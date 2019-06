Vakantiegadget Weggeefweken dag 4

Win 3x twee kaarten voor de aankomende Tweakers-meet-ups t.w.v. € 90,-

Nu bij Tweakers: de Vakantiegadget Weggeefweken! Dankzij de Tweakers Vakantiespecial is menig tweaker waarschijnlijk druk bezig om te bedenken waar hij of zij het vakantiegeld dit jaar aan zal uitgeven. Graag helpen we nog een handje door in de komende week mooie gadgets weg te geven. Dan houd je meer geld over voor je wensenlijstje. Vandaag is het geen gadget, maar maak je kans op 3x twee kaarten voor de aankomende Tweakers-meet-ups.

Meet-up II Smarthome 13 juni 2019 Zwolle Meet-up III Tech in de zorg 19 september 2019 Amsterdam Meet-up XL Privacy en Security 2 november 2019 Utrecht

Het programma van meet-up III en de meet-up XL wordt op een later moment bekend gemaakt. Maar wil je alvast meer weten over het programma van de meet-up Smarthome, klik dan hier.

Wil je de kaarten winnen en met een introducé de aankomende drie meet-ups bezoeken? Dan hoef je alleen maar onderstaande poll in te vullen en je maakt automatisch kans.

Vakantiegadget Weggeefweken 2019 - Dag 4 Poll Ja, ik wil kans maken op 3x twee kaarten voor de aankomende Tweakers-meet-ups

Nee, ik laat deze actie aan me voorbij gaan.

