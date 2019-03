Tweakers is op zoek naar een ux-designer/userresearcher

Tweakers zoekt een ux-designer/userresearcher. Als ux-designer ben je in het productontwikkelingsproces van Tweakers verantwoordelijk voor product discovery. Je onderzoekt gebruikersproblemen, doet aannames, en bedenkt en valideert mogelijke oplossingen.

In deze rol analyseer je gebruikersgedrag en werk je oplossingen uit in de vorm van wireframes en prototypes. Je toetst oplossingen die je hebt bedacht, kwalitatief en kwantitatief in de vorm van A/B-tests, usabilitytests en andere vormen van onderzoek. Op basis van de opgedane inzichten breng je advies uit aan de productowner en werk je nauw samen met de productowner, designer en het developmentteam om de haalbaarheid van je oplossingen tijdig te toetsen.

Je kent de site door en door en weet precies met welke scenario’s allemaal rekening moet worden gehouden. Op basis van (eigen) analyses, en je kennis van de jongste internetstandaarden en gebruikersgedrag weet je perfect in te spelen op de behoeftes van gebruikers.

Kortom, je vervult een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de website en je hebt de unieke kans om substantieel bij te dragen aan een veel bekroonde site, waaraan dagelijks meer dan driehonderdduizend mensen plezier beleven.

Wat ga je doen?

Je maakt wireframes, schetsen en prototypes op basis van input van de productowner.

Je analyseert de data om inzicht te krijgen in de problemen waar gebruikers tegenaan lopen.

Je test je wireframes en prototypes onder gebruikers en verwerkt/presenteert de resultaten.

Je adviseert de productowner en lead-designer op basis van je ervaring met en kennis van UX, inzichten uit analytics en lessen uit de tests met gebruikers.

Je informeert de lead-designer en werkt nauw met hem samen in een adviserende rol.

Je zorgt voor heldere documentatie van concepten en ontwerpen, zodat de developers precies weten wat ze moeten doen.

Je bent onderdeel van het scrumteam en vervult een belangrijke rol tussen development, de productowner en design.

Je bent de ‘voice of the customer’ in al je voorstellen en beslissingen.

Jij

Beschikt over hbo of academisch werk- en denkniveau.

Hebt minimaal vier jaar ervaring in een vergelijkbare rol bij een website of onlineplatform.

Kunt goed overweg met prototype- en designtools als InVision, Balsamic, Sketch en Photoshop.

Hebt ervaring met het opzetten en analyseren van A/B-tests.

Hebt ervaring met het bouwen van high-fidelity- en low-fidelityprototypes.

Hebt ervaring met het opzetten, uitvoeren en rapporteren van usabilitytests.

Hebt kennis van html, css, JavaScript en JQuery.

Beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Hebt kennis van en ervaring met design en researchmethodes.

Bent ervaren in het mobile first design.

Bent analytisch en perfectionistisch.

Hebt feeling met het merk Tweakers en een passie voor internet.

Wij bieden

Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden bieden we een 38-urige werkweek en een toplocatie aan het IJ om vanuit te werken. Ook is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door middel van training en opleiding. De professionele, sociale en ondernemende collega’s zijn gewend om continu op zoek te gaan naar vernieuwende werkwijzen, producten en kansen. Natuurlijk wordt er ook getafeltennist, ge-‘mariokart’ en gevrijdagmiddagborreld.

Uitzicht vanuit het Tweakers-pand

Interesse?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Syreetha Mijnals, recruiter, via telefoonnummer 06-11400174.