters automatisch vanuit onze dataleverancier te importeren, zodat we van meer producten specificaties hebben en onze collega's van de afdeling Product Content hun aandacht kunnen richten op de belangrijke productcategorieën, zoals smartphones en laptops.

Nieuwe productowner

Sinds half maart versterkt Sander den Heijer het productteam als productowner. Sander is sinds 1998 in verschillende rollen actief in de onlinewereld, waarvan de afgelopen 6,5 jaar als productowner bij onze collega's van AutoTrack, met wie we de zevende verdieping van ons kantoor in Amsterdam-Noord delen. Tussen 1999 en 2007 was Sander betrokken bij deLijst.net, een community voor Nederlandse webprofessionals. Verder heeft hij meegewerkt aan het bouwen van de sites Ziekenhuis.nl, Gezondheidsplein.nl en Intermediair. Sander is een Android-fan die ook een iPhone 8 heeft, en gamet bij voorkeur op de telefoon of op de Nintendo Switch. Je herkent 'm aan de alias ikloon.