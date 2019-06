Vakantiegadget Weggeefweken dag 6 en 7

Win een OPPO Reno 10x Zoom t.w.v. € 799,-

Een knallende afsluiter van de Tweakers Vakantiegadget Weggeefweken! Dit weekend geven we één OPPO Reno 10x Zoom weg. Dankzij de Tweakers Vakantiespecial is menig tweaker waarschijnlijk druk bezig geweest om te bedenken waar hij of zij het vakantiegeld dit jaar aan zal uitgeven. Inmiddels hebben we al aardig wat bezoekers blij gemaakt door mooie gadgets weg te geven, zodat zij meer (vakantie)geld over hielden voor hun wensenlijstje. Deze mooie actieweek wordt dit weekend dus afgesloten met het weggeven van een OPPO Reno 10x Zoom.

Product

Specs De OPPO Reno 10x Zoom is een innovatieve telefoon met ’s werelds eerste schuine pop-up camera. Deze bevindt zich bovenin het toestel en schuift binnen 0,8 seconden omhoog na activatie van de selfiecamera. De OPPO Reno 10x Zoom heeft hierdoor geen notch of punch hole maar een indrukwekkend 6,6"-scherm die 4k-video en hogeresolutieaudio ondersteunt (Dolby Atmos). Reno 10x Zoom heeft drie camera’s aan de achterkant, 48MP, 8MP en 13 MP met 10x Hybrid Zoom. Hiermee kun je tot tien keer inzoomen zonder detailverlies. De vingerafdrukscanner zit in het amoled-display verwerkt en onder de motorkap ligt de razendsnelle Snapdragon 855-chip, grote batterij van 4065 mAh, 8GB ram + 256GB rom (uitbreidbaar!) en Hyper Boost 2.0 voor een supersnelle gamingexperience. Kortom, met de OPPO Reno 10x Zoom heb je een echte krachtpatser die er ook nog eens bloedmooi uitziet! Scherm 6.6-inch, 2340*1080, AMOLED, 19.5:9, panoramisch scherm, Gorilla Glass 6 Kleuren Ocean Green, Jet Black Achtercamera 48MP (IMX 586 sensor) + 13MP (telephoto) + 8MP (wide angle 120 degree), 10X Hybrid Zoom, Dual OIS, artistiek portret mode, ultra-nacht modus 2.0, Color Mapping, 4K Video Voorcamera 16MP, f/2.0, portret mode 2.0, soft light Batterij 4065mAh Geheugen RAM: 8GB

ROM: 256GB

Uitbreidbaar geheugen Hardware Qualcomm® Snapdragon™ 855 Besturingssysteem ColorOS 6, gebaseerd op Android 9 Pie Oplaadtechnologie VOOC 3.0 Overig Vingerafdrukscanner 2.0 in het scherm

Crescent bay, dual nano-SIM

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag, OPPO. Wil je deze winnen? Dan hoef je alleen maar onderstaande poll in te vullen en je maakt automatisch kans.

Vakantiegadget Weggeefweken 2019 - Dag 6 en 7 Poll Ja, ik wil kans maken op een OPPO Reno 10x Zoom.

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent

Voorwaarden