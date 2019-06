Meet-up Smarthome: de iot-hype is voorbij, hoera!

Met een Rotterdamse no-nonsense-bril op bespreekt ondernemer en iot-expert Jurgen Lengkeek tijdens de Meet-up Smarthome de zin en onzin van iot. De opgeklopte verwachtingen rondom de technologie zijn inmiddels wel verdwenen en dat is eigenlijk alleen maar goed, vindt hij. "Nu kunnen we het hebben over waar je iot echt voor kunt gaan gebruiken."

Als ondernemer zette Lengkeek (36) de afgelopen jaren verschillende initiatieven op, telkens rondom dezelfde rode draad: de mogelijkheden die groeiende rekenkracht met zich meebrengt verkennen. "De afgelopen tien jaar is het zó snel gegaan dat we daar vaak nog geen flauw benul van hebben.” Met zijn bedrijf RDM Next, dat als uitvalsbasis de omgeving van de voormalige Rotterdamsche Droogdok Maatschappij heeft, helpt hij andere bedrijven innoveren rondom 3d-printing, robotica, machine learning en internet of things. Om de iot-markt te stimuleren en de kennis van bedrijven te vergroten, richtte hij vier jaar geleden, in samenwerking met KPN, de IoT Academy op. Inmiddels heeft deze stichting ruim 250 workshops en deepdives over iot gegeven en meer dan 3500 developers getraind in de nieuwste technieken rondom iot.

Geen opgeklopte verwachtingen meer

Groei van data, betere connectiviteit en goedkopere hardware zorgen ervoor dat veel bedrijven bezig zijn met iot. Wat Lengkeek betreft slaan ze de hele fase van technisch experimenteren over. "Technologisch is van alles mogelijk en die proof of concept gaat wel lukken. Laten we daar nu geen tijd, energie en geld aan verspillen."

Ondanks de toegenomen mogelijkheden is er een, in eerste instantie tegenovergestelde, beweging in gang gezet: dat de hype rondom iot inmiddels wel is overgewaaid. "Drie jaar geleden stonden de kranten nog vol met verhalen over hoe iot de wereld zou gaan veroveren. Maar inmiddels hebben veel mensen zoiets van: 'waar zijn die tientallen miljarden connected devices dan?' Als we de beroemde Hype Cycle van Gartner volgen, zijn we de peak of inflated expectations inmiddels gepasseerd. Dat is goed, want dat betekent dat de lucht eruit is en we het kunnen gaan hebben over waar je iot echt voor kun gaan gebruiken.”

Lengkeek is van mening dat we absoluut niet alles en overal moeten gaan connecten. Als het gaat om bedrijfsinformatie die nodig is om betere besluiten te nemen, kun je vaak ook al de data die je al hebt, of de data die je van anderen kunt krijgen, gebruiken. Pas als dat niet kan, zou je eens kunnen gaan nadenken over de data die je uit de fysieke wereld kunt halen met behulp van sensoren." Diezelfde denkwijze geldt ook voor mensen die hun huis smart willen maken. "Je kunt gerust je hele huis volhangen met connected devices. Zeker vergeleken met vijf jaar zijn er ontzettend veel off-the-shelf producten waarmee veel mogelijk is. De vraag is alleen, moet je dat ook willen?"

Flashback naar 1998

Naast de gadgetfreaks die hun huis niet snel genoeg smart kunnen maken, is er ook een grote groep consumenten voor wie dit allemaal niet zo nodig hoeft. Die groep verwijst Lengkeek graag naar een beroemd filmpje dat hij ook in workshops van de IoT Academy gebruikt. Het gaat om een serie straatinterviews uit 1998 over mobiel bellen. "Geïnterviewden zeggen dan dingen zoals: 'Wat moet ik daar nou mee? Ik heb toch een antwoordapparaat?' Of: 'Als ik ergens onderweg ben gestrand met autopech, is er altijd wel een boer met een telefoon'. Ik bedoel er maar mee te zeggen dat we over een paar jaar ook heel anders tegen iot aankijken."

Tijdens de meet-up denkt hij overigens niet met deze laatste groep te maken te krijgen. "Ik verwacht juist het kritische smarthome-publiek. Zij kennen de gadgets, evenals alle kwetsbaarheden op het gebied van security." Met dit laatste thema snijdt Lengkeek een heikel punt aan als het gaat om consumenten-iot. "Veel security-experts wijzen smarthometoepassingen af vanwege veiligheids- en privacyoverwegingen. Op zich hebben ze geen ongelijk maar ze zijn ook een beetje vooringenomen, doordat zij de wereld zien als een plek waar heel veel mensen je kwaad willen doen. Wat ik juist wil laten zien, is dat er al veel mogelijk is, dat systemen soms nog een beetje houtje-touwtje zijn, maar dat ze wel steeds beter op elkaar afgestemd raken. En dat in de nabije toekomst een smarthome heel normaal is voor heel veel mensen. Natuurlijk, daarmee loop je risico's. Maar als dat betekent dat ik eenvoudiger met mijn spullen om kan gaan, neem ik die risico’s voor lief."

