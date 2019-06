Vakantiegadget Weggeefweken dag 1

De Sony Alpha A5100-systeemcamera beschikt over een 24,3-megapixel aps-c Exmor cmos-sensor en een Bionz X-beeldprocessor. Samen zorgen ze voor minder ruis en fijnere details in de opnames. Verder is de A5100 uitgerust met een continu automatische scherpstelling en volgt hij snel bewegende onderwerpen met 179-puntsfasedetectie-af. Daarnaast is de Sony A5100 voorzien van een 180° kantelbare 3-inch-lcd. Door op het scherm te tikken kun je je onderwerp scherpstellen zonder de lensring te gebruiken. De Sony A5100 kan scherpe films in full hd zonder ruis opnemen en dankzij de Clear Image Zoom kun je met nog meer helderheid inzoomen. Ook aan het geluid is gedacht. Hier zorgt de superscherpe xavc-s-indeling voor. Ondanks zijn compacte formaat heeft de A5100 ruimte voor een ingebouwde pop-upflitser voor nog meer creatieve mogelijkheden. Tot slot kun je het beeldmateriaal gemakkelijk delen via nfc en wifi. De Sony A5100-kit wordt geleverd met een 16-50mm-objectief.