Vakantiegadget Weggeefweken dag 5

DARK ZONE COLLECTOR’S EDITION CONTENT* De ‘Dark Zone Collector’s Edition’ is gemaakt voor de dapperste agenten! Het is een must-have voor de grootste fans. Laat de stad niet in chaos belanden, neem het op tegen de misdadigers, vecht tegen het onrecht en laat het licht schijnen op Washington, D.C.! Deze Collector's Edition bevat de volgende fysieke en digitale inhoud:

Collector’s Edition Inhoud

Beleef de ultieme Fractured But Whole-ervaring met deze Collector’s Edition! Hierin zit een 15cm hoge Coon-figurine, een figurine van Cartman vermomd als half man en half wasbeer, die exclusief verkrijgbaar is in deze Collector’s Edition. Ook zit er extra fysieke en digitale content bij.

Fysieke Content:

South Park™: The Fractured But Whole™ game.

De 15 cm Coon Figurine.

3 kaarten met artwork van de South Park Studios.

Digitale Content:

South Park™: Stick of Truth™ volledige digitale game*.

Towelie: jouw gamemaatje.

Kostuum & Perk pack.

Gratis game inbegrepen

South Park™: The Fractured But Whole™ zal de veelgeprezen prequel : South Park™ The Stick of Truth™ bevatten als volledige digitale download. Internetverbinding is vereist