De toekomst van automotive

Op de A270 tussen Helmond en Eindhoven wordt geëxperimenteerd met cooperative adaptive cruise control. Hierdoor kunnen auto’s dichter op elkaar rijden, met minder files én minder ongelukken tot gevolg.

Welke techniek komt hier bij kijken en wat is de maatschappelijke impact hiervan? Een ding staat vast: autorijden zal de komende jaren revolutionair veranderen, of het nu gaat om zelfrijdende auto's, dronetaxi's of autovrije hoofdsteden. Daarover wordt gesproken met Perry Jackson, directeur Technology Labs bij KPN, die zich met de mogelijkheden van de toekomst bezighoudt.

Luister de podcast via Spotify of Soundcloud.