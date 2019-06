Goede deals en bekijken waard - Development-iteratie #157

Onze developers hebben iteratie #157 opgeleverd, met daarin veranderingen op de prijsdalingen, prijsalerts en het prominenter tonen van producten in de rubriek 'Het bekijken waard' op de frontpage.

.Deals

Op de pagina met prijsdalingen hebben we een label 'Laagste prijs sinds ...' toegevoegd. Dit label tonen we als de prijs van het product in de afgelopen 5 maanden niet zo laag is geweest. Met dit label willen we aantonen dat de prijs vóór een actieperiode niet is gestegen en tijdens de actie een prijsdaling laat zien, zo laten we zien dat de prijsdaling daadwerkelijk een goede deal is.

Prijsalerts

In voorgaande iteraties hebben we al veel gewerkt aan ontwikkelingen voor de prijsalerts. Deze keer hebben we daar twee verbeteringen aan toegevoegd.

De eerste verbetering is dat je nu ook direct vanaf de mobiele weergave een prijsalert kunt activeren door de 'prijs volgen' button naast de uitvoering te gebruiken. Voorheen was die mogelijkheid er nog niet, toen kon je op mobiel alleen via de 'hebben' en 'willen' links een prijsalert aanmaken.

De tweede is een verbetering van de weergave van de prijsalert-e-mail op mobiel. In sommige mailprogramma's werd de prijsalertmail niet helemaal netjes weergegeven.

Verder loopt er voor het continu versturen van prijsalerts nog steeds een gebruikerstest. Mocht je nog interesse hebben daaraan mee te doen dan kun je mij een persoonlijk bericht sturen.

Bekijken waard

Ook zijn we verder gegaan met het verbeteren van de frontpage. Daar zijn we bezig om de verschillende Tweakers-onderdelen een aantrekkelijke positie te geven. In het kader daarvan hebben we een nieuwe vorm gegeven aan de 'Bekijken waard'-producten die helemaal onderaan op de frontpage stonden. Die producten lichten we nu op de desktop-weergave uit in de rechterkolom.

Andere verbeteringen