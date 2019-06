Meet-up Smarthome - Femme Taken in panelgesprek - Laatste tickets verkrijgbaar

Aanstaande donderdag (13 juni) strijken we in Zwolle neer voor onze Meet-up over Smarthome. De afgelopen weken konden jullie de sprekers alvast wat beter leren kennen en zijn er bijna 200 kaarten verkocht. Mocht je enthousiast zijn over het programma, of het gewoon leuk vinden om heel veel andere tweakers te ontmoeten? Koop dan nu één van de laatste kaarten.

Oprichter Femme Taken in panelgesprek

Na de talks van Jurjen Lengleek ("De zin en onzin van Smarthome") en Arjen Noordbergen ("Connected experiences in smart home") wordt het inhoudelijke deel van de avond afgesloten met een panelgesprek. Aan de hand van een aantal stellingen worden drie experts aan de tand gevoeld en komen we nog meer te weten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van smarthomes.

In het panel zit niemand minder dan Tweakers-oprichter Femme Taken en user Genetx, die vooral bekend is vanwege zijn activiteit in de topics rondom Home Assistant en OpenHab. Uiteraard is er meer dan voldoende ruimte voor vragen uit het publiek. Dus heb je al heel lang een prangende vraag voor Femme? Koop een kaartje en stel hem tijdens de Meet-up in Zwolle.

Koop tickets

De laatste late bird tickets zijn nu verkrijgbaar en kosten €17,50. Daarvoor krijg je twee consumpties en een uiteraard een hele gezellige avond.