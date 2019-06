Vakantiegadget Weggeefweken dag 2

Win een Canon EOS M50 + 15-45mm IS STM - Zwart t.w.v. € 629,-

Nu bij Tweakers: de Vakantiegadget Weggeefweken! Dankzij de Tweakers Vakantiespecial is menig tweaker waarschijnlijk druk bezig om te bedenken waar hij of zij het vakantiegeld dit jaar aan zal uitgeven. Graag helpen we nog een handje door in de komende week mooie gadgets weg te geven. Dan houd je meer geld over voor je wensenlijstje. Vandaag maak je kans op een Canon EOS M50 + 15-45mm IS STM - Zwart.

Product

Specs De Canon EOS M50 is een compacte systeemcamera met een strak design. Je maakt scherpe foto’s met de 21,4-megapixelsensor en die deel je draadloos via wifi, bluetooth en nfc met vrienden en familie. Video is ook geen probleem voor de Canon EOS M50 + 15-45mm STM. Dankzij de 180 graden kantelbare lcd maak je eenvoudig de leukste video’s en vlogs in 4k, en haarscherp door de beeldstabilisatie. Om je fotografie te verbeteren, beschikt deze systeemcamera over de Creative Assist-functie, waarmee hij je leert hoe jouw instellingen je foto’s en video’s beïnvloeden. De belangrijkste eigenschappen Foto’s delen via bluetooth of wifi

Aps-c-sensor

24,1 megapixel

Digic 8

Verwisselbare lenzen

10fps Kantelbaar scherm

Haarscherpe 4k-video met 25fps. Deze zijn 4x zo scherp als full-hd-opnames.

De Canon EOS M50 maakt gebruik van een drieassig Digital IS-beeldstabilisatiesysteem. Dit betekent dat al als je beweegt bij het filmen vanuit de hand, je beelden alsnog scherp worden opgenomen.

Maak tijdens het fotograferen gebruik van de touch & drag-autofocusfunctie. Hiermee kies je via het touchscreen waar je de focus van de foto wil hebben.

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag: Bol.com. Wil je deze winnen? Dan hoef je alleen maar onderstaande poll in te vullen en je maakt automatisch kans. Niet gewonnen? Niet getreurd, want alle deelnemers ontvangen eenmalig een dm met een kortingscode van onze partner. Zo wint iedereen een beetje.

Vakantiegadget Weggeefweken 2019 - Dag 2 Poll Ja, ik wil kans maken op een Canon EOS M50 + 15-45mm IS STM - Zwart.

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent

Voorwaarden