Ga met korting naar The Next Web Conference en ontbijt bij Tweakers HQ

Op 9 en 10 mei strijkt The Next Web Conference weer neer in Amsterdam, dit jaar niet in het Westerpark, maar vlakbij het Tweakers HQ op de NDSM-werf in Amsterdam. Omdat ons techhart daar toch een beetje sneller van gaat kloppen, hebben we een mooie aanbieding voor alle bezoekers. Via Tweakers kun je met 25 procent korting naar #TNW2019 én beginnen we de dag samen met een ontbijt op Tweakers HQ.

De TNW Conference focust zich op technologie en innovatie, en tracht op die manier de toekomst te voorspellen, te bespreken en uit te vinden. Het tweedaagse festival biedt toonaangevende sprekers, paneldiscussies en workshops. Onderwerpen variëren van kunstmatige intelligentie tot blockchain en alles daartussenin.

Op het programma vind je dit jaar onder andere Chris Slowe (CTO Reddit), Ali Rayl (Slack), James Beacham (particle physicist bij CERN), Gilad Lotan (VP data science Buzzfeed), Larry Sanger (co-founder Wikipedia) en lokale helden als Gillian Tans (Booking.com), Corrine Vigreuz (TomTom) en Jitse Groen (Takeaway.com). Wil je liever meepraten, dan kun je aanschuiven bij rondetafelsessies over ai, cloud, vr, data en meer. Het volledige programma en alle tracks vind je hier.

Met 25 procent korting naar #TNW2019 én ontbijten bij Tweakers?

Wil jij jezelf twee dagen laten inspireren op een van de grootste techconferenties van Nederland? Dan kun je via Tweakers nu met 25 procent korting een full day conference pass aanschaffen. Voor iedereen die gebruikmaakt van dit aanbod, organiseren we op donderdag 9 mei ook nog eens een kickstartontbijt op Tweakers HQ, zodat we daarna met z'n allen het congres kunnen bezoeken. Laat in de poll hieronder weten of je interesse hebt in dit aanbod en wij sturen je de kortingscode persoonlijk toe.

