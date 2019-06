Meet-up Smarthome - 'We willen zowel early adopters als de mainstream bereiken'

Een van de uitvinders van de slimme thermostaat Toon, Arjen Noorbergen, vraagt het publiek tijdens de Meet-up Smarthome: "Hoe kunnen organisaties hun producten en diensten interessant genoeg maken voor early adopters en tegelijk makkelijk genoeg voor het grote publiek?" Met deze vraag wil Arjen een discussie aanwakkeren onder de aanwezigen.

Dit jaar nog komen er veel meer slimme producten op de markt voor smarthomes. Arjen kijkt ernaar uit. Als oprichter en eigenaar van Olisto heeft hij een app ontwikkeld die deze producten koppelt, waardoor ze extra meerwaarde krijgen. Een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van nieuwe producten voor smarthomes is volgens Arjen dat altijd aan het grote publiek moet worden gedacht. “Het grote publiek wil zich niet bezighouden met het configuren, installeren en controleren van slimme producten. Het wil dat het werkt en dat het blijft werken.”

De slimme thermostaat Toon, waarvan Arjen een van de uitvinders is, is een mooi voorbeeld van een slim product dat interessant genoeg is voor early adopters en gemakkelijk genoeg voor het grote publiek. Immers, meer dan 900.000 huishoudens hebben een Toon. “Toon is de basis geweest voor het nieuwe bedrijf, Olisto, opgericht in 2016. Met Olisto gaan we nog een stap verder en koppelen we, volgens het ifttt-principe, onder andere Toon aan al je slimme apparaten in huis.”

Olisto

Olisto helpt bedrijven bij het creëren van meerwaarde voor hun product of dienst. “Dit doen we door producten of diensten aan elkaar te koppelen.” Als voorbeeld gebruikt Arjen zijn eigen slimme thermostaat Toon. “Toon kan met behulp van een app gekoppeld worden aan allerlei verschillende slimme producten. Zet bijvoorbeeld in je app de vakantiemodus aan en vul in je Google Agenda vakantie in op de dagen dat je niet aanwezig bent. De thermostaat zal zich automatisch aanpassen aan je afwezigheid.” Een ander voorbeeld dat Arjen geeft, is dat van de luchtbevochtiger. “Zodra de Netatmo detecteert dat de luchtvochtigheid te laag is, wordt de slimme stekker automatisch ingeschakeld.”

Kanalen en triggs

De Olisto-app bestaat uit twee onderdelen: kanalen en triggs. “De kanalen zijn koppelingen met verschillende slimme producten en online diensten. Zo zijn de producten van onder andere Toon, Hue, Netatmo, Klik aan Klik uit, Bosch/Siemens met Home Connect, en Nest beschikbaar”, aldus Arjen. Triggs zijn opdrachten voor deze producten die iedereen zelf kan instellen. In de Olisto-app vind je tientallen triggs die je gemakkelijk kunt toepassen in je huis. Je kunt ook zelf, naar eigen wens, triggs programmeren. Een trigg bestaat uit minimaal één ALS-conditie en één DAN-actie. Een conditie is datgene wat moet gebeuren voordat de trigg wordt uitgevoerd. Aan minimaal één voorwaarde moet worden voldaan voordat een trigg wordt uitgevoerd. “Je hebt waarschijnlijk meer slimme apparaten in huis dan je denkt. Lampen van Philips Hue, een smart-tv of een nieuw type oven met internetverbinding. De app van Olisto koppelt deze producten aan elkaar, waardoor meerwaarde ontstaat.

Spagaat

Aan de ene kant wil Olisto met early adopters ‘programmeren’ en continu nieuwe triggs ontwikkelen. “Deze groep vormt onze inspiratiebron en bestaat tegelijk uit onze ambassadeurs.” Aan de andere kant heeft Olisto het grote publiek nodig om economische redenen. “Het grote publiek is terughoudender. Dat stelt vaak terecht vragen als: hoe sluit ik het aan, hoe moet ik alles instellen en blijft het werken?” Het is nog de vraag op welke manier Olisto en andere organisaties deze tweestrijd het beste kunnen oplossen, zodat het interessant genoeg blijft voor de early adopters, maar tegelijk toegankelijk genoeg blijft voor het grote publiek.

Toekomst

De toekomst van smarthomes is volgens Arjen lastig te voorspellen. “Ik denk dat duurzaamheid een grotere rol gaat spelen. Energiebedrijven gaan een grotere rol pakken en wij als Olisto kunnen dat voor ze vereenvoudigen.” Ook is Arjen van mening dat grote merken interconnectiviteit meer en meer op zich gaan nemen. “Men vertrouwt deze merken en zij ontwikkelen producten met het grote publiek in het achterhoofd.”

Fan van alles wat met smarthomes te maken heeft? Kom dan op donderdag 13 juni naar onze Meet-up Smarthome in Zwolle. Tijdens deze tweede Meet-up van het jaar duiken we dieper in de wereld van slimme apparaten en toepassingen die jouw huis en leven een stuk makkelijker maken.